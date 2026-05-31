Sonosの新製品Sonos Playが「家電批評2026年6月号」にてWi-Fiスピーカー部門 BEST BUYを受賞

株式会社infinity

2026年4月23日に発売されましたSonos Playが「家電批評2026年6月号」にてWi-Fiスピーカー部門BEST BUYを受賞いたしました。

Sonos Playは、Sonos製品の中でも最も汎用性の高いスピーカーで、豊かなステレオサウンドをお届けします。自宅のみならず外出先でもシームレスに楽しめるように設計されています。販売価格は \49,800（税込）。全国の提携店舗にて販売中です。2026年5月30日現在、ヨドバシカメラ、ビックカメラの一部店舗にて展示しております。

株式会社infinityは、Sonos Japan様の日本正規販売代理店です。

株式会社infinity

会社概要

所在地：東京都中央区銀座1-9-6 松岡第二銀緑舘7F

代表者：櫻井 毅

事業内容：代理店業務、営業支援、販売促進業務代行、イベント業務、事務局運営 等

HP： https://infnty.jp/

instagram： https://www.instagram.com/infinity_jpn/