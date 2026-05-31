1000万再生歌い手と登録者100万超元企業VTuberが直接指導／ネット活動者専門スクール「CCA」開校1周年・新規生徒大幅募集

株式会社レーベルクラッチ

第一世代の歌い手が代表を務める株式会社レーベルクラッチ（本社：東京都中野区、代表取締役：原 辰樹）が運営する、インターネット活動者専門スクール「CCA」は、開校1周年を機に新規生徒の大幅募集を開始します。累計1,000万再生超の歌い手講師、元・登録者100万人超の企業所属VTuber講師が本格始動。海外標準の科学メソッドと、リアルタイムに声を可視化する「ボイスプリント」を導入し、完全リモート・顔出し不要・遅延なしの環境で、ボーカル／ボイストレーニングからディレクション、企画・マーケティングまでを一貫して指導します。さらに「認定制度」もあり、認定会員には法人案件の窓口や法務サポート、著名制作陣によるオリジナル楽曲制作の進行支援を提供。現在、無料体験レッスンの受付を行っています。

CCAキービジュアル

ネット活動者専門スクール「CCA」、開校1周年

YouTube・TikTok・各配信プラットフォームを中心としたネット発のエンタメカルチャーが拡大を続けるなか、「活動の悩みを、現役で結果を出してきた人に相談したい」「顔を出さず、地方からでも本格的な指導を受けたい」という声が急増しています。

「CCA」は、こうしたインターネット活動者のニーズに特化したスクールとして開校し、このたび1周年を迎えました。歌い手・VTuber・配信者の活動を「歌唱技術」だけでなく「届け方・伸ばし方」、さらには「活動で収益を得る」段階まで含めて支援する体制が支持され、この実績を踏まえ、新たな生徒の大幅募集に踏み切ります。

なお、レーベルクラッチは活動者専門の「CCA」のほか、趣味からプロ志望まで幅広く対応する対面店舗ブランド「音楽スクールのクラッチ」（大宮校ほか）も運営しています。

「CCA」の特長

1. 実績豊富な先駆者が直接指導

レッスンを担当するのは、累計1,000万再生を超える歌い手と、かつて企業所属VTuberとしてチャンネル登録者数100万人超を達成したトップクリエイター。第一世代の歌い手である代表の知見と掛け合わせ、「ネット上でエンゲージメントする歌い方」「配信で離脱を起こさない話し方」「実際のロールプレイ」など、最前線で実証されたノウハウをそのままお伝えします。

2. 再現性のあるメソッドを導入

CCAでは、海外でスタンダードとなっているハリウッド式やESTILLといった科学的メソッドを導入。講師は定期的に研修を受けているため、「講師の経験則」だけに頼らず誰でも再現できる客観的な指導を実現しています。上達のプロセスが明確で、つまずきの原因を特定しやすいのが特長です。

3. 導入例の少ない「ボイスプリント」を使った指導

CCA独自の「ボイスプリント」は、声のスペクトログラム（周波数やエネルギーなどの情報）をリアルタイムに表示したもの。言語化しづらい声の特性を視覚化しながら改善できるため、「自分の声がどう変わったか」がその場でわかります。科学メソッドとの相乗で、納得感のある上達を後押しします。

4. 完全リモート・顔出し不要・遅延なし

専用アプリで声を可視化した状態

レッスンはすべて完全リモートに対応。顔出しは一切不要で、活動者のプライバシーに配慮した環境を整えています。さらにYAMAHA社の技術を使用した低遅延の環境により、遅延を感じさせないリアルタイム指導が可能。地方在住のかたや、身バレを避けたい活動者でも、本格的な指導を安心して受講することができます。※受講には高速インターネット環境が必要です。

5. 歌唱だけでなく「活動そのもの」を伸ばす一気通貫サポート

ボーカル／ボイストレーニングはもちろん、楽曲やコンテンツの方向性を定めるディレクション、制作に必要な知識、活動を伸ばすための企画・マーケティングまで一貫してサポート。これらのサポートは3段階の料金プランに分かれており、ニーズに合わせてお選びいただけます。「ボイストレーニングのみでいい」というかたはお手頃な価格で受講することも可能です。

6. 1年継続者を対象とした「CCA認定制度」

1年間継続して受講した生徒を対象に、「CCA認定制度」を導入しています。審査を通過しCCA認定会員となると、法人案件の窓口対応、法務サポート（契約・権利関係の相談）、著名制作陣によるオリジナル楽曲制作の制作進行といったプロ活動への橋渡しをCCAが担います。現在の認定者は4名。今後も順次拡充予定で、学びを収益にするまでをサポートする体制が整っています。

7. 歌枠支援アプリが無料で使える

CCAの運営元が開発する歌枠支援アプリを、受講者は無料でご利用いただけます。日々の配信・歌枠活動をそのまま底上げできる、専門スクールならではの実戦的な制作・活動環境です。

8. 歌い手講師は、対面の「クラッチ大宮校」も担当

歌枠支援アプリ「JUICER」βバージョン

CCAで指導する歌い手講師「ゼブラ」は、埼玉県にある対面店舗ブランド「音楽スクールのクラッチ」大宮校のレッスンも担当。オンラインだけでなく、対面で直接指導を受講したいかたは、大宮校での体験レッスンもご利用いただけます。

お申し込み・お問い合わせ：https://label-clach.jp/school/omiya/

新規生徒募集中

開校1周年・新規生徒大幅募集にあわせ、現在「無料体験レッスン」を受付中です。

「自分に合ったコースがわからない」「顔出しせずに活動したい」「配信・歌枠の伸ばし方を相談したい」「いずれは活動を仕事にしたい」というかたも、まずは丁寧なカウンセリングと実際のレッスンをご体験ください。

お申し込み・お問い合わせ：https://label-clach.jp/cca/

株式会社レーベルクラッチ

http://label-clach.jp

代表者：原 辰樹（ゼブラ）

設立日：2024年6月12日

事業内容：音楽スクール運営及びIPの開発運用

■お問い合わせ先

school@label-clach.jp