STU48 石田千穂 卒業コンサート「アイドル人生悔いなし」

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瀬戸内7県を拠点に活動するアイドルグループ STU48 の1期生であり、結成当初からフロントメンバーとしてグループを牽引してきた石田千穂の卒業コンサートを、本日5月31日（日）、東京・ Kanadevia Hall （旧TOKYO DOME CITY HALL）にて開催した。

2017年3月、15歳でSTU48 1期生として加入し、デビューシングル『暗闇』から全シングルで選抜メンバーとして活動。6thシングル『独り言で語るくらいなら』、9thシングル『息をする心』の2作で単独センター、8thシングル『花は誰のもの？』で瀧野由美子・中村舞と共にトライアングルセンターを務めるなど、加入以降フロントメンバーとしてグループを牽引し続けて来た石田千穂。

2020年1月に「AKB48グループ2020 TDCライブ祭り」の中で開催された、自身初のソロコンサート「STU48 石田千穂ソロコンサート～いえっ！に帰るまでがちほコンです。～」で初めて立った会場で卒業コンサートを迎え、思い出の場所で9年間の集大成となるステージの幕が開けた。

同会場で開催された初ソロコンサートと同様に、入場時に配布された石田のお面を身に着けたファンが集結する客席の中からファンに紛れてサプライズ登場。会場が大きな歓声に包まれる中、ライブがスタートした。

Seventeen

1曲目に披露したのも、当時17歳で開催したソロコンサートでもオープニングを飾った『Seventeen』／AKB48。

石田は「3348日分の感謝をお届けします！」と意気込んだ。

最強ツインテール出航

AKB48の54thシングル『NO WAY MAN』に収録され、石田がU-16選抜として参加した『最強ツインテール』などを披露し、『出航』ではSTU48初代キャプテンの岡田奈々がサプライズ登場。石田が「奈々さん来てくださって本当にありがとうございます！」と感謝すると岡田奈々は「千穂に来てって言われたら来るよ！」とオファーを即OKしたことを明かした。

続けて卒業生で1期生の石田みなみ、岩田陽菜、門脇実優菜、田中皓子、土路生優里、薮下楓、ドラフト3期生の沖侑果、2期生の吉崎凜子らが登場し、『笑顔のチャンス』、『短日植物』など石田が過去に参加したユニット楽曲を披露した。

笑顔のチャンス

後半ブロックは自身がトライアングルセンターの一角を担った『花は誰のもの？』、シングル初単独センター曲『独り言で語るくらいなら』、初めてAKB48シングル表題曲で選抜メンバー入りした『サステナブル』など自身の歩みを振り返る楽曲を歌唱。

卒業生で1期生の磯貝花音、藤原あずさも登場しデビューシングル『暗闇』を披露すると、ドレスに着替えた石田が登場し、自身のソロ楽曲『未来へ続く者よ』、『10年桜』(AKB48)を歌唱。

スピーチ

スピーチでは

「今日こうしてとってもとっても素敵な卒業コンサートをできたのも、ここにいるメンバーのみんな、そしてたくさんのスタッフさん、そして何より来てくださった応援してくださっているファンの皆様、中継で見てくださっている皆様のおかげです。本当にありがとうございます。そして見てください！このドレス。私のアイドルとしての夢の一つに、オサレカンパニーさんに卒業ドレスを作っていただくという大きな夢があったんですけれども、最高な形で叶えていただきました。アイドル人生悔いなしと心の底から言えます。ありがとうございます！」と感謝し、続けて、

