【愛知県名古屋市】雨で急な予定崩れなしでアウトドア気分を味わえる広々屋内BBQ場！団体・貸切でもご利用最大100名様までご利用可能・6月限定の「梅と大葉が香るさっぱりBBQコース」も新登場

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ウッドデザインパーク株式会社




■ 幹事が一番恐れる「梅雨の予定崩れ」をなくす



6月・7月の団体行事を企画する幹事の方にとって、最大の悩みが「梅雨の天気リスク」ではないでしょうか。


屋外会場でのBBQや宴会は、梅雨の時期に日程変更やキャンセルを余儀なくされるケースが少なくありません。参加者への連絡・再調整・キャンセル料--幹事の負担は計り知れません。


ウッドデザインパーク野並店は完全屋内のBBQ施設です。どれほど雨が降っても、開催に影響することは一切ありません。「この日に絶対やりたい」というご要望に、自信を持ってお応えいたします。


■ 団体・貸切プランのご案内


「人数が確定してから予約したい」「直前まで予定が読めない」ーそんな場合でも大丈夫です。


当店ではご予約日の10日前までキャンセル料は一切かかりません。


まずはお気軽にお席をおさえてください。


気軽にご予約いただける分、団体・貸切のご利用も増えています。屋内施設のため梅雨や悪天候でも開催に影響しません。雨でも絶対に開催できることも、幹事の方に喜ばれているポイントです。





[表1: https://prtimes.jp/data/corp/45400/table/1022_1_e3b39aa8acfb694eb5906ee684850757.jpg?v=202606010951 ]
キャンセルポリシー
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/45400/table/1022_2_77fca07c8b0c10297fbed9ccebacf7a0.jpg?v=202606010951 ]


貸切特典

貸切でのご予約の方は無料でプロジェクター・スクリーン・マイク・スピーカーをご利用いただけます。


スピーチ・表彰式・映像演出にもそのままお使いください。






マイク・スピーカーは設置済み。乾杯のご挨拶から表彰式まで、スムーズに進行いただけます。








プロジェクターとスクリーンも完備。


社内表彰やムービー上映など、特別な演出にもご対応できます。






食事コース


国産牛ステーキBBQコース
国産牛ステーキBBQコース

4,480円／人　全9品　



国産牛リブステーキをメインに、ハーブチキンや


スペアリブなど食べ応えある9品。


サラダ・バケット・デザート付きの大満足コースです。





国産黒毛和牛BBQコース

5,480円／人　全10品　



国産黒毛和牛のブリスケットをプラスした


ワンランク上のプレミアムプラン。


特別な日の団体BBQにおすすめです。






ドリンク飲み放題
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/45400/table/1022_3_e81c0bd52f2f62e68a4ca8c2e84ae16b.jpg?v=202606010951 ]

パーティーを盛り上げる有料オプション



誕生日・記念日・サプライズに。


特別な演出をオプションでご追加いただけます。



・カラオケ機器　　　　50,000円


・フラワーブーケ　　　 8,500円～


・アーチデコレーション　35,000円～


・特別デコレーション　　60,000円～



詳細はお気軽にお問い合わせください。





■【6月限定・追加特典】梅と大葉が香る。さっぱりBBQコース 新登場



梅雨の時期に合わせ、2025年6月1日（日）～6月30日（月）の期間限定で、爽やかな新コースもご用意いたしました。


団体でのご利用時にもお選びいただけます。


コース内容：梅漬け鶏肉ステーキ／国産牛ステーキ（自家調合ダレ仕込み）／レモン塩ポーク／季節の焼き野菜／薬味3種盛り／ライス・海藻サラダ


ご予約はホットペッパーグルメ(https://www.hotpepper.jp/strJ001263139/)またはお電話（052-893-5225）にて承っております。


■ オーナーコメント


ウッドデザインパーク 野並店 オーナー　妹尾 野歩


「梅雨の時期に『天気が心配で予約を迷っている』というお問い合わせを多くいただきます。


当店は完全屋内ですので、雨の日でも通常通り楽しんでいただけます。


幹事の方に『任せてよかった』と思っていただけるよう、スタッフ一同全力でサポートいたします。」






■ 施設概要


店名


ウッドデザインパーク 野並店


住所


愛知県名古屋市緑区鳴海町上ノ山12-14


電話番号


052-893-5225


営業時間


11:00～22:00（無休 ※1～2月火曜除く）駐車場約20台






公式サイト：https://wood-designpark.jp/nonami/


団体・貸切：https://wood-designpark.jp/nonami/party/
ホットペッパー：https://www.hotpepper.jp/strJ001263139/