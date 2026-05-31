代々木公園のデザートコースレストラン・Authentic、初夏の新コース「渇望」提供開始

株式会社SweetsCreator

高橋がNARISAWA時代に考案したメロンクリームソーダ

株式会社SweetsCreator(代表取締役:高橋壮幹)が運営する、代々木公園のデザートコース専門店 「Authentic(オーセンティック)」 は、初夏のコース「渇望」の提供を開始いたしました。あわせて、コース構成をこれまでの全6皿から全7皿へと拡張しています。

4月15日のグランドオープンから約6週間。「Authentic」という店名には、"信頼・誠実・真の価値"という想いが込められています。その名の通り、いつ訪れても変わらぬ美味しさと温もりを届ける場所として、高橋は四季を感じるデザートコースとミクソロジーによるノンアルコールペアリングを提供してまいりました。オープン直後から、連日ほぼ満席のご予約を頂戴し、第一章「はじまり」のコースは好評をいただき、幕を閉じました。

第二章となる初夏のコース「渇望」では、高橋がミシュラン二つ星のNARISAWA時代に考案したスペシャリテ、「メロンクリームソーダ」 がコースの一翼を担うとともに、皿数を一皿増やし、より深く季節を描く構成へとアップデートしています。

「メロンクリームソーダ」

クープグラスの底に敷き詰められた、淡い黄緑のメロンのグラニテ。その上にのせられた最高級のバニラジェラートと瑞々しいメロンの果肉、サーヴの瞬間に注がれるクリーミーな泡。仕上げにディルのオイルがひと筋落とされ、爽やかな草の香りが全体を引き締めます。喫茶文化に根付く日本人の郷愁の一杯「メロンクリームソーダ」を、ファインダイニングの技法で解体・再構築した一皿です。氷の冷たさとざらめき、ジェラートの密度、泡の軽やかさ。三つの異なるテクスチャーがスプーンの中で重なり、ひと口ごとに記憶の中の "あの味" が立ち上がります。

奈良県生まれの高橋壮幹は、ジョエル・ロブションをはじめとする数々の有名店で研鑽を重ねたのち、2018年から2022年までミシュラン二つ星「NARISAWA」でシェフパティシエを務めました。その後ニューヨークのフランス料理店の立ち上げにシェフパティシエとして参画し、ミシュラン一つ星獲得に貢献。現地ではオーダーケーキやOEMも手がけ、ミシュランをはじめとする有名メディアに繰り返し取り上げられてきました。そのキャリアの中で生まれたのが、この「メロンクリームソーダ」です。

高橋にとってスペシャリテとは、一朝一夕に生まれるものではありません。長い年月をかけて自分の哲学を磨き続け、その中から自然と滲み出てくる一皿こそが、本当の意味での代名詞になる、そう考えています。独立を経て自身の店で再構築する「渇望」で、この一皿は新たな表現を纏い、Authenticが掲げる "一皿に物語を" という思想を体現する皿としてお届けします。

最高の生産者の旬の果実

緒方さんの規格外のマンゴー初夏を届ける、生産者の素材

高橋が食材を選ぶ基準は、産地や農園の名前ではありません。その素材がどんな背景を持ち、誰がどんな想いで育てているのか。選んだ理由をゲストに伝えられる食材だけを使う - それがAuthenticの姿勢です。初夏のコース「渇望」では、宮崎・緒方さんの特大マンゴー、高知・堀田さんのトマト、茨城・山一ファームのメロンなど、物語を持つ生産者の素材が皿を彩ります。

代々木公園の喧騒から一歩入った静謐な空間で、ロングテーブル8席と個室1室のみという完全予約制の設えにより、素材の物語にじっくりと向き合っていただけます。

シェフ・高橋壮幹のメッセージ

「日本には、鮨や天麩羅を目当てに世界中から人が訪れます。デザートも、いつかそうなってほしい。わざわざ日本にデザートを食べに来る - そんな旅の目的になれたら、という想いでこの店を始めました。日本の豊かな自然、農家の方々の技術と情熱があってこそ実現できることです。食後の "おまけ" ではなく、ひとつの文化として味わっていただける体験を届けたい。それがAuthenticの目指す場所です。」

コース概要

コース名: 渇望(OMAKASEコース/ノンアルコールミクソロジーペアリング付き)

提供開始: 2026年5月29日～

料金: 21,780円(税サ込)/人 ※季節の食材により変動の可能性あり

構成: デザート全7皿 + ノンアルコールペアリング全7杯

予約: OMAKASE(https://omakase.in/r/pt622119)

店舗情報

店名: Authentic(オーセンティック)

所在地: 東京都渋谷区富ヶ谷1-14-13 RayQuon OKUSHIBU 3階

最寄駅:東京メトロ千代田線 代々木公園駅

席数: ロングテーブル8席/個室1室(4名まで)

営業時間: 水木金 15:00～、18:30～/土日祝 12:30～、15:30～、18:30～

定休日: 月・火

三井嶺氏設計の洗練された空間アンティークに生けられた季節の花々がお客様をお出迎え

オーナーパティシエ、プロフィール

高橋 壮幹(たかはし まさき)

奈良県生まれ。ジョエル・ロブションなど数々の有名店で研鑽を重ねたのち、2018年から2022年まで、ミシュラン二つ星「NARISAWA」でシェフパティシエを務める。その後、ニューヨークのフランス料理店の立ち上げにシェフパティシエとして携わり、ミシュラン一つ星の獲得に貢献。ニューヨークではオーダーケーキやOEMも手がけ、ミシュランなどの有名メディアに何度も取り上げられた。2025年に日本に帰国し、約1年間の開業準備を経て、2026年4月15日、デザートコース専門店「Authentic」を富ヶ谷にオープン。