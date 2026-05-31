【北海道・旭川】美容・癒し・ハンドメイド・グルメが楽しめる1日「わたしが好きになるmarche(R)」を6月21日（日）に開催

合同会社kuREIsu

初夏の旭川。

雪が溶け、ようやく外に出るのが気持ちよくなってきたこの季節。

新年度、新生活、子どもの進学や仕事。

慌ただしかった春を走り抜けて、

気づけば、「自分のこと」は後回しになっていた。



そんな方も多いのではないでしょうか？



・なんとなく疲れが抜けない

・毎日をこなすことで精一杯

・本当は、少し立ち止まりたい

・「わたし自身」のことを考える時間が欲しい



そんな今だからこそ、ぜひ訪れていただきたい場所があります。



6月21日（日）開催

「わたしが好きになるmarche(R) vol.13 北海道旭川」。



全国各地で開催されている「わたしが好きになるmarche(R)」が、

2026年に一度しかない夏至の日に、旭川で開催されます。



ふらっと立ち寄って気軽に楽しめるマルシェで

少しだけ特別な時間を過ごしてみませんか？

「変わる」より、「わたしに戻る」

今回の旭川マルシェには、

アクセサリー、アート、身体ケア、美容、占い、癒しなど、

約３６ブースが出店予定。

でも、

このマルシェが届けたいのは、「モノ」や「サービス」だけではありません。

今回集まる出店者たちに共通しているのは、

「もっと頑張らなきゃ」ではなく、

「本来の自分に戻っていく」という感覚を大切にしていることです。

わたしが好きになるmarche(R)では、

出店者同士がマルシェ当日までの４カ月間、

オンラインやリアルの場で交流を重ねながら、

「なぜ、この活動をしているのか」

「どんな想いを届けたいのか」

そんな話を少しずつ共有しながら、

自分の「好き」という気持ちや

「伝えたい想い」を見つめ直す時間を大切に準備を進めてきました。

だからこそ、

会場全体に、安心感のある、あたたかな一体感があります。

「知り合いがいない場所だけど、大丈夫かな？」

「初めての場所が不安。」



という方にも、安心してお越しいただけます。

気軽に楽しめる、36の体験ブース

会場には、

・天然石アクセサリーや筆文字アートなどのハンドメイド作品

・ホワイトニングや韓国スキンケアなどの美容体験

・身体をゆるめる整体やトークセンや鍼の施術体験

・星読みやタロットなど、自分を見つめるセッション

・香りやアロマを楽しめる癒しブース

など、

「今の自分」を大切にできる体験が並びます。

「気になっていたけど、なかなか試せなかった」

そんな体験を、気軽に楽しめるのも、マルシェの魅力です。

おひとりでも、

親子でも、

お友達同士でも。

それぞれのペースで

あなたの「好き」を楽しめる時間をお過ごしください。

初夏の旭川を楽しめる、8店舗の飲食ブース

当日は、

コーヒーやスイーツ、身体にやさしいフードやキッチンカーなど、

8店舗の飲食ブースも並びます。

屋外で過ごすのが気持ちいい初夏の旭川。

マルシェを楽しみながら、

「食」を通して、ほっとできる時間も楽しんでいただけます。

会場を盛り上げる、ステージ企画も

さらに、

キッズダンス、ギター弾き語り、ダンスステージなど、

会場全体を盛り上げるステージ企画も予定しています。

お子さまのかわいらしいステージに思わず笑顔になったり、

音楽に耳を傾けながら、ゆっくり会場を回ったり。

たまたま立ち寄った方も、

気づけば足を止め、自然と人が集まってくる。

音楽や表現を通して、

人と人が自然につながり、会場全体がひとつになっていく。

そんな時間も、わたしが好きになるmarche(R)の魅力のひとつです。

「ただ過ごすだけでも、ちょっと心が軽くなる場所」

このマルシェは、

ふらっと立ち寄って、作品を眺めたり、

出店者と少し話したり、会場の空気を感じたり。

あなたの心が、少しゆるむ。

そんな時間を大切にしています。

実際に、

全国各地で12回重ねてきた、これまでの会場でも、

「はじめて来たのに安心できた」

