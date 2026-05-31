演歌芸人「風ノ翔馬」が高砂市応援大使に就任！

株式会社Link & Innovation高砂市観光交流ビューロー理事長より委嘱状を授与される風ノ翔馬（撮影: 松田能孝）

国際共創イノベーションのための社会実験コミュニティである「DICT」（運営会社：株式会社Link & Innovation）からスピンアウトした株式会社Virgoが運営するタレント事務所「DICT Agency」に所属する演歌芸人である風ノ翔馬が、出身地ある兵庫県高砂市の応援大使に就任致しました。

5月23日に高砂市総合体育館で開催された「おしごとはっけんフェスタ2026」において委嘱式が行われ、都倉達殊高砂市長らが参列するなか、高砂市観光交流ビューロー理事長より委嘱状が授与されました。

■マルチな才能で活躍の場を広げる風ノ翔馬

この度、高砂市応援大使に就任した風ノ翔馬（かぜのしょうま）は、2000年生まれ、兵庫県高砂市出身の演歌芸人で、高校在学中に漫才コンビ「アンドロイド」を結成し、翌2017年に出場した「ハイスクールマンザイ2017」で優勝するなど、数々の賞を受賞。吉本総合芸能学院NSCに特待生として入学すると、ラジオ関西にてレギュラー番組を持つほか、多数のメディアに出演しました。

演歌歌手としても2018年にCD『播州男児』をリリース。2021年にはコンビ解散を機に演歌歌手の三山ひろし氏より命名され「二山しょう」として活動を開始。その後、2024年8月に吉本興業を退所し、芸名を村上ショージ氏より命名された「風ノ翔馬」に改名。これを機に「DICT Agency」（ディクト・エージェンシー）に移籍。同年にCD『青春は片道切符』をリリースしたほか、2025年には昭和の演歌・歌謡曲を中心にカバーしたEP『Z世代のSHOWA』を配信リリースしました。

現在、ラジオ関西「風ノ翔馬の楽屋へようこそ」でパーソナリティを務めるほか、歌手活動、司会業、メディア・イベント出演等、幅広い領域で活躍の場を広げています。

[風ノ翔馬プロフィール: https://www.virgo-all-creation.com/kazeno-syoma ]

■歴史と情緒が溢れる高砂市

北海道と大阪の間を瀬戸内海、日本海経由で交易をしながら行き来し各地に繁栄をもたらした「北前船」の寄港地であった高砂市は、日本遺産「荒波を超えた男たちの夢が紡いだ異空間～北前船寄港地・船主集落～」に認定されており、多くの歴史ある建造物が遺されています。また、日本三奇の一つに数えられる「石の宝殿」を有する「生石神社」や、境内に一つの根元から男松と女松が分かれ出ている「結びの松」や武者小路実篤の歌碑がある、舒明天皇の時代（629～641）に創建された古社「荒井神社」をはじめとした寺社仏閣が点在しています。詳しくは高砂市観光交流ビューローホームページをご覧ください。

[高砂市観光交流ビューローホームページ: https://www.takasago-tavb.com/ ]

■委嘱式に先駆けて高砂市長ならびに高砂市議会議長を表敬訪問

高砂市応援大使委嘱式に先駆けて、都倉達殊（とくら・たつよし）高砂市長ならびに川端宏明（かわばた・ひろあき）高砂市議会議長を表敬訪問し、今後の地域振興への想いを伝えるとともに意見を交わしました。

■委嘱式ではトークショーも披露

都倉達殊高砂市長（右）と風ノ翔馬（左）川端宏明高砂市議会議長（左）と風ノ翔馬（右）

5月23日に開催された高砂市応援大使委嘱式では委嘱状が授与されたほか、風ノ翔馬によるトークショーも開催。冒頭に自慢の歌声も披露しつつ、軽快なトークの中に故郷高砂市への恩返しの意気込みが語られました。

■高砂市応援大使就任にあたって（風ノ翔馬コメント）

委嘱式トークショーでの風ノ翔馬（撮影: 松田能孝）

風ノ翔馬を育ててくれた、高砂に、少しでも恩返しができる機会をいただけたことを、心から嬉しく感じています。高砂の祭りや人の温かさ、そして何気ない日常の風景が、今の自分の原点です。歌って、笑って、泥くさく、高砂を背負いながら、町の魅力を一人でも多くの方に知っていただけるよう、全力で突っ走ってまいります。（風ノ翔馬）

■共創イノベーションのための社会実験コミュニティ「DICT」

DICT (Design, Innovation, Co-Creation, Technology）は、2022年に社会起業家であり社会物理学者の山本晋也によって創設されたコミュニティです。Web 3.0とDAOを基盤に、デザイン、イノベーション、共創、テクノロジーを融合させた社会実験を通じて、新しい価値創造の形を模索しています。

DICTは国内外の多様な拠点で活動を展開し、創設以来18社の法人を排出してきました。起業家や研究者、プロデューサー、アーティスト、クリエイターが集い、国際的な共創を推進する共鳴場として注目を集めています。

[山本晋也プロフィール: https://www.virgo-all-creation.com/shinya-yamamoto ]

DICTロゴ

[株式会社Virgoについて]

株式会社Virgo（ヴァルゴ）は、2023年にDICTから誕生した企業の一つで、音楽出版事業、音楽レーベル（DICT Records）運営の他、書籍レーベルの運営、イベント企画・運営、タレントマネジメント、映像制作等を行なっています。

代表取締役: 山本晋也

本店所在地: 神奈川県三浦市南下浦町上宮田3494-8-504

[コーポレートサイト: https://www.virgo-all-creation.com/ ]

※本プレスリリースに関するお問い合わせは株式会社Virgoまで、Eメールにてお問い合わせください。

Email: support@fractal-dict.com