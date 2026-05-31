堀江晶太（kemu）主宰のクリエイターチーム「PHYZ」、法人化──対話とチームクリエイションで、血の通った音楽制作を次のスタンダードへ

クリエイターチーム「PHYZ」は法人化し、株式会社PHYZとして新たに始動します。

株式会社PHYZ

PHYZは、コロナ禍をきっかけに代表の堀江晶太がネット上で出会った、作詞・作編曲家・演奏家を中心に発足したクリエイターチームです。

「誰かの『やってみたい』を、皆の『やってみよう』に」というスローガンのもと、個の創作を尊重しながら、音楽制作およびサウンドプロデュースにおいて、それぞれ異なる得意領域を持つクリエイターがプロジェクトごとに集まり、最適なチームを編成する共同制作により、チームとして価値を最大化するクリエイションに取り組んできました。

音楽制作の現場では、発注元と作家が十分に対話する機会が一部の実績あるクリエイターに偏りやすく、作家が制作の意図や背景を深く理解する機会がないまま制作に取り組むケースも少なくありません。

PHYZでは、そうした状況に対する課題意識から、案件ごとに発注元と作家が対話を重ねながら制作を進めることによる、血の通ったクリエイションを重視しています。

その上で、新進気鋭の若手クリエイターと第一線で活躍する経験豊富なクリエイターが、制作の意図や背景を共通認識として持ちながら、コライトやディレクションを通じて制作に取り組むことで、互いに刺激し合い、フォローし合う関係性を構築しています。

こうした体制および取り組みにより、単独では実現できないアウトプットを生み出すとともに、クオリティの最大化を図っています。

また、制作過程においても納期遵守やクオリティラインを担保しつつ、継続的に案件を受けられる状態を維持することで、クライアントに対して安定した制作体制を提供しています。

その結果、近年では、BanG Dream!プロジェクトにおけるバーチャルガールズバンド「夢限大みゅーたいぷ」において音楽プロデュースを担当し、シングル・アルバム・ライブ・アニメの劇伴に至るまでプロジェクト全体の音楽制作に携わり、アニメ「紫雲寺家の子供たち」ではエンディングテーマの制作に加え、劇伴制作および音楽ディレクションを担当するなど、楽曲単位にとどまらず、作品やプロジェクト全体の音楽プロデュースやディレクションを任される機会も増えており、「Directed by PHYZ」「Produced by PHYZ」といった形でのクレジットも増えています。

今回の法人化により、PHYZはこれまでの音楽制作を基盤としながら、自社発のIP・コンテンツ制作/プロデュース、およびアーティスト・クリエイターのマネジメント/プロデュース領域への取り組みを進めるとともに、外部クリエイターやアーティストの連携や、企業との共創・協業にも取り組んでまいります。

あわせて、既存の慣習にとらわれることなく、音楽・IP/コンテンツ領域における権利関係やマネジメント契約、収益配分のあり方といったビジネススキームの見直しにも取り組み、クリエイター、アーティスト、スタッフ、クライアント、コンシューマーそれぞれが適切に価値を享受できる世界の実現を目指します。

■PHYZ CREW

堀江 晶太(kemu)

CEO,Lyricist,Composer,Arranger,Player,Producer

白神 真志朗

CPO,Singer-Songwriter,Track Maker,Bassist

中川 卓也

CFO,BackOffice,Business Producer/Operation

保坂 拓也

CARO,Music Director,A&R,Concert Producer

Akki

Lyricist,Composer,Arranger

OD/岡村 大輔

Composer,Arranger,Engineer

さかな

Rec&Mix Engineer,Vocal,Lyricist

サツキ

Vocaloid Producer

sabio/高村 風太

Musician,Songwriter,Arranger,Artist

SEKIMEN

Lyricist,Composer,Director

Lyricist,Composer,Arranger,Illustrator,Video

ZEROKU

Lyricist,Composer,Arranger,Bassist

なっち/ナツメユウキ

Bassist,Artwork

星 銀乃丈

Lyricist,Composer,Arranger,Designer

みちる

Composer,Arranger

三代

Lyricist,Composer,Arranger,Player

※役員以下(五十音順)

