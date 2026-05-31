LAST CALL COLLECTION 2026開催決定！2026年6月28日（日）TOYOTA ARENA TOKYOにて、人気キャバ嬢が集結する新時代のリアルイベントを開催！

株式会社LASTCALL

溝口勇児、ROLANDが共に代表・MCを務めるYouTube番組「LAST CALL」から派生した大型リアルイベント「LASTCALL COLLECTION 2026」を、2026年6月28日（日）東京・お台場のTOYOTA ARENA TOKYOにて開催することをお知らせいたします。本日5月31日(日)21:00より、チケット販売を開始いたします。

YouTube番組「LAST CALL」は、ROLAND・溝口勇児がMCを務める国内初のスターキャバ嬢オーディション番組です。同番組は、YouTube含む関連動画の累計再生数10億回を突破し、今や女性を中心に絶大な人気を集めています。

昨年秋開業の大規模アリーナ・TOYOTA ARENA TOKYO（お台場）を舞台に、全国からスターキャバ嬢やトップインフルエンサーが集結。番組の世界観を大規模のアリーナで体感できる一日となります。

■ 「LASTCALL COLLECTION 2026」開催概要

イベント名：LASTCALL COLLECTION 2026

日時：2026年6月28日（日）OPEN 14:00 / START 15:00 / CLOSE 20:30（予定）

会場：TOYOTA ARENA TOKYO（東京都江東区青海1丁目3-3-1）

主催：株式会社LASTCALL

お問い合わせ：event@lastcall.jp

■ 出演者

ROLAND／溝口勇児／LASTCALLクイーン 他。その他ゲストは追加発表をお待ちください。

■ 主要コンテンツ

・番組公開収録

・ランウェイ

・LASTCALLクイーン交流ブース 他 各種協賛ブース

■ チケット販売概要

販売期間：2026年5月31日(日）21:00 ～ 6月27日（土）23:59

販売URL：https://lastcall.jp/collection

【料金（税込）／全席指定】

VVIP席（プレミアムシート）：\100,000

VIP席（ランウェイ付近）：\50,000

SS席：\30,000

S席：\5,000（学生：\3,000）

スタンドA席：\3,000（学生：\2,000）

【ご購入時の注意事項】

・4歳以上のお子様は1人につき1枚チケットが必要です。3歳以下は大人1人につき1名まで無料となります。

・チケットのご購入は、お一人様5枚までとさせていただきます。

・全券種について電子チケット化を実施し、紙チケットの取り扱いは行いません。

・チケットお申込みの際は、必ずご来場者ご本人様の氏名でお申込みをお願い致します。

・当日入場時に【顔写真付き身分証明証】によるご本人様確認を行わせていただく場合がございます。

※その他、詳細はチケット販売ページをご確認ください。

■ メインスポンサーSBC湘南美容クリニック 様より就任メッセージ

SBC湘南美容クリニックは、メインスポンサーとして「LAST CALL COLLECTION 2026」を応援します！私たちは「自分を変えたい、もっと輝きたい」と願うすべての女性の挑戦を全力で支えます。当日は、番組人気企画「神ドクタータイム」での専門的な解説や、お悩みに寄り添う無料カウンセリングブースを展開予定です。美のチカラで一歩を踏み出す熱狂の瞬間を、ぜひ会場や配信で体感してください！

■ SBC湘南美容クリニックについて

2000年、神奈川県藤沢市で創業。「美容医療をもっと身近に」という信念のもと、先進的な美容医療の提供に努め、現在では国内外にて展開しています。確かな技術と徹底した安全対策により、医療のプロフェッショナルがお客さま一人ひとりに寄り添い理想の実現をサポート。本イベントでも「神ドクター」の知見を活かし、美のチカラで新しい自分へ踏み出す女性たちの挑戦をプロの立場から支えます。

公式サイト：https://www.s-b-c.net/

■ プラチナスポンサー買取大吉 様より就任メッセージ

過去にとらわれず、自らの殻を破りRe-Value（価値の再定義）させる。

不連続の時代に、強い意思をもって挑戦することが重要だと考えます。そんな折『LAST CALL』を拝見し、我が意を得たりと感動致しました。

自分の人生を変えることができるのは、自分自身と覚悟であることを コンテンツを通じて確信することができます。勇気を持つことができます。

当社は『買取大吉』を通じたリユース事業を行っています。

不要になったものを買取らせて頂くことで、お品物をRe-Valueしています。そして、夢を実現させる勇気を後押しさせて頂くことができるのです。

『買取大吉』は理念の重なる『LAST CALL COLLECTION』をスポンサードします。

そして日本全国どこへでも駆けつける買取大吉の『出張買取』の強みを生かし、 リアルイベントならではのコンテンツにも参加させて頂く所存であります。

番組関係者の皆様、ならびに出演キャストの皆様とともに、 『買取大吉』は、『LAST CALL COLLECTION』を大いに盛り上げてまいります。

■ 株式会社エンパワーについて

株式会社エンパワー（本社：東京都新宿区／代表取締役：増井俊介）は、「すべての人を輝かせ、未来を共に創り出し、常識を変えていく」を企業理念に掲げ、買取専門店『買取大吉』の企画・運営、フランチャイズ事業、オークション事業等を展開する企業です。

5年で15倍以上の売上成長を実現し、リユース業界を牽引する代表企業へ邁進中です。

人の縁（EN）を力（POWER）に変え、リユース事業を通じてより良い社会の実現を目指します。

「買取大吉」会社サイトURL：https://www.kaitori-daikichi.jp/

■ YouTube番組「LAST CALL」について

ROLAND・溝口勇児がMCを務める、国内初のスターキャバ嬢オーディション番組。YouTube含む関連動画の累計再生数は10億回を突破し、女性を中心に絶大な人気を集めている。

番組URL：https://www.youtube.com/@LASTCALL_OFFICIAL

■ LASTCALL COLLECTION 2026 公式情報

公式サイト：https://lastcall.jp/

公式X：https://x.com/LASTCALL_ofcl

公式Instagram：https://www.instagram.com/lastcall_ofcl/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@lastcall_official

お問い合わせ：event@lastcall.jp

【会社概要】

会社名：株式会社LASTCALL

設立日：2025年12月9日

代表取締役社長：溝口勇児

本社所在地：東京都港区六本木七丁目9番4号 六本木Hビル

事業概要：YouTube番組「LAST CALL」の企画・制作・運営、リアルイベントの企画・運営 等

公式サイト：https://lastcall.jp/