「気づいたら長居していた」

「また来たいと思えた」

という声も多く届いています。

この雰囲気は、

出店者同士が事前に交流を重ねながら、

「安心できる場」を一緒に育ててきたからこそ。

わたしが好きになるmarche(R)ならではの空間を、

ぜひ、お楽しみください。

こんな方におすすめ

・「わたしが好き」を思い出せる体験をしたい方

・最近、自分のことを後回しにしていた方

・新しい一歩のきっかけが欲しい方

・人とのあたたかなつながりを感じたい方

・気軽に楽しめるお出かけ先を探している方

・美容、癒し、ハンドメイド、占いなどが好きな方

初夏の旭川で、

「わたし」に戻る時間を、ぜひ過ごしてみませんか。

開催概要

イベント名：わたしが好きになるmarche(R) vol.13 in旭川

日時：2026年6月21日（日）10:00～16:00

会場：市民活動交流センター「CoCoDe」（北海道旭川市宮前1条3丁目3-30）

最寄駅：JR旭川駅 車5分（駐車場あり）

入場：無料（体験ブースは有料）

出店数： 36ブース

飲食：8ブース

ステージ：3組（キッズダンス、ギター弾き語り、ダンス発表）



後援：旭川市・旭川市教育委員会

主催：わたしが好きになるmarche(R)旭川実行委員会（運営協力：合同会社kuREIsu）



旭川マルシェ公式ページ（事前予約もできます）

https://kureisu.hp.peraichi.com/marche.hokkaido



Instagram公式情報：

https://www.instagram.com/watashi_ga_sukini_naru_marche

【出店者紹介】

出店者のご紹介は、チラシ掲載順にてご案内いたします。



会場当日は、入り口から自然に回遊できるよう配置されており、

来場者がそれぞれの興味に合わせて自由に楽しめる動線となっています。

脱毛＆ホワイトニングサロン

内容：脱毛体験



価格：500円～1000円

西洋占星術×タロット

西洋占星術×タロットで今のあなたを読み解きます。

生まれ持った性質や運気の流れ、 そして今どう動くといいかをお伝えします。

恋愛・仕事・人間関係などご相談OK。



※出生時間がわかると、より詳しく見ることができます。



10分1,000円。

気軽に体験できる占いです。

アクセサリー販売・カンボジア支援活動



【内容】

アクセサリー販売

カンボジアフェアトレード手工芸品販売

カンボジア井戸寄付見える募金箱



【Calan6アクセサリー】

主に14kgfを使用した

金属アレルギーの方も身につけやすい

アクセサリーを販売いたします



Calan6アクセサリーを身に纏うことで

その日の氣分も

自分らしさも

輝きを放ち「今日のあなた」を完成させます✴︎



【カンボジアフェアトレード手工芸品販売】

2月に訪れたカンボジア

現地のお母さんが手に職を得るために

日本人が技術を提供しサポートしている

お品を販売させていただきます



【井戸の寄付 見える募金箱】

寄付したお金がどこにどのように

使われているのか見えない寄付ではなく



支援してくださった方

(少額の方はイベント名)の

お名前を掲載した看板とともに

わたしが現地へ行き

どのご家庭に井戸を寄付したのか

写真に残し報告をする

見える募金活動として

募金箱を設置させていただきます

犬猫よろず相談

「あさみ先生には、思わず何でも話してしまう」

「聞いてもらってよかった。安心しました」

「ますます、この子との時間を大切にしようと思いました」

「病院で一度聞いたけど、改めて説明してもらって、よくわかりました」



犬猫の獣医として13年、

子犬の教室を開いて11年。

せっかくご縁があったペット達。育てるのに手こずって手放す寸前まで追い込まれてしまった人も、病気や看取りを前に不安で押しつぶされそうな人も沢山出会ってきました。

沢山の情報に、何を選べばいいのか途方に暮れた時も、あなたとペットだけの「答え」を導くお手伝いをします。

不安や迷いを抱えながらでも、今この瞬間を大切に幸せをしっかり味わってほしい。

その想いで、いつも飼い主様のお話に耳を傾けています。



「例」

迎える前の相談（どんな子？どこから？など)

