2025-26シーズンの御礼

沖縄バスケットボール株式会社

2025-26シーズンも琉球ゴールデンキングスを応援いただき、誠にありがとうございました。

シーズンを通して82試合、沖縄サントリーアリーナでは38試合、延べ313,420名のお客さまにご来場いただきました。毎試合、最高の雰囲気と熱気でチームを後押ししてくださった皆さまに、心より御礼申し上げます。

また、キングスを心強く支えてくださるキングスサポーターズクラブの皆さまには、本日の「2025-26シーズン報告会」の開催にあたっても多大なるご協力をいただきました。誠にありがとうございました。

今シーズンはBリーグが開幕して10年目であり、現行リーグの最後のシーズンという節目となりました。振り返れば、Bリーグが開幕した2016年、キングスの成績は29勝31敗の負け越し。チャンピオンシップもクォーターファイナル敗退という、決して順風満帆とは言えないスタートから、私たちの歩みは始まりました。

それから10年。支えてくださる皆さまと共に駆け抜けながら、これまでに7度の西地区優勝、9大会すべてのチャンピオンシップ進出、5年連続のファイナル進出や天皇杯優勝を果たすことができました。

そして今季はレギュラーシーズン通算400勝という節目を達成し、最終成績は42勝18敗、ファイナルの舞台でもファンの皆さまと共に「団結の力」で最後まで戦い抜き、準優勝という結果でシーズンを終えました。

国内の激闘にとどまらず、海外への挑戦の舞台である「東アジアスーパーリーグ(EASL)」においても、東アジアの強豪たちとしのぎを削り、クラブ史上初となる3位入賞を果たしました。「沖縄を世界へ」を掲げ、アジアを代表する球団を目指す中で、確かな成長を示すことができました。

次世代を担うユースチームもまた、多くの皆さまの支えを力に変え、挑戦を続けています。キングスU15はクラブユースの日本一を決める「インフロニア B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2026」で2連覇を達成。キングスU18は世代別での日本代表選手選出や香港遠征での貴重な経験を経て、目覚ましい成長を遂げています。

地域に根ざした活動としては、今シーズンも地域活動「おおきなわ」を中心に、県内各地でのあいさつ活動や離島でのバスケットボールクリニックなど331回にわたり、スポーツを通じた地域交流を重ねてまいりました。

こうした全ての活動は、私たちの活動理念「沖縄をもっと元気に！」に共感し、共に歩んでくださるオフィシャルパートナー、そしてサポートカンパニーを合わせた、982社にのぼるパートナーの皆さまのご支援の賜物にほかなりません。地域の皆さまとパートナー企業の皆さまとの強い絆に、改めて深く感謝申し上げます。

そして2026-27シーズンからは、新リーグ「B.LEAGUE PREMIER」が2026年9月22日に開幕します。キングスは皆さまと共に紡いできた歴史を背に、この新たなリーグの開幕戦という特別な舞台に立ちます。

キングスはこれからも、「沖縄をもっと元気に！」の活動理念のもと、応援してくださる皆さまの誇りとなれるよう、新たなステージでもさらなる高みを目指して挑戦を続けてまいります。