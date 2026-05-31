株式会社infinity、ライフスタイルWeek 【夏】2026に出展

株式会社infinity

株式会社infinity（本社：東京都中央区、代表取締役：櫻井 毅）は、2026年6月24日（水）～6月26日（金）、東京ビッグサイトにて行われる、ライフスタイルWeek 【夏】2026に出展いたします。

出展ブースでは、世界的に人気を集めるガジェットブランドで、大手家電量販店を中心に取り扱い店舗様を拡大中の「Divoom（ディブーム）」や、新たに当社が手掛けるペット関連用品等を展示予定です。

株式会社infinityDivoom

この度の出店を通じて、量販店様、ホームセンター様、ペットショップ様、ライフスタイルショップ様など、新たなお取引のパートナーを募集いたします。

また、当社ブースでは、アニメやキャラクターコンテンツとのコラボレーション展開にご興味をお持ちの企業様との商談機会を積極的に創出してまいります。人気IPとのライセンス商品開発や共同企画など、新たな価値を生み出すパートナーシップを募集しております。

ライフスタイル Weekへの出展を通じて、新たな販売チャネルの開拓や、各種コンテンツとの協業機会を創出し、より魅力的な商品開発と市場拡大を目指してまいります。

株式会社infinity

会社概要

所在地：東京都中央区銀座1-9-6 松岡第二銀緑舘7F

代表者：櫻井 毅

事業内容：代理店業務、営業支援、販売促進業務代行、イベント業務、事務局運営 等

HP： https://infnty.jp/

instagram： https://www.instagram.com/infinity_jpn/