子犬子猫の育て方相談（準備やトレーニング、ストレスに負けない付き合い方）

病気との向き合い方（今どんな状況なのか？をちゃんと知って考える）

ペットロスとの向き合い方（元気な今だからこそ、聞いてほしい！)

その他なんでもお話伺います！



20分2000円

星読み

「自分を知ることから自己愛は始まる」

「あなたの魂が創った今世の設計図」



価格：20分／3000円

韓国発の本格スキンケア

もう一度、“自分の肌を好きになる”ために

隠す肌から、魅せる艶肌へ

🇰🇷韓国発の本格スキンケアで、内側から満ちるような艶とハリのある肌へ。

ICDスキンケア体験

（お一人おひとりの肌悩みに合わせてご相も談承ります ）



・価格:2,000円

・所用時間:1時間～1時間半

トークセンと簡易鍼の体験・お灸販売

木槌でトントン！

ノックする振動でからだを整えていくトークセン整体と刺さない鍼の体験施術を行います



「わたしらしく生きるには？」

からだが整うと 自然とこころも軽やかに

なかなか踏み出せなかった一歩を踏み出せる、

やりたいことをやり抜けるからだ作りをしていきましょう

木槌の響きを全身に浴びたときの心地よさ

深い呼吸になる爽快感を味わいにいらしてください

世界に一つの輝きアート

キラキラ筆文字アート

その場でお書きします🖌️

ラメ墨や箔を使って、 あなたの大切なお名前や言葉を “世界にひとつ”の作品に仕上げます

ふだん言葉にできない想いも、 やさしく、力強く、文字にのせて。



こんな方におすすめ

・大切な人へのプレゼントに

・お名前や好きな言葉をカタチにしたい方

・自分へのお守りとして



🌟新作「箔文字アート」も登場！ 光をまとったような、 華やかで特別な一枚をぜひご覧ください(ハート)

アクセサリー販売

内容 天然石アクセサリーとアップサイクルアクセサリー販売

キャンドル販売とキャンドル作り

「体温が1度上がるようなときめきを𓂃𓂂◌💍」をテーマに、 見た瞬間に「可愛い！」と心がときめくキャンドルを制作しています🕯️

今回は、インテリアとしても楽しめるキャンドルの販売と、キャンドル作りのワークショップを開催します。

世界にひとつだけのキャンドル作りを楽しんでいただけます(ハート)

お子さまから大人の方まで楽しめる内容をご用意する予定ですので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。



【ワークショップ】

価格：800円～3,000円

内容：2歳頃から楽しめるものなど数種類ご用意予定

所要時間：5～20分程度

子育てママのためのタロットカード

【内容】タロットカードで、ママに寄り添いながら子育ての悩みや迷い、不安を解いていきます。しっかり鑑定して欲しい方はもちろん、今の自分に必要なメッセージを聞きたい方もお気軽にお立ち寄り下さい。



【所要時間/価格】

・あなたに必要なメッセージ（タロット1枚引き/5分程度） 500円

・四つ葉コース15分 2500円

・たんぽぽコース20分 3000円

・さくらコース30分 4500円

ロースイーツ教室

【内容】

●ブリスボール作り体験



7種類のフレーバーから

3種類選択（3個作り体験）

+紙コップにて1ドリンク付き

（ブルーベリー、マンゴー、

ごまきな粉、抹茶、ストロベリー他）

⁡

「ブリスボール」とは....

オーストラリア発祥のスイーツで

ひと口で食べられて小腹を満たせる

エナジースイーツです

⁡

卵・砂糖・小麦粉・乳製品を一切使わず

ドライフルーツやナッツの

「自然の恵み」だけで作ります🌿.∘

⁡

※参加特典有り🧡

⁡

【価格】

大人2500yen（イベント特別価格）

お申し込み方法はInstagramDMから

プレゼントレシピも配布中(ハート)

