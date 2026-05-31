【障害に関係なく気軽に外食へ】 バリアフリー飲食店検索サイト「バリフリグルメ」を、ミカンベイビー合同会社がリリース

ミカンベイビー合同会社

ミカンベイビー合同会社は、バリアフリーな飲食店を検索できるWebサイト「バリフリグルメ(https://barifurigourmet.tokyo/)」を公開しました。

バリフリグルメの公式HPのイメージ画像

「バリフリグルメ」は、車椅子で入りやすい店舗、多目的トイレの有無、アレルギー成分表の有無など、外食時に必要となる情報をもとに飲食店を探せる検索サイトです。

障害のある方、高齢の方、育児中の方、食物アレルギーのある方など、さまざまな理由で飲食店選びに不安や手間を感じている人が、より安心して、気軽に外食を楽しめることを目指しています。

「行けない」だけではなく、「気軽に行けない」という課題に向き合う

篠田 翔太郎

バリフリグルメは、脳性麻痺で重度身体障害の当事者である篠田翔太郎らを中心に立ち上げた、バリアフリー飲食店情報サービスです。

篠田自身、外食や外出の際に直面してきた、「入店できるか分からない」「事前確認に時間がかかる」「行きたいお店ではなく、行けるお店を選ばざるを得ない」といった切実な経験が今回のプロジェクトにも反映されています。

また、篠田自身も所属する福祉コミュニティ型ラボSFC-IFC（同社運営）には、多様な背景や特性を持つメンバーが所属しています。中でも、食物アレルギーがある当事者らの存在は、今回のプロジェクトを強く推進するきっかけの一つとなりました。

バリフリグルメは、こうした当事者の実体験から出発し、誰もが安心して外食を楽しめる社会の実現を目指しています。

「まったく行けないわけではない。でも、気軽には行けない」

バリフリグルメは、こうした外食前の不安や情報収集の負担を減らし、一人ひとりが「ここなら行ける」と安心して飲食店を選べる環境づくりを目指しています。

サイト上では、駅や地域、バリアフリー条件などから飲食店を検索できます。現在は東京都・神奈川県を中心に掲載を進めており、今後も掲載店舗や対応エリアを順次拡大していく予定です。

クラウドファンディングを通して寄せられた共感の声

バリフリグルメの本格的なスタートに向けて、2026年2月14日から4月19日までクラウドファンディングを実施しました。

クラウドファンディングでは、バリアフリーな飲食店情報を必要とする当事者やその家族、育児中の方、福祉・医療・食に関わる方など、多くの方から応援の声が寄せられました。

車椅子ユーザーの方からは、「行ける場所で食べるのではなく、食べたいものを食べに行ける場所を見つけられるサイトができたら嬉しい」という声が寄せられました。また、育児中の方からは、赤ちゃんや幼児を連れて飲食店に行く際、店を調べて決めることに負担を感じているという声もありました。さらに、家族に車椅子ユーザーがいる方や、医療的ケア・介助が必要な家族と外食する方からも、「事前に分かりやすい情報があることの大切さ」や、「誰もが安心してお店を選べる社会への期待」が寄せられています。

ご支援くださった皆さまの想いを受け止めながら、「誰もが安心して外食を楽しめる社会」の実現に向けて、今後も取り組みを進めてまいります。

バリアフリーな飲食店情報を募集しています

クラウドファンディング最終日には「スマイルチャレンジウォーク2026 in Tokyo(https://www.challengewalk.jp/tokyo260419)」でもバリフリグルメの周知活動を行い、バリフリグルメの取り組みを多くの方に届ける機会となりました。

バリフリグルメでは、バリアフリーな飲食店の店舗情報提供を受け付けています。

障害のある方やそのご家族・ご友人、育児中の方、食物アレルギーのある方、飲食店の皆さまなど、東京都・神奈川県でバリアフリー対応に関する情報をご存知の店舗がありましたら、ぜひ情報をお寄せください。

情報提供はこちらから(https://forms.gle/PdpDDNXy314c1XYDA)

バリフリグルメのスポンサーも募集しています

バリフリグルメの活動に共感し、ともに取り組みを広げてくださる企業・団体・個人の皆さまからのスポンサー・協賛に関するご相談も受け付けています。

バリフリグルメは、単に店舗情報を掲載するだけでなく、外食に関する情報のバリアを減らし、誰もが安心して飲食店を選べる社会の実現を目指す取り組みです。

サイト運営、店舗情報の収集・更新、情報発信、イベントや啓発活動などを継続していくため、趣旨にご賛同いただける皆さまと連携しながら、活動を広げてまいります。

会社概要

ミカンベイビー合同会社のロゴ

ミカンベイビー合同会社

所在地：東京都新宿区西新宿3丁目3番13号 西新宿水間ビル6階

事業概要：コミュニティ運営、福祉及び障害に関する教育、啓発及び認知を目的としたワークショップ、セミナー、講演会等の各種イベント、映像制作、Webマーケティング支援、ホームページ等Webサイト制作・運用、マーケティング・商品開発等の戦略の立案及び実施

コーポレートサイト： https://mikanbaby.jp/

SFC-IFC公式サイト：https://www.sfcifc.org/

SFC-IFCのロゴ福祉コミュニティ型ラボ「SFC-IFC」

SFC-IFCは、「真のインクルーシブな社会」を掲げる福祉コミュニティ型ラボです。学生や社会人など、世代やバックグラウンドを問わず多くの会員メンバーが在籍しています。

・ イベントやゼミ、ワークショップの企画・運営

・ 企業・行政・福祉施設との協働プロジェクト

・ 情報発信やメディア

一人ひとりが「未来をつくる主体」として関わり合いながら、インクルーシブで持続可能な社会のあり方を探究しています。

バリフリグルメは、ミカンベイビー合同会社が運営する福祉コミュニティ型ラボ「SFC-IFC」のプロジェクトであり、同社の新規事業として展開しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

ミカンベイビー合同会社

E-mail：info@mikanbaby.jp

URL：https://mikanbaby.jp/