「私は AKB48さんが大好きでアイドルを目指しました。地元の瀬戸内に48グループができて、1期生として加入できて、一番最初からここまでSTU の歴史を近くで見れたことをとっても幸せに思います。最初は選抜メンバーにも入っていなくて、 3列目の端っこで踊っていて、MCでも目立たないメンバーでした。そんな中、見つけにくい場所にいた私を見つけてくれて、ここまで応援してくださって本当にありがとうございます。私はみんなの応援のおかげでたくさんのチャンスをいただいて、いろんな経験をして、この9年半でとっても自信がついたし、堂々とステージに立てるようになりました。ですが、自分を見失ってしまう時期もありました。そんな時に変わらず応援してくださったみんながいたから、私は今このステージに立っているし、アイドルやりきったって心の底から言えるまで続けることができました。ここまで私を見捨てず応援してくださったみんなには感謝の気持ちでいっぱいです。9年間、いろんな人が私のアイドル人生を彩ってくれました。そして、メンバーのみんなと今日ステージに立って、そして卒業生と久しぶりにパフォーマンスをして、やっぱり STU48 が大好きだなと心の底から思いました。こんなに楽しく活動できたのも、悔しい気持ちになりながらも一生懸命になれたのも、ここにいるメンバーのおかげです。仲間であり、ライバルであり、友達であり、私の青春そのものです。本当にありがとうございます。これから前に進む STU を初めて外から見るのがこれからとっても楽しみです。そしてずっと私たちに親身になって自由に活動させてくださった愛いっぱいのスタッフの皆さん、小さい頃からずっと応援してくれていて、毎日往復一時間ぐらいかけて送り迎えしてくれている大好きな家族、びっくりするぐらいめちゃくちゃ全力で応援してくれてるおばあちゃんと親戚一同の皆様。なんかあったらいつも笑わせてくれる大好きな友達たち、たくさんの皆さんに支えられて、私はアイドルでいられることができました。3348日間、本当にありがとうございました！」と思いを語った。

「最後は、私がSTU48の中で一番好きな曲で卒業コンサートを締めたいと思います。私はファンの方に出会って、私は私のままでいいんだと心が軽くなる瞬間がたくさんありました。そんな思いを込めて歌います！」と笑顔で、自身のセンター曲『息をする心』を現役メンバー全員と一緒に歌い上げた。

未来へ続く者よ息をする心息をする心

「私がこんなに充実したアイドル人生を送れたのは、紛れもなくファンの皆様のおかげです。本当に本当に感謝しています。ありがとうございました！またね～！」と挨拶し、会場が大きな感動に包まれる中、石田千穂の卒業コンサートは幕を下ろした。

▼石田千穂プロフィール 2002年3月17日 広島県出身

2017年3月19日にSTU48第1期生オーディションに合格し、同年3月31日に結成されたSTU48に加入。

2018年6月に開催された第10回AKB48世界選抜総選挙「AKB48 53rdシングル世界選抜総選挙 ～世界のセンターは誰だ？～」では第99位にランクイン。

2019年7月発売のAKB48 56thシングル「サステナブル」でAKB48シングル表題曲選抜メンバーに初選出。

2019年の「第70回NHK紅白歌合戦」に出演し「恋するフォーチュンクッキー～紅白世界選抜SP～」に参加した。

STU48のシングルでは2018年1月のデビューシングル「暗闇」に選抜メンバーとして参加し、同作が第60回日本レコード大賞新人賞を受賞。2021年2月リリースの6thシングル「独り言で語るくらいなら」で初の単独センター、2022年4月リリースの8thシングル「花は誰のもの？」では瀧野由美子・中村舞とともにトライアングルセンター、2023年3月リリースの9thシングル「息をする心」で単独センターを務め、3作でセンターを担った。

