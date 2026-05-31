初の2Days開催となったアニメイト主催ライブ、終了後最速の簡易レポートをお届け！ 続けて2Days開催となる夏のライブ情報も解禁!!
株式会社アニメイトは、2026年5月30日、31日にライブイベント【AOM presents「animate Theater LIVE 2026 ～spring～」】を開催いたしました。5月30日はUNIDOTS、Hana Hopeさん、岬なこさん、そして5月31日にはシユイさん、asmiさん、DayRe:が出演し、計42曲の大ボリュームでお届けいたしました。
■当日のセットリスト
・5月30日
＜UNIDOTS＞
1 溺れた魚
2 ヘヴンリー？
3 メメント
4 バスルーム・リフレクション
5 一縷
6 wake up
＜Hana Hope＞
1 フリーバード
2 Two Of Us
3 blue hour
4 サファイア
5 旅のゆくえ
6 消えるまで
7 flowers
8 サマータイム・ブルース
＜岬なこ＞
1 LOVE CAGE
2 Happy × Hungry
3 ぽぽきゅん！
4 つぎはぎの世界
5 HURRAY!
6 Brand New Days!
7 Cross over
・5月31日
＜シユイ＞
1 君よ 気高くあれ
2 ラブコール
3 インフェリア
4 ハピネス オブ ザ デッド
5 リーチライト
6 GLOW
＜asmi＞
1 アイワナムチュー
2 君がくれたもの
3 あわ
4 破壊前夜のこと
5 東京の夜
6 モナカ
7 BLACK COFFEE
8 ドキメキダイアリー
＜DayRe:＞
1 Overture
2 ヒトリ狼
3 鏡面上、今、レーゾンデートル
4 刹那的ロマンティック
5 SPARKLE DAYS
6 クラキュラJump
7 Here We Run
その後、ライブイベント第6弾【AOM presents「animate Theater LIVE 2026 ～summer～」】の開催決定とともに、チケット情報も公開され、大盛況のうちに本イベントは幕を閉じました。
5月30日出演アーティスト集合写真
5月31日出演アーティスト集合写真
撮影：中井 智久
■イベント情報
AOM presents「animate Theater LIVE 2026 ～spring～」
開催日：2026年5月30日・31日
開催場所：アニメイトシアター（アニメイト池袋本店B2F）
出演：
5月30日 UNIDOTS、Hana Hope、岬なこ
5月31日 シユイ、asmi、DayRe:
■関連URL
「animate Theater LIVE 2026 ～summer～」解禁記事(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000008430.000016756.html)
「animate Theater LIVE 2026 ～summer～」チケット販売ページ(https://animate-ticket.com/events/184)
AOM presents「animate Theater LIVE」特設サイト(https://www.animate.co.jp/ex/animate_theaterlive/)
■「animate Theater LIVE」とは
アニメやライブ、イベントなどが好きになる「きっかけ」をコンセプトとしてアニメイトが立ち上げた新規事業「AOM（animate opportunity meeting）」が主催するライブイベントで、spring、summer、autumn、winterの年4回の実施を予定しています。