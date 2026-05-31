【愛知県名古屋市】雨で急な予定崩れなしでアウトドア気分を味わえる広々屋内BBQ場！団体・貸切でもご利用最大100名様までご利用可能・6月限定の「梅と大葉が香るさっぱりBBQコース」も新登場
■ 幹事が一番恐れる「梅雨の予定崩れ」をなくす
6月・7月の団体行事を企画する幹事の方にとって、最大の悩みが「梅雨の天気リスク」ではないでしょうか。
屋外会場でのBBQや宴会は、梅雨の時期に日程変更やキャンセルを余儀なくされるケースが少なくありません。参加者への連絡・再調整・キャンセル料--幹事の負担は計り知れません。
ウッドデザインパーク野並店は完全屋内のBBQ施設です。どれほど雨が降っても、開催に影響することは一切ありません。「この日に絶対やりたい」というご要望に、自信を持ってお応えいたします。
■ 団体・貸切プランのご案内
「人数が確定してから予約したい」「直前まで予定が読めない」ーそんな場合でも大丈夫です。
当店ではご予約日の10日前までキャンセル料は一切かかりません。
まずはお気軽にお席をおさえてください。
気軽にご予約いただける分、団体・貸切のご利用も増えています。屋内施設のため梅雨や悪天候でも開催に影響しません。雨でも絶対に開催できることも、幹事の方に喜ばれているポイントです。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/45400/table/1022_1_e3b39aa8acfb694eb5906ee684850757.jpg?v=202606010951 ]
キャンセルポリシー
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/45400/table/1022_2_77fca07c8b0c10297fbed9ccebacf7a0.jpg?v=202606010951 ]
貸切特典
貸切でのご予約の方は無料でプロジェクター・スクリーン・マイク・スピーカーをご利用いただけます。
スピーチ・表彰式・映像演出にもそのままお使いください。
マイク・スピーカーは設置済み。乾杯のご挨拶から表彰式まで、スムーズに進行いただけます。
プロジェクターとスクリーンも完備。
社内表彰やムービー上映など、特別な演出にもご対応できます。
食事コース
国産牛ステーキBBQコース
国産牛ステーキBBQコース
4,480円／人 全9品
国産牛リブステーキをメインに、ハーブチキンや
スペアリブなど食べ応えある9品。
サラダ・バケット・デザート付きの大満足コースです。
国産黒毛和牛BBQコース
5,480円／人 全10品
国産黒毛和牛のブリスケットをプラスした
ワンランク上のプレミアムプラン。
特別な日の団体BBQにおすすめです。
ドリンク飲み放題
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/45400/table/1022_3_e81c0bd52f2f62e68a4ca8c2e84ae16b.jpg?v=202606010951 ]
パーティーを盛り上げる有料オプション
誕生日・記念日・サプライズに。
特別な演出をオプションでご追加いただけます。
・カラオケ機器 50,000円
・フラワーブーケ 8,500円～
・アーチデコレーション 35,000円～
・特別デコレーション 60,000円～
詳細はお気軽にお問い合わせください。
■【6月限定・追加特典】梅と大葉が香る。さっぱりBBQコース 新登場
梅雨の時期に合わせ、2025年6月1日（日）～6月30日（月）の期間限定で、爽やかな新コースもご用意いたしました。
団体でのご利用時にもお選びいただけます。
コース内容：梅漬け鶏肉ステーキ／国産牛ステーキ（自家調合ダレ仕込み）／レモン塩ポーク／季節の焼き野菜／薬味3種盛り／ライス・海藻サラダ
ご予約はホットペッパーグルメ(https://www.hotpepper.jp/strJ001263139/)またはお電話（052-893-5225）にて承っております。
■ オーナーコメント
ウッドデザインパーク 野並店 オーナー 妹尾 野歩
「梅雨の時期に『天気が心配で予約を迷っている』というお問い合わせを多くいただきます。
当店は完全屋内ですので、雨の日でも通常通り楽しんでいただけます。
幹事の方に『任せてよかった』と思っていただけるよう、スタッフ一同全力でサポートいたします。」
■ 施設概要
店名
ウッドデザインパーク 野並店
住所
愛知県名古屋市緑区鳴海町上ノ山12-14
電話番号
052-893-5225
営業時間
11:00～22:00（無休 ※1～2月火曜除く）駐車場約20台
公式サイト：https://wood-designpark.jp/nonami/
団体・貸切：https://wood-designpark.jp/nonami/party/
ホットペッパー：https://www.hotpepper.jp/strJ001263139/