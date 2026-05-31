初の2Days開催となったアニメイト主催ライブ、終了後最速の簡易レポートをお届け！　続けて2Days開催となる夏のライブ情報も解禁!!

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株式会社アニメイトホールディングス


株式会社アニメイトは、2026年5月30日、31日にライブイベント【AOM presents「animate Theater LIVE 2026 ～spring～」】を開催いたしました。5月30日はUNIDOTS、Hana Hopeさん、岬なこさん、そして5月31日にはシユイさん、asmiさん、DayRe:が出演し、計42曲の大ボリュームでお届けいたしました。



■当日のセットリスト

・5月30日


＜UNIDOTS＞


1　溺れた魚


2　ヘヴンリー？


3　メメント


4　バスルーム・リフレクション


5　一縷


6　wake up



＜Hana Hope＞


1　フリーバード


2　Two Of Us


3　blue hour


4　サファイア


5　旅のゆくえ


6　消えるまで


7　flowers


8　サマータイム・ブルース



＜岬なこ＞


1　LOVE CAGE


2　Happy × Hungry


3　ぽぽきゅん！


4　つぎはぎの世界


5　HURRAY!


6　Brand New Days!


7　Cross over



・5月31日


＜シユイ＞


1　君よ　気高くあれ


2　ラブコール


3　インフェリア


4　ハピネス オブ ザ デッド


5　リーチライト


6　GLOW



＜asmi＞


1　アイワナムチュー


2　君がくれたもの


3　あわ


4　破壊前夜のこと


5　東京の夜


6　モナカ


7　BLACK COFFEE


8　ドキメキダイアリー



＜DayRe:＞


1　Overture


2　ヒトリ狼


3　鏡面上、今、レーゾンデートル


4　刹那的ロマンティック


5　SPARKLE DAYS


6　クラキュラJump


7　Here We Run



その後、ライブイベント第6弾【AOM presents「animate Theater LIVE 2026 ～summer～」】の開催決定とともに、チケット情報も公開され、大盛況のうちに本イベントは幕を閉じました。




5月30日出演アーティスト集合写真

5月31日出演アーティスト集合写真


撮影：中井 智久


■イベント情報

AOM presents「animate Theater LIVE 2026 ～spring～」


開催日：2026年5月30日・31日


開催場所：アニメイトシアター（アニメイト池袋本店B2F）


出演：


5月30日　UNIDOTS、Hana Hope、岬なこ


5月31日　シユイ、asmi、DayRe:



■関連URL


「animate Theater LIVE 2026 ～summer～」解禁記事(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000008430.000016756.html)



「animate Theater LIVE 2026 ～summer～」チケット販売ページ(https://animate-ticket.com/events/184)



AOM presents「animate Theater LIVE」特設サイト(https://www.animate.co.jp/ex/animate_theaterlive/)



■「animate Theater LIVE」とは


アニメやライブ、イベントなどが好きになる「きっかけ」をコンセプトとしてアニメイトが立ち上げた新規事業「AOM（animate opportunity meeting）」が主催するライブイベントで、spring、summer、autumn、winterの年4回の実施を予定しています。