【愛知・知多半島】猛暑を避けて楽しむ海辺のナイトBBQ。花火＆焼きマシュマロ付き夏限定キャンペーン開催

ウッドデザインパーク株式会社

愛知県知多郡美浜町のアウトドアリゾート施設「ウッドデザインパーク野間」では、2026年夏限定企画として、夕方以降の涼しい時間帯にBBQを楽しめる「ナイトBBQキャンペーン」を開催いたします。



近年の猛暑により、日中の屋外レジャーを避ける方が増える中、当施設では夕方以降の比較的過ごしやすい時間帯を活用した「ナイトBBQ」をご提案いたします。

ナイトBBQのご利用時間は18:30～21:00。日中の強い日差しを避け、夕暮れから夜へと移り変わる海辺の景色を眺めながら、ゆったりとお食事をお楽しみいただけます。

夕暮れと焚火のコントラストは最高です

日差しの強い昼間とは異なり、夕方からは海辺を吹き抜ける風が心地よく、ゆったりとBBQを楽しめます。

目の前に広がる海を眺めながら、夕焼けから夜景へと移り変わる景色もナイトBBQならではの魅力です。

さらに、天気の良い日には満天の星空が広がることも。

街中ではなかなか見ることのできない星々を眺めながら過ごす時間は、家族や友人、恋人との特別な夏の思い出づくりにぴったりです。



期間中に対象プランをご利用のお客様には、

・1組につき手持ち花火セットを1つプレゼント

・幼児～大人ご利用人数分のMEGAマシュマロをプレゼント

いたします。



BBQのあとは花火を楽しみ、最後は炭火で焼いたマシュマロで締めくくる。

そんな夏休みらしい体験を、海辺のロケーションでお楽しみいただけます。

マシュマロプレゼント！オーシャンエリアテント席

【開催期間】

2026年6月20日～8月31日

※8月繁忙期(8/8~/16)は対象外

【対象】

日帰りBBQオーシャンエリアナイトプランをご利用のお客様には、

・1組につき手持ち花火セットを1つプレゼント

・幼児～大人ご利用人数分のマシュマロをプレゼント

いたします。

ご予約はこちら :https://reserve.489ban.net/client/wdp-noma/0/plan/id/230787/daytrip





知多半島の海沿いに位置するアウトドアリゾート施設「ウッドデザインパーク野間」は海を眺めながら楽しめる日帰りBBQやグランピング宿泊を提供しており、手ぶらで利用できる気軽さと非日常感を兼ね備えた施設として、多くのお客様にご利用いただいています。

今年の夏は、昼の暑さを避けて、海風と星空を楽しむナイトBBQで特別なひとときをお過ごしください。

【店舗概要】

ウッドデザインパーク野間 公式ホームページ

https://wood-designpark.jp/noma/

～Glamping＆Resort～WOOD DESIGN PARK NOMA 公式ホームページ

https://wood-designpark.jp/resortnoma/



【公式Instagram】

https://www.instagram.com/wdp_noma/



【住所】

〒470-3236

愛知県知多郡美浜町小野浦二ツ廻間35-4



【お問い合わせ先】

mail : infonoma@wood-designpark.jp

tel : 080-3610-8084

（対応時間: 10:00 ~ 20:00）



【アクセス】

＜車＞ 南知多道路 美浜ICから約20分

＜公共交通機関＞名古屋駅から名鉄知多新線「野間」駅で巡回ミニバスに乗り換え

西部コース「野間灯台」下車徒歩3分