【愛知県名古屋市】雨で急な予定崩れなしでアウトドア気分を味わえる広々屋内BBQ場！団体・貸切でもご利用最大100名様までご利用可能・6月限定の「梅と大葉が香るさっぱりBBQコース」も新登場

ウッドデザインパーク株式会社

■ 幹事が一番恐れる「梅雨の予定崩れ」をなくす

6月・7月の団体行事を企画する幹事の方にとって、最大の悩みが「梅雨の天気リスク」ではないでしょうか。

屋外会場でのBBQや宴会は、梅雨の時期に日程変更やキャンセルを余儀なくされるケースが少なくありません。参加者への連絡・再調整・キャンセル料--幹事の負担は計り知れません。

ウッドデザインパーク野並店は完全屋内のBBQ施設です。どれほど雨が降っても、開催に影響することは一切ありません。「この日に絶対やりたい」というご要望に、自信を持ってお応えいたします。

■ 団体・貸切プランのご案内

「人数が確定してから予約したい」「直前まで予定が読めない」ーそんな場合でも大丈夫です。

当店ではご予約日の10日前までキャンセル料は一切かかりません。

まずはお気軽にお席をおさえてください。

気軽にご予約いただける分、団体・貸切のご利用も増えています。屋内施設のため梅雨や悪天候でも開催に影響しません。雨でも絶対に開催できることも、幹事の方に喜ばれているポイントです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/45400/table/1022_1_e3b39aa8acfb694eb5906ee684850757.jpg?v=202606010951 ]キャンセルポリシー[表2: https://prtimes.jp/data/corp/45400/table/1022_2_77fca07c8b0c10297fbed9ccebacf7a0.jpg?v=202606010951 ]

貸切特典

貸切でのご予約の方は無料でプロジェクター・スクリーン・マイク・スピーカーをご利用いただけます。

スピーチ・表彰式・映像演出にもそのままお使いください。

マイク・スピーカーは設置済み。乾杯のご挨拶から表彰式まで、スムーズに進行いただけます。

プロジェクターとスクリーンも完備。

社内表彰やムービー上映など、特別な演出にもご対応できます。

食事コース

国産牛ステーキBBQコース国産牛ステーキBBQコース

4,480円／人 全9品

国産牛リブステーキをメインに、ハーブチキンや

スペアリブなど食べ応えある9品。

サラダ・バケット・デザート付きの大満足コースです。

国産黒毛和牛BBQコース

5,480円／人 全10品

国産黒毛和牛のブリスケットをプラスした

ワンランク上のプレミアムプラン。

特別な日の団体BBQにおすすめです。

パーティーを盛り上げる有料オプション

ドリンク飲み放題[表3: https://prtimes.jp/data/corp/45400/table/1022_3_e81c0bd52f2f62e68a4ca8c2e84ae16b.jpg?v=202606010951 ]

誕生日・記念日・サプライズに。

特別な演出をオプションでご追加いただけます。

・カラオケ機器 50,000円

・フラワーブーケ 8,500円～

・アーチデコレーション 35,000円～

・特別デコレーション 60,000円～

詳細はお気軽にお問い合わせください。

■【6月限定・追加特典】梅と大葉が香る。さっぱりBBQコース 新登場

梅雨の時期に合わせ、2025年6月1日（日）～6月30日（月）の期間限定で、爽やかな新コースもご用意いたしました。

団体でのご利用時にもお選びいただけます。

コース内容：梅漬け鶏肉ステーキ／国産牛ステーキ（自家調合ダレ仕込み）／レモン塩ポーク／季節の焼き野菜／薬味3種盛り／ライス・海藻サラダ

ご予約はホットペッパーグルメ(https://www.hotpepper.jp/strJ001263139/)またはお電話（052-893-5225）にて承っております。

■ オーナーコメント

ウッドデザインパーク 野並店 オーナー 妹尾 野歩

「梅雨の時期に『天気が心配で予約を迷っている』というお問い合わせを多くいただきます。

当店は完全屋内ですので、雨の日でも通常通り楽しんでいただけます。

幹事の方に『任せてよかった』と思っていただけるよう、スタッフ一同全力でサポートいたします。」

■ 施設概要

店名

ウッドデザインパーク 野並店

住所

愛知県名古屋市緑区鳴海町上ノ山12-14

電話番号

052-893-5225

営業時間

11:00～22:00（無休 ※1～2月火曜除く）駐車場約20台

公式サイト：https://wood-designpark.jp/nonami/

団体・貸切：https://wood-designpark.jp/nonami/party/

ホットペッパー：https://www.hotpepper.jp/strJ001263139/