詳細なプロフィールおよび活動情報については、下記「詳細を見る」より、PHYZ Official Websiteをご覧ください。

■Slogan

●Mission

●Vision

●Principle

■Business

■Board Member

■Company

詳細を見る :https://phyz.tokyo/crew誰かの「やってみたい」を、皆の「やってみよう」に- 最適なチームワークをもって、IP制作・育成環境、コンテンツの役割、ビジネススキームを再定義する。- アーティストやクリエイター、クライアントに寄り添う血の通ったクリエイションを提供する。- クリエイションに携わるすべての人の努力や価値が伝わり、認知を得られる文化を育む。- エンターテインメント産業の発展を通じて社会への貢献を目指す。- クリエイションに魂を込めるひとつひとつの創作活動に、愛と情熱をもって真摯に向き合う。- 社会的価値の創出日々の仕事の中で「社会に前向きな影響を残す」視点を持ち、行動を選び取る。- 共創・成長・継承仲間と共に挑戦し学び合うことで、個人の成長と組織の発展を両立させ、シナジーの最大化を目指す。若手からベテランまで互いに刺激し合い、達成感を分かち合える環境を育む。- 対話と愛と尊重クリエイター・アーティスト・スタッフ・クライアント・ユーザー、すべての人を尊重し、愛と敬意をもって関係性を築く。- オープンなコミュニケーションを重視する。困難に直面した際には一人で抱え込まず、互いに相談し、助け合う。- 理想をあきらめない理想を描くだけでなく、現実に近づけるための努力と実行を惜しまない。誠実に成果を追求し、健全な経済活動を通じて価値を創造する。- 音楽制作・サウンドプロデュース（作詞・作曲・編曲・演奏・劇伴制作）- REC/MIX・エンジニアリング- 制作進行/PM/ディレクション- ライブ・イベント制作/運営/演出- IP・コンテンツ企画/制作/プロデュース- アーティスト・クリエイタープロデュース/マネジメント- アーティスト・クリエイター包括支援- 代表取締役 CEO 堀江 晶太作詞・作編曲家・演奏家・プロデューサーボーカロイドクリエイター「kemu」として2011年から楽曲制作活動を行う。また、5人組バンド「PENGUIN RESEARCH」のベーシスト、プロデューサーとして2016年にメジャーデビューし活動中。アニメおよび、インターネットシーンを中心に、LiSA、ReoNa、TRUE、西川貴教、そらる、星街すいせいなどのアーティストや、「ソードアート・オンライン」シリーズ、「ヴァイオレット・エヴァーガーデン」、「アイドルマスター」シリーズなどの作品に参加するなど、作詞・作編曲家・演奏家・プロデューサーとして、数多くのアーティストや、作品に携わる。- 取締役 CPO 白神 真志朗シンガーソングライター・トラックメイカー・ベーシスト2017年より東京を拠点にシンガーソングライターとして活動。小学館「マンガワン」連載作品とのコラボレーション楽曲を発表するなど、Spotifyにおいてソロ名義で月間リスナー4万人規模を記録する。アーティスト活動の傍ら、ベーシストとして、じんによる「カゲロウプロジェクト」関連楽曲の制作・演奏にコアメンバーとして参画し、Neru、ナナヲアカリ、秋山黄色、緑仙、結城さくななどのアーティストの作品に参加。2017年以降はまふまふのライブを継続的にサポートし、2024年より緑仙のライブサポートも行う。また、花澤香菜、そらる、となりの坂田。、甲斐田晴、Rain Drops、Otonariなどのアーティストの楽曲を手がけ、楽曲提供、サポートベーシスト、レコーディングエンジニア、ディレクションまでを一貫して担い、数多くの作品に携わる。- 取締役 CFO 中川 卓也バックオフィス・経営/事業推進・ビジネスプロデューサー株式会社SKIYAKI、株式会社gumi、株式会社VARKを経て、2023年に独立。Activ8株式会社、MyDearest株式会社、株式会社STPR、株式会社LuaaZ(現SBI LuaaZ)等、複数のエンタメ・スタートアップ企業やクリエイターに携わり、LuaaZでは管理部門責任者を務める。2024年9月、エンタメ・スタートアップ・クリエイター領域を中心に、管理体制構築・運用、資金調達・IPO準備、契約・権利関係整理等のバックオフィスを軸に、クリエイティブ制作、WEB・プロダクト・AI開発まで横断的に支援するDon't Disturb株式会社を設立し、代表取締役に就任。また、2024年初頭よりPHYZの法人設立準備に伴走し、法人化に伴い取締役CFOに就任。現在もPHYZをはじめ、エンタメ・スタートアップ・クリエイター領域における複数の企業・プロジェクトへ泥臭く携わる。- 取締役 CARO 保坂 拓也音楽ディレクター・A&R・制作進行/PM・ライブプロデューサーランティスにて「アイドルマスター ミリオンライブ！」「ウマ娘 プリティーダービー」などのIP作品や、ヒャダイン、上田麗奈らのA&R／ディレクター／プロデューサー業務に従事。2019年に独立後、2022年に株式会社モアザンワーズを設立し、原盤制作・ライブプロデュースを中心に活動。Appare!、TrySail、犬山たまき、しぐれうい、剣持刀也、HoneyWorksなどのディレクションを担当するほか、「バンドリ！」シリーズよりPoppin’Party、Roseliaのライブプロデュース・演出を手がける。

会社名：株式会社PHYZ

住所：東京都渋谷区渋谷2丁目10番6号 山田青山ビル3F

代表者：代表取締役 堀江 晶太

Mail：contact@phyz.co.jp

HP：https://phyz.tokyo/

公式X：https://x.com/PHYZ_Inc