【岡山大学】台湾工業技術研究院（ITRI）ならびに医療機器メーカーINTAI / REMEX社訪問団が岡山大学を訪問～医療ロボット・ナビゲーション技術で意見交換～

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 5月 31日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、2026年5月19日、台湾工業技術研究院（ITRI）ならびに台湾の医療機器メーカーであるINTAI Technology / Remex Medicalの林俊男（Chun-Nan Nelson Lin）CEOをはじめとする訪問団が本学津島キャンパスを訪れ、本学の学術研究院環境生命自然科学学域の松野隆幸教授、亀川哲志教授、および学術研究院医療開発領域の櫻井淳教授らと、医療工学分野における最先端技術の意見交換および機器開発状況の視察を行いました。本学側からは、学術研究院環境生命自然科学学域（工学系）および医療開発領域（医学系）の教員が応対し、部局の枠を超えた医工連携の体制で訪問団を迎えました。



意見交換会では、REMEX社の張佑聖（Iou-Sheng Danny Chang）CTOより、同社が展開する「脊椎手術ナビゲーションシステム」についてプレゼンテーションが行われました。同システムは、病院が新たに高価な3D画像装置を導入することなく、既存の2D C-arm装置を活用して高精度な3Dナビゲーションを低コスト・低被曝で実現する画期的な技術であり、これまでの臨床実績や今後のAIを活用したインプラント計画、開発中の小型ロボットアームなどの最新動向が紹介されました。また、ITRIの呉怡徳上席顧問らからも、台湾における最先端の医療技術開発の取り組みについて説明がありました。



これに対し、本学の松野教授からは、現在研究開発を進めている「CT透視ガイド下針穿刺ロボット」の技術や進捗について発表を行いました。その後、一同は学内の機器開発拠点へと移動し、実際の開発状況の視察やデモの確認を通じて、双方のシステムや制御技術に関する活発なディスカッションを行いました。



今回の訪問と技術交流を契機に、岡山大学が強みとし、J-PEAKS（地域中核・特色ある研究大学強化促進事業）において推進する医工連携ロボット技術開発と、台湾の高度な医療機器開発・製造ノウハウが密接に結びつき、今後の国際的な共同研究や技術発展へとつながることが期待されます。引き続き、開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取組にご期待ください。

プレゼンテーションおよび意見交換の様子

岡山大学で開発している医療用ロボットを視察する訪問団

出席者による記念撮影

◆参 考

・台湾工業技術研究院（ITRI）

https://itic.com.tw/itri/?lang=ja

・岡山大学研究・イノベーション共創機構

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学病院

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/

・岡山大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）

https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

岡山大学鹿田キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学研究イノベーション共創機構 医療系本部 本部長 櫻井 淳

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 岡山大学鹿田キャンパス

TEL：086-235-6979

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15394.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



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岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年4月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003912.000072793.html

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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html