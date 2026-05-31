【うみぞら映画祭2026 in 淡路島】にて、水谷豊監督最新作『Piccola felicita』が全国初公開。よーてらよてら株式会社は開催の協力会社として参画

よーてらよてら株式会社

よーてらよてら株式会社（本社：東京都、代表取締役：小林由佳）は、本年4月に開催された「うみぞら映画祭2026 in 淡路島」において、運営協力会社として参画いたしましたことをご報告いたします。本映画祭のメインプログラムとして、水谷豊氏が監督・脚本・企画・プロデュース・主演を務める最新映画『Piccola felicita』を全国で初めて公開し、多くの観客とともに感動を分かち合いました。なお、当社代表の小林由佳は本作の共同プロデューサーとして、本映画祭での初披露までの一翼を担いました。

「うみぞら映画祭」10周年セレモニーにて。左から会田正裕撮影監督、水谷豊監督（主演）、俳優・菜葉菜、オペラ歌手・藤井泰子 （C）Trysome Bros.

■ 「うみぞら映画祭2026 in 淡路島」について

「うみぞら映画祭」は、瀬戸内海に浮かぶ淡路島の豊かな自然を舞台にした野外映画祭です。巨大な海上スクリーンに映し出される映像は、波音と夜空の星々に包まれ、映画館では味わえない没入感と感動を生み出します。 2026年度は、島という閉ざされた空間だからこそ実現できる、観客と作品、そして地域の対話をより深く追求したプログラムを予定しております。

うみぞら映画祭2026 ポスター開催協力企業一覧

■ 映画『Piccola felicita』について

俳優・水谷豊が、監督・脚本・企画・プロデュース・主演という異例の五役を担い、自身の映画哲学を凝縮させた最新作。タイトルである『Piccola felicita（ピッコラ・フェリチタ）』は、イタリア語で「小さな幸せ」を意味します。

【作品の物語と映像美】

重なり合う群像劇： 人生の岐路に立つ3世代の男女3組を描く物語。定年後に孤独を抱える男性、才能に悩む画家、恋に落ちた若者たち。それぞれの物語が交錯し、思いがけない形で希望へとつながっていく構成は、観客の心に深い共感を呼びました。

“飾りたくなる美しさ”： 徹底した色彩豊かな映像表現や心に響く音楽が特徴です。すべてのカットにおいて“飾りたくなる美しさ”を目指して撮影されました。

豪華実力派キャスト： 水谷氏に加え、池谷のぶえ、菜葉菜、河相我聞、そして長女である趣里との父娘初共演が大きな話題となりました。さらに橋本淳ら実力派が脇を固め、撮影監督・会田正裕氏、音楽・山元よしき氏による繊細な演出が物語を彩りました。

『Piccola felicita』ポスター

■ 上映概要・関連情報

映画祭名称： うみぞら映画祭2026 in 淡路島（本年度開催は終了いたしました）

映画『Piccola felicita』公式サイト： https://piccolafelicita.jp/