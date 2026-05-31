【岡山大学】脳死下臓器提供のプロセスの実態を解明～全国16施設の解析で施設間のばらつきが明らかに～

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 5月 31日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

＜発表のポイント＞

- 脳死下臓器提供の過程に施設間のばらつきがあることを明らかにしました。- 提供経験の多い施設では、家族の意思決定により時間をかける傾向がみられました。- 多職種連携の重要性と、医療体制の標準化の必要性が示唆されました。

◆概 要

近年、国内の脳死下臓器提供数は増加傾向にあるものの、提供経験のある施設は全体の約3割にとどまり、地域や施設間で体制に大きなばらつきがあることが知られています。しかし、その詳細な実態は十分に明らかにされていません。



国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）学術研究院医歯薬学域（医）救命救急・災害医学の湯本哲也講師、中尾篤典教授らの研究グループは、全国16の救命救急センターなどが参加する「J-RESPECT study」において、脳死下臓器提供に至るまでのプロセスの実態を明らかにしました。



本研究では2010年から2023年までの13年間における204例を解析し、施設ごとに臓器提供に至る過程に大きなばらつきがあることを示しました。特に、提供経験の多い施設では、家族が臓器提供を決断するまでにより長い時間をかけていることが分かりました。

本研究は、臓器提供をめぐる医療体制の課題を明らかにするとともに、家族が十分な情報をもとに意思決定できる環境整備の重要性を示すものです。今後は、より全国どこでも、平等に質の高い専門医療を受けられる体制構築と社会的理解の促進につながることが期待されます。



この研究成果は2026年3月26日、米国集中治療医学会雑誌「Critical Care Medicine」に掲載されました。

本件は、2026年5月31日公開されました。

◆湯本哲也講師からのひとこと

臓器提供は特別な医療ではなく、救命医療の延長線上にある選択肢の一つです。本研究を通じて、現場でどのようなプロセスが行われているのかを可視化できたことは大きな一歩だと感じています。今後は、患者さんやご家族にとってより良い意思決定を支える医療体制の構築につながっていければと思います。

◆論文情報

論 文 名：Institutional Variability in Brain-Dead Organ Donation Processes and Practices: A Multicenter Cohort Study

掲 載 誌：Critical Care Medicine

著 者：Tetsuya Yumoto, Hiromichi Naito, Mineji Hayakawa, Shoji Yokobori, Kei Nishiyama, Takahiro Atsumi, Osamu Tasaki, Junya Tsurukiri, Mariko Hayamizu, Shimon Murahashi, Munehiro Hayashi, Takeshi Nishimura, Yukari Goto, Hiromichi Narumiya, Atsushi Mizutani, Mamoru Miyajima, Junya Shimazaki, Takeshi Miura, Nozomu Shima, Kazuki Deuchi, Hitomi Nakayasu, Hitoshi Kano, Takashi Yorifuji, Atsunori Nakao; Japan Comprehensive Process for End-of-Life Care and Organ Donation after Brain Death (J-RESPECT) study group

D O I：10.1097/CCM.0000000000007120

U R L：https://journals.lww.com/ccmjournal/fulltext/9900/institutional_variability_in_brain_dead_organ.795.aspx

◆詳しい研究内容について

脳死下臓器提供のプロセスの実態を解明～全国16施設の解析で施設間のばらつきが明らかに～

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r8/press202604-2.pdf

◆参 考

・岡山大学病院 救命救急科

https://okayama-u-qq.sakura.ne.jp/

・岡山大学医学部

https://oumed.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学病院

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/

岡山大学鹿田キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学 学術研究院 医歯薬学域（医）救命救急・災害医学講座 講師 湯本哲也

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 岡山大学鹿田キャンパス

TEL：086-235-7426

FAX：086-235-7427

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/release/release_id1528.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

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https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

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※ ◎を@に置き換えて下さい

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