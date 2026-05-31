株式会社検索順位の海賊、YouTube内検索に強い運用代行サービス「動画集客の海賊」を提供開始

株式会社検索順位の海賊

株式会社検索順位の海賊（所在地：神奈川県小田原市、代表取締役：山口耀平）は、YouTube内検索対策に特化したYouTube運用代行サービス「動画集客の海賊」の提供を開始いたしました。

「動画集客の海賊」は、YouTube内検索（VSEO）に強みを持つ運用代行サービスです。動画を制作して投稿するだけではなく、検索されるキーワードの設計、クリックされる企画・サムネイル・台本制作、問い合わせや購入につながる導線設計、公開後の分析・改善までを一気通貫で支援します。

サービス提供の背景

近年、企業のマーケティング活動においてYouTubeの重要性は高まっています。一方で、動画を投稿しても再生数が伸びない、広告を止めると視聴が途絶える、登録者は増えても売上や問い合わせにつながらないといった課題を抱える企業も少なくありません。

YouTubeは単なる動画投稿プラットフォームではなく、ユーザーが悩みや課題を検索する検索エンジンとしても活用されています。そのため、継続的に成果を出すためには、動画制作だけでなく、検索意図を踏まえたキーワード設計やチャンネル設計が重要です。

株式会社検索順位の海賊は、SEOコンサルティング、記事制作代行、被リンク獲得支援などで培った検索エンジン対策の知見を活かし、YouTubeにおいても「見つかる・選ばれる・成果につながる」運用体制を支援するため、「動画集客の海賊」を立ち上げました。

「動画集客の海賊」の特徴

1. VSEOキーワード設計で「検索される動画」を制作

「動画集客の海賊」では、流行りのテーマをただ追うのではなく、視聴者が実際にYouTube内で検索する語句をリサーチし、成約に直結しやすく、かつ競合状況を踏まえて勝てるキーワードを選定します。

タイトル、概要欄、タグ、字幕などの要素まで最適化し、YouTube検索や関連動画から継続的に見つけられる状態を目指します。

2. 企画・台本・サムネイルまで成果から逆算して設計

検索結果に表示されても、クリックされなければ視聴にはつながりません。同サービスでは、クリック率や視聴維持率を高めるため、企画、サムネイル、台本構成まで設計します。

冒頭離脱を防ぐ構成や、最後まで見たくなるストーリー設計により、YouTubeアルゴリズムから評価されやすいチャンネル運用を支援します。

3. 動画から問い合わせ・購入につなげる導線設計

「動画集客の海賊」は、再生数や登録者数の増加だけをゴールにしません。動画視聴後に、概要欄、固定コメント、終了画面、LPなどへ自然に遷移する導線を設計し、問い合わせや購入などのコンバージョン獲得を支援します。

動画を認知獲得だけで終わらせず、事業成果につながるマーケティング施策として活用できるよう伴走します。

4. YouTubeアナリティクスを活用した継続改善

公開後は、クリック率、視聴維持率、流入経路、離脱ポイントなどを分析し、データに基づいて改善を行います。感覚的な運用ではなく、仮説、実行、検証のサイクルを回しながら、継続的にチャンネルを成長させます。

料金プラン

「動画集客の海賊」では、企業の課題や運用フェーズに応じて、ライトプラン、スタンダードプラン、プレミアムプランの3つを用意しています。

ライトプランは、月額15万円から利用できる、これからYouTubeを始める企業向けのプランです。月4本の動画編集、VSEO基礎設計、サムネイル制作、チャンネル初期設定、月次の簡易レポートなどに対応します。

スタンダードプランは、月額35万円から利用できる、本格運用向けのプランです。月8本の企画・台本・編集に加え、競合分析に基づくVSEOキーワード戦略設計、クリック率を重視したサムネイル制作、コンバージョン導線設計、YouTubeアナリティクス分析、月次の詳細レポートと定例MTGに対応します。

プレミアムプランは、月額60万円から利用できる、成果最大化を目指す企業向けのプランです。月8本の企画・撮影ディレクション・編集、徹底的な市場分析とVSEO戦略立案、A/Bテストによるサムネイル・タイトル最適化、LPや他媒体まで含めた導線設計、ショート動画運用、専任担当による週次伴走支援に対応します。

代表コメント

株式会社検索順位の海賊 代表取締役 山口耀平は、次のようにコメントしています。

「YouTube運用は、ただ動画を作って投稿するだけでは成果につながりにくい時代になっています。重要なのは、誰に、どの検索キーワードで見つけてもらい、どのように問い合わせや購入につなげるかまで設計することです。

株式会社検索順位の海賊は、お客様の検索順位と利益にコミットするSEO全力集団として、緻密な戦略、迅速で爆発的な行動力、そしてドブ板根性を大切にしてきました。『動画集客の海賊』でも、SEOで培った検索戦略の知見を活かし、企業のYouTubeチャンネルを事業成果につながる集客資産へと育ててまいります。」

株式会社検索順位の海賊について

株式会社検索順位の海賊は、お客様の検索順位と利益にコミットするSEO支援会社です。SEOコンサルティング、Webサイト制作、記事制作代行、被リンク獲得代行、Webメディア運営などを展開し、検索流入の増加から事業成果の最大化までを支援しています。

代表取締役の山口耀平は、プライム上場企業の大規模サイト運用に従事した後、自身のアフィリエイトサイトを収益化・成長させた経験を活かして独立。現在はSEOコンサルタントとして、法人向けにSEO戦略の立案から実行支援まで一貫して対応しています。

会社概要

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