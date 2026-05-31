株式会社infinity

株式会社infinity（本社：東京都中央区、代表取締役：櫻井 毅）は、このたびエリートスクリーンジャパン株式会社（本社：東京都練馬区、代表取締役：陳 威儒）との取引を開始したことをお知らせいたします。

エリートスクリーン社(Elite Screens Inc.)は、米国カリフォルニア州に本社を置き、全世界への販売ネットワークのために、オーストラリア、中国、フランス、ドイツ、インド、ラトビア、メキシコ、日本、台湾にサテライトオフィスを持つ、プロジェクタースクリーンのメーカーです。

このたびの取引開始により、両社の強みを活かした商品・サービスの提供を推進し、より多くのお客様のニーズにお応えしてまいります。

株式会社infinity

会社概要

所在地：東京都中央区銀座1-9-6 松岡第二銀緑舘7F

代表者：櫻井 毅

事業内容：代理店業務、営業支援、販売促進業務代行、イベント業務、事務局運営 等

HP： https://infnty.jp/

instagram： https://www.instagram.com/infinity_jpn/