2026年3月にリリースした13thシングル「好きすぎて泣く」まで全シングルで選抜メンバーとして活動。

グループでの活動と並行して、個人でも「石田千穂ソロコンサート」を2020年1月より開催するなど精力的に活動。

◆本日に実施概要

STU48石田千穂卒業コンサート

開場17：00/開演18：00

会場：東京・Kanadevia Hall（旧TOKYO DOME CITY HALL）

出演メンバー：

石田千穂・甲斐心愛・谷口茉妃菜・兵頭葵・福田朱里（1期生・5名）

信濃宙花・中村舞（ドラフト3期生・2名）

池田裕楽・内海里音・尾崎世里花・川又優菜・工藤理子・迫姫華・清水紗良・高雄さやか・原田清花・宗雪里香・吉田彩良・渡辺菜月

（2期生・12名）

岡田あずみ・岡村梨央・久留島優果・諸葛望愛（2.5期生・4名）

新井梨杏・石原侑奈・奥田唯菜・北澤苺・曽川咲葵・濱田響・森末妃奈（3期生・7名）

石松陽菜・井上久伶杏・蕪竹真奈・木原姫花世・小松奈侑・坂木叶愛・坂崎愛・島田紗香・曽我部あこ・高村栞里・田中菜奈子

道保琉南・野中莉央・濱田美惟・藤田愛結・三好真綺・屋木優菜・横井結菜（4期研究生・18名）

◆石田千穂 卒業公演 STU48「花は誰のもの？」公演～石田千穂 卒業公演～

2026年6月7日（日）広島県・広島県民文化センター多目的ホール

■STU48 Live Tour 2026 2026年 6月26日(金) 香川県・高松festhalle

2026年 6月27日(土) 香川県・高松festhalle

2026年 7月19日(日) 東京都・品川インターシティーホール

2026年 7月20日(月・祝) 新潟県・NIIGATA LOTS

2026年 ８月 9日(日) 山口県・周南RISING HALL

2026年 ８月 11日(火・祝) 大阪府・下松IMPホール

2026年 ８月 31日(月) 北海道・cube garden

2026年 9月 1日(火) 宮城県・仙台Rensa

2026年 ９月12日(土) 愛知県・NAGOYA ReNY limited

2026年 9月27日(日) 福岡県・UNITEDLAB

2026年10月17日(土) 広島県・BLUE LIVE HIROSHIMA

2026年10月18日(日) 広島県・BLUE LIVE HIROSHIMA

高松festhalle 10th Anniversary～STU48 Live week～ 2026年9月19日(土)～9月23日（水・祝)香川県・高松festhalle 10周年を記念して、

『高松festhalle 10th Anniversary～STU48 Live week～』の開催が決定しました！！

9月20日（日）・21日（月・祝）の２日間は『フクフェス』の開催も予定！！！

■STU48 14th シングル 2026年9月16日（水）発売 決定！

2026年9月16日（水）発売

選抜メンバー

新井梨杏・岡田あずみ・岡村梨央・尾崎世里花・甲斐心愛（※初センター）・久留島優果・高雄さやか・中村舞・濱田響（※初選抜）・原田清花・兵頭葵・福田朱里・森末妃奈（※初選抜）・吉田彩良・島田紗香（※初選抜）・曽我部あこ（※初選抜）

◆13thシングル「好きすぎて泣く」MUSIC VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=NAE2nHK0qpk(https://www.youtube.com/watch?v=NAE2nHK0qpk)

■石田千穂ソロ曲「未来へ続く者よ」Music Video プレミア公開URL STU48 13th Single c/w『未来へ続く者よ』Music Video

https://youtu.be/fzyu07Qa8AM

◆13thシングル「好きすぎて泣く」 Special Edition 13thシングル「好きすぎて泣く」収録全5曲配信

https://lnk.to/gG7KElEw

◆「檸檬とレモン」MUSIC VIDEO https://youtu.be/h6xkbbEoIrU(https://youtu.be/h6xkbbEoIrU)

■『檸檬とレモン』専用TikTokアカウント @lemonlemon_official

■甲斐心愛2nd写真集 ■タイトル:甲斐心愛 2nd 写真集(タイトル未定)

■発売日:2026 年 7 月 1 日(水)

■発売:秋田書店

■判型:A4 判/128 ページ

■予価:本体 3,000 円+税

■撮影:カノウリョウマ

■中村舞2nd写真集 ■タイトル:中村舞 2nd 写真集(タイトル未定)

■発売日:2026 年 8月 27 日(木)

■発売:宝島社

■STU48公式SNS STU48公式X：https://x.com/STU48_official_

STU48公式HP：https://sp.stu48.com

STU48公式YouTube：https://youtube.com/@stu4858

12秒LOVE修行わるちー（わるきー）残念少女RIVER雨とか涙とかGreen Flash桜の期になろう桜の木になろう暗闇君のことが好きだから（広島弁ver.）息をする心意気をする心ドレス集合未来へ続く者へ