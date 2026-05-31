アルケンと水からアルコールを合成　銅と光を用いたクリーンな合成手法の開発に成功〔岡山大学, 大阪公立大学〕

国立大学法人岡山大学

岡山大学と大阪公立大学の共同研究成果プレスリリースです。

2026（令和8）年 5月 31日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

＜発表のポイント＞

- アルコールの工業的需要は高まり続けており、安価な出発原料から目的のアルコールを効率 よく合成する手法の開発が求められています。- アルケンと水から直接目的のアルコールが得られれば魅力的ですが、その実現には新たなア ルケンの活性化法が必要でした。- 本研究では安価な金属である銅と光エネルギーを活用して、クリーンな水和反応の開発に成功しました。



◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）学術研究院環境生命自然科学学域（工）の奥直樹助教（特任）、山崎賢助教、三浦智也教授、同大学院環境生命自然科学研究科の福家啓仁大学院生（当時）、桝井里花子大学院生ら の研究グループは、大阪公立大学大学院工学研究科の松井康哲准教授、池田浩教授らの研究グル ープと合同で、光エネルギーを活用して、アルケンと水からアルコールを合成する新たな手法 の開発に成功しました。



アルコールの工業的需要は高まり続けており、その簡便で経済的な合成手法の開発が求めら れています。安価で入手容易なアルケンと水から、目的のアルコールを直接合成できれば魅力的 な化学変換ですが、その実現には反応性の低いアルケンを活性化する新たな手法の開発が必要 でした。

本研究では、安価な金属である銅が、アルケンを活性化する強力な光触媒として働くこ とを初めて明らかにしました。



これらの研究成果は 2026年2月21日、英国の総合学術誌「Nature Communications」に掲載さ れました。今後は、銅を光触媒として用いて、光エネルギーを活用したクリーンな分子変換技術 の開発が一層加速すると期待されます。

本件は、2026年5月31日公開されました。

◆奥直樹助教からのひとこと

この研究の原型は、私が修士課程の学生だった頃の発見です。共同研究者の皆さまのおかげで、約7年の時を経て形にすることができました。感無量です。（奥）

（左から）奥直樹助教、桝井里花子大学院生、三浦智也教授

◆論文情報

論 文 名：Photooxidative Copper(II) Catalysis for Promoting anti-Markovnikov Hydration of Alkenes

掲 載 誌：Nature Communications

著 者：Naoki Oku, Keito Fuke, Rikako Masui, Ken Yamazaki, Yasunori Matsui, Hiroshi Ikeda, and Tomoya Miura

D O I：10.1038/s41467-026-69807-0

U R L：https://www.nature.com/articles/s41467-026-69807-0

◆研究資金

本研究は、以下の助成［JSPS 科研費（22H05368, 24H01083, 22K19032, 25K01769, 22H05377, 24H01092, 24H01861, 24K17682）、JSPS地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）（JPJS00420230010）、前川報恩会学術研究助成（A3-24006）、 岩谷直治記念財団岩谷科学技術研究助 成、高橋産業経済研究財団研究助成］を受けて実施しました。

また、本論文は岡山大学「インパクトの高い国際的な学術雑誌へのAPC支援」を受けています。

◆詳しい研究内容について

アルケンと水からアルコールを合成 銅と光を用いたクリーンな合成手法の開発に成功

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r8/press20260402-1.pdf

◆参 考

・岡山大学 学術研究院 環境生命自然科学学域 有機金属化学研究室

https://sites.google.com/view/miuralab/home

・岡山大学大学院環境生命自然科学研究科

https://www.elst.okayama-u.ac.jp/

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

＜研究に関すること＞

岡山大学 学術研究院 環境生命自然科学学域（工） 教授 三浦智也

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3-1-1 岡山大学津島キャンパス 工学部1号館

https://sites.google.com/view/miuralab/home?authuser=0

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/release/release_id1529.html

＜報道に関すること＞

岡山大学 総務部 広報課

TEL：086-251-7292



大阪公立大学 広報課

TEL：06-6967-1834

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



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