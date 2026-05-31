らくがきがオリジナルキャラになる「らくがきキャラメイカー」、サービスを大幅拡充し「Charaxy（キャラクシー）」にリニューアル

ソコラボ株式会社

ソコラボ株式会社（本社：静岡県浜松市、以下ソコラボ）は、「らくがきキャラメイカー」のサービスラインナップを拡充し、新たに「Charaxy（以下、キャラクシー）」として生まれ変わりました。

新サービスでは、写真やロゴなども、AIによってプロデザイナーが制作したようなデザインのグッズとなります。グッズをその場で購入したり、ストアで販売したり、特定の仲間同士で共有したりできる、「想いを、かたちにして共有できる」体験サービスへと進化しました。

リニューアルを記念して、先着1,000名様に、キャラクシーで利用できる1,000円クーポンを配布しています。

「らくがきキャラメイカー」は、子どもの絵や手描きイラストをAIでオリジナルキャラクター化し、その場でキーホルダーやシールなどのグッズとして購入できるサービスとしてスタートしました。

「らくがきキャラメイカー」は、子どもの絵や手描きイラストをAIでオリジナルキャラクター化し、その場でキーホルダーやシールなどのグッズとして購入できるサービスとしてスタートしました。

描いた絵がその場でキャラクターやグッズになる体験が人気を集め、

「自分の絵がかわいいキャラクターになった」

「こんなキャラクターが欲しかった」

といった声を多数いただきました。

そんな声の中には、沢山の「こんなサービスがあったら買いたい」という要望がありました。その期待に応えるべく「キャラクシー」としてリニューアル。3つのサービスラインナップを揃え、推し活やペット愛好家のグッズ収集、チーム活動やイベント、企業ノベルティ、ファン向けグッズ販売など、より幅広い用途に対応するサービスへ進化しました。

3つのキャラクシーラインアップ

Charaxy FN（ファストノベルティ）

3ステップで、プロレベルのオリジナルノベルティを簡単・すぐに制作できます。

メンバー限定の共有ページにも対応し、思い出や感謝の気持ちを、残す・贈る・共有できます。

Charaxy CM（キャラメイカー）

従来の「らくがきキャラメイカー」のサービスです。今回のリニューアルで、商品ラインアップが増え、使いやすさも向上しました。

Charaxy SM（ストアメイカー）

画像をアップロードするだけでグッズを生成し、そのまま販売ページで販売できるサービスです。受注・売上管理にも対応しています。

リニューアル記念キャンペーン

キャラクシーのリニューアルを記念し、先着1,000名様に1,000円クーポンを配布しています。

http://charaxy.ai の「使ってみる」からコードを取得できます。

https://charaxy.aiファンとともに成長するキャラクシー

わたしたちは、「想いを、かたちに。」をブランドプロミスに、誰もが自分の想いやアイデアを形にできる世界を目指しています。

そして「ファンユーザーの皆様と共に創る」がモットーです。皆様の声を受け止め、サービスに活かしながら、キャラクシーを育てていきたいと考えています。

そんなファンの皆様を私たちは「クルー」と呼び、リアルな声を聞きながら、サービス開発に反映していきます。クルーとしてサービスづくりに参加したい方も随時募集しています（問い合わせ先：charaxy@soco-lab.com）。

サービス概要

サービス名：Charaxy（キャラクシー）

旧サービス名：らくがきキャラメイカー

提供会社：ソコラボ株式会社

サービス内容：AIによるオリジナルキャラクター生成、グッズ・ノベルティ制作、ストア作成・販売支援サービス

提供開始日：提供中

URL：http://charaxy.ai

会社概要

会社名：ソコラボ株式会社

所在地：静岡県浜松市

事業内容：AIを活用したグッズ制作・販売サービスの企画・開発・運営

ブランドプロミス：想いを、かたちに。

ビジョン：世界一の想像クリエーションカンパニー

【本件に関するお問い合わせ先】

ソコラボ株式会社 Charaxy事務局

Email：support@soco-lab.com

URL：http://charaxy.ai