この機会にぜひ受け取ってね



※当日も空きがありましたらご案内可能です

アロマスプレー作り

RiSerenity～りなの香りじかん

～ 3種類のオリジナルブレンドから、今のあなたにぴったりの香りをひとつセレクト。

選んだ香りで、アロマスプレーをお作りいただけます。

日常にそっと寄り添う、やさしい香りのひとときを。



・所要時間:約15分

・参加費:1,500円

マッサージ・体質診断食事アドバイス

筋肉をほぐす、リラクゼーションケアに向いているマシーンを使ってコリが気になる部分

１０分1000円でマッサージ致します



体質診断食事アドバイスは３０分1000円

編み物ハンドメイド販売

編み物ハンドメイド

「私が好き」と思えるものを。

自分へ、子どもへ、大切な人へ。

想いとぬくもりを編んでいます🧶

写真撮影

写真撮影3,000円（3カット～）

プロフィール撮影や親子撮影など。



所要時間30分。

香りと気づきのセッション、チャクラスプレー

マヤ暦セッション・卍易風水

マヤ暦セッション20分2000円、

卍易風水30分3,000円、

シリカ商品販売、

木曽檜歯磨きジェル販売

ハンドメイド販売

・50名の作家様のハンドメイド＆カゴ販売

・キャンディバッグWS

ハーブソルトワークショップ

ハーブソルトワークショップ🌿

天然塩とオーガニックバーブを使用してオリジナルのハーブソルトを作成できます。

当日はハーブソルトを活用したレシピのご案内もします。



お子様～大人まで

「自分で作ると美味しい♪」を体験できます。



1瓶1500円

ボディメンテナンス

施術10分1500円

（カウンセリング、身体チェック別

所要時間30分程度）

水彩の体験・物販

水彩でのお絵描きと

物販（シール、ハガキ、カード）

エプロンワンピース受注会

ボディケア体験

ヘッド、肩、首、手、腰など、

ご要望に合わせて



15分 1000円

タッチケア

女性の一生をケアするサロン Life onの宮崎あづさです。



主に

▶︎お腹ケア、整体、骨盤矯正、ヘッドスパなどお身体の状況やご希望に合わせて施術いたします

その他

▶︎老化をゆるやかに若返りスイッチONするワンポイントアドバイス

▶︎女性ならではのお悩み（PMS、妊娠・出産のカラダ、更年期）ワンポイントアドバイス

▶︎腸活診断と美腸への7つのステップワンポイントアドバイス

▶︎3日坊主でも出来る簡単セルフケア伝授など



いつも頑張りすぎている女性の心とカラダを癒します。

自分を大事にしながら快適に歳を重ねる女性のお役に立てたら幸いです。



当日、参加者の皆様、ご来場くださる皆様にお会いできるのを楽しみにしております。

押し花×ペイントアート

首肩のマッサージ、ハンドマッサージ

マッサージ・メイク

デコルテマッサージ２０分2000円

ヘッドマッサージ１０分1000円

ハンドマッサージ１５分1000円

ふくらはぎリンパ流し２０分2000円

大人メイクレッスン500円

キッズメイク500円

肌悩み相談無料

【協賛御礼】

このマルシェは、全国からたくさんの協賛と寄付をいただいて、わたしが好きになるマルシェ(R)旭川実行委員会が企画し、合同会社kuREIsuが運営サポートをしています。



今回は全国３道県（北海道、神奈川、岡山）から１６件の協賛・寄付を頂戴しました。

マルシェ開催に向けてご尽力くださった皆様、誠にありがとうございました。

【取材のご案内】



2023年に岡山で始まった「わたしが好きになるmarche(R)」は、

全国5都市で12回開催。累計出店者250名を超えるプロジェクトへと広がっています。

女性の挑戦や地域コミュニティの新しい形として、

各地で注目を集めており、取材・登壇のご相談も歓迎しております。



当日の現場取材・出店者への個別取材も可能です。

【メディア掲載実績】

・全国主要メディア掲載

日経新聞／朝日新聞／毎日新聞／PRESIDENT／CREA／CLASSY

・PR TIMES記事転載実績

名古屋開催：49媒体掲載

横浜開催：43媒体掲載

福岡開催：33媒体掲載

・テレビ出演

OHK岡山放送「なんしょん？」（2024年・2025年）

・新聞掲載

山陽新聞／神奈川新聞

・登壇実績

岡山県産業振興財団 女性創業支援事業セミナー（kuREIsu代表：楠レイ）