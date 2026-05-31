【岡山大学】材料科学をテーマにしたJ-PEAKS特別セミナー「New Horizons in Advanced Materials Science」を開催～国内外の第一線研究者が材料開発・応用を語る～

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 5月 31日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）、2026年4月3日、本学津島キャンパスの共創イノベーションラボ「KIBINOVE（きびのべ）」において、国内外の著名研究者を招聘し、先進材料科学の最前線を共有する「J-PEAKS Special Seminar: New Horizons in Advanced Materials Science」を開催しました。本セミナーは、学術研究院先鋭研究領域（異分野基礎科学研究所）の仁科勇太教授をホストとし、材料・化学工学分野の研究者ら約40人が参加しました。



本セミナーでは、本学および海外の4人の研究者による講演が行われました。冒頭、仁科教授は、文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」の紹介やJ-PEAKSを活用して推進している「植物・光エネルギー開発拠点」での材料研究に触れながら、カーボンナノ材料やハイブリッド材料、持続可能な技術への応用などについて発表しました。

続いて行われた講演では、学術研究院環境生命自然科学学域の鈴木大介教授が「機能性ポリマーマイクロゲルの精密設計と組立」について発表、従来の構造とは異なるナノスケールで均一な構造を持つマイクロゲルの特性を説明、環境負荷の少ない循環型材料の実現を目指していることを発表しました。



香港科技大学のZhengtang Luo教授は、「エネルギー・センシング用のグラフェンと機能性ポリマー材料」と題し講演。計算科学を駆使し、二酸化炭素の変換触媒など、材料設計の指針を得る研究アプローチを紹介しました。さらに、アメリカ・コネチカット大学のLuyi Sun教授は、「エネルギー・触媒用ナノ構造ポリマーおよび複合材料」について講演。タコやサメなどの生物の構造を模倣した可変機能材料の開発を紹介し、高温環境下でも耐久性を示す材料について発表しました。



なお、セミナーに参加した那須保友学長は、「本学はJ-PEAKSを活用しながら革新的な材料開発を推進しており、本セミナーのような海外研究者との交流は互いに良い刺激となり、研究や技術開発を進める上で、非常に大切である」と自身の経験も踏まえてコメントし、参加した研究者らを激励しました。



岡山大学はJ-PEAKSの推進を通じて、世界に貢献できる革新的な材料開発を積極的に進めていきます。引き続き、開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の挑戦と取り組みにご期待ください。

本情報は、2026年5月31日に公開されました。

講演する仁科教授（左）と鈴木教授（右）

講演する香港科技大学のZhengtang Luo教授

講演するコネチカット大学のLuyi Sun教授

参加者との集合写真

岡山大学高等先鋭研究院先鋭研究群「植物・光エネルギー開発拠点」の概要

会場となった共創イノベーションラボKIBINOVE（きびのべ）

◆参 考

・岡山大学ビジョン3.0・岡山大学長期ビジョン2050

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/ou-vision.html

・国立大学法人岡山大学研究大学宣言

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003808.000072793.html

・岡山大学共創イノベーションラボ（KIBINOVE：きびのべ）

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/kigyo/kibinove/

・岡山大学高等先鋭研究院 先鋭研究群「植物・光エネルギー開発拠点」

https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/research-excellence/researchers/

・岡山大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）

https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

◆参考情報

・【岡山大学】文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html

・【岡山大学】「岡山大学最重点研究分野」を制定～地域と地球の未来を共創し、世界の革新に寄与する研究大学を実現するために～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001601.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学4研究所が「高等先鋭研究院」として始動 ～組織としての「箱」ではなく、卓越、イノベーション創出、流動、育成を兼ね揃えた「システム」として運用を開始～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001835.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学高等先鋭研究院に先鋭研究群（研究特区）「植物・光エネルギー開発拠点」を認定～わが国屈指の国際競争力を有する研究拠点が研究の卓越性と地球と生態系の健康（Planetary Health）を実現へ

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002489.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学高等先鋭研究院先鋭研究群「植物・光エネルギー開発拠点」キックオフミーティングを開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002653.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学高等先鋭研究院 先鋭研究群 令和7年度「植物・光エネルギー開発拠点」研究報告会を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003954.000072793.html

共創イノベーションラボKIBINOVE（きびのべ）が所在する岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学異分野基礎科学研究所 教授 仁科勇太

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3-1-1 岡山大学津島キャンパス

E-mail：nisina-y◎cc.okayama-u.ac.jp

※◎を@に置き換えて送信してください

https://www.tt.vbl.okayama-u.ac.jp/

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15257.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

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岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年4月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003912.000072793.html

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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html