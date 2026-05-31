【愛知県名古屋市・栄駅徒歩1分】雨で急な予定崩れなしでアウトドア気分を味わえる広々屋内BBQ場！団体・貸切でもご利用最大100名様までご利用可能・6月限定の「韓国BBQコース♪飲み放題付き」も新登場

■ 幹事が一番恐れる「梅雨の予定崩れ」をなくす

ウッドデザインパーク株式会社

6月・7月の団体行事を企画する幹事の方にとって、最大の悩みが「梅雨の天気リスク」ではないでしょうか。

屋外会場でのBBQや宴会は、梅雨の時期に日程変更やキャンセルを余儀なくされるケースが少なくありません。参加者への連絡・再調整・キャンセル料--幹事の負担は計り知れません。

ウッドデザインパーク栄店は完全屋内のBBQ施設です。

どれほど雨が降っても、開催に影響することは一切ありません。さらに栄駅から徒歩1分という都心立地のため、電車でお越しいただく参加者の多いグループにも最適です。

「この日に絶対やりたい」というご要望に、自信を持ってお応えいたします。

■ 団体・貸切プランのご案内

「人数が確定してから予約したい」「直前まで予定が読めない」ーそんな場合でも大丈夫です。

キャンセルポリシー[表1: https://prtimes.jp/data/corp/45400/table/1023_1_4a0d860b06b118fd48072b0e512e6f5e.jpg?v=202606010951 ]

※キャンセル料は端数切り上げにて計算いたします。

まずはお気軽にお席をおさえてください。気軽にご予約いただける分、団体・貸切のご利用も増えています。屋内施設のため梅雨や悪天候でも開催に影響しません。

雨でも絶対に開催できることも、幹事の方に喜ばれているポイントです。

ご利用条件・会場費（一律22,000円）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/45400/table/1023_2_0347ff93f893411ceb6ce65a355c543b.jpg?v=202606010951 ]

延長：30分ごと1,000円／名（飲み放題延長含む）

貸切特典

貸切でのご予約の方は無料でプロジェクター・スクリーン・マイク・スピーカーをご利用いただけます。スピーチ・表彰式・映像演出にもそのままお使いください。

マイク・スピーカーは設置済み。乾杯のご挨拶から表彰式まで、スムーズに進行いただけます。

プロジェクターとスクリーンも完備。社内表彰やムービー上映など、特別な演出にもご対応できます。

パーティーを盛り上げる有料オプション

歓迎会やお世話になった方への送別会に。

特別な演出をオプションでご追加いただけます。

・カラオケ機器 50,000円

・フラワーブーケ 8,500円～

・アーチデコレーション 35,000円～

・特別デコレーション 60,000円～

詳細はお気軽にお問い合わせください。

食事コース

貸切専用のお食事コースは5,000円～8,000円／人（飲み放題付き）の

3プランをご用意しております。

国産和牛ステーキや和牛フィレミミなど、特別感あふれる内容です。

コース詳細・ご予約はこちら

https://wood-designpark.jp/private_use/

■【6月限定】梅雨でも楽しめる！韓国BBQコース 飲み放題付き 新登場

梅雨の時期に合わせ、2025年6月1日（日）～6月30日（月）の期間限定で、暑さも吹き飛ばす韓国BBQコースをご用意いたしました。

屋内BBQなので雨の日でも天候を気にせず快適にお楽しみいただけます。

香ばしく焼き上がるお肉と韓国メニューでカラダを程よく温め、ジメジメしがちな梅雨の気分もリフレッシュ。締めはひんやりシューアイスでさっぱりとお楽しみ頂けます。

コース内容：BBQプレート／韓国風チュモッパ／シャキシャキサンチュ／さっぱりもやしナムル／シューアイス

※本コースはソフトドリンク＋アルコール飲み放題のセットでのご提供となります。

ご予約はホットペッパーグルメ(https://www.hotpepper.jp/strJ003784071/course/)またはお電話（052-746-0558）にて承っております。

■ オーナーコメント

ウッドデザインパーク 野並店 / 栄店 ストアマネージャー 妹尾 野歩

「ウッドデザインパーク栄店」は都心のど真ん中にある屋内施設です。

電車でバラバラに集まる皆様にとって、駅から徒歩1分で雨の心配もないというのは、会場選びの大きな安心材料になると思っています。幹事の方に『任せてよかった』と思っていただけるよう、スタッフ一同全力でサポートいたします。」

■ 施設概要

- 店名：ウッドデザインパーク 栄店

- 住所：愛知県名古屋市中区錦3丁目17-15 ドン・キホーテ栄本店6F

- 電話番号：052-746-0558

- 営業時間：11:00～22:00（火曜定休）

- アクセス：栄駅より徒歩30秒

- 公式サイト：https://wood-designpark.jp/sakae/(https://wood-designpark.jp/sakae/)

- 団体・貸切：https://wood-designpark.jp/private_use/

-ホットペッパーグルメ：https://www.hotpepper.jp/strJ003784071/course/