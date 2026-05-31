【AGIRobots】フィジカルAI活用を加速する新型セミヒューマノイドロボット『AGIRobots Worker』を公開

AGIRobots株式会社

AGIRobots株式会社（本社：名古屋市、代表取締役：赤見坂篤記）は、製造業・物流業におけるフィジカルAI活用の促進を目的とした新型セミヒューマノイドロボット「AGIRobots Worker」を公開いたします。

新型セミヒューマノイドロボット「AGIRobots Worker」について

新型セミヒューマノイドロボット「AGIRobots Worker」

AGIRobots Workerは、人の作業空間に適応しながら、搬送、把持、配置、作業補助などのタスクに対応することを目指したセミヒューマノイドロボットです。本体重量は約70kg、片腕の可搬重量は4kgを想定しており、今後はより高可搬なモデルの開発も進めてまいります。

本ロボットは、製造現場や物流現場におけるPoC、実機データ収集、フィジカルAIモデルの学習・評価・デプロイを効率的に進めるためのプラットフォームとして設計されています。実際の生産現場での活用に加え、フィジカルAIモデルの開発に必要な実機データを大量に収集する「データ収集工場」などでの利用も想定しています。これにより、現場作業の自動化だけでなく、ロボットが多様な作業データを継続的に取得し、学習・改善につなげるための基盤構築を目指します。

あわせて、弊社ロボット向けアプリケーション「AGIRobots Studio」シリーズの開発も進めており、スマートフォン向けアプリ「AGIRobots Studio Go」、VRテレオペレーション向けアプリ「AGIRobots Studio VR」などを順次公開予定です。これにより、実機からのデータ収集、学習、ロボットへのデプロイまでを一貫して支援する仕組みの構築を目指します。

移動・昇降・自律移動技術との連携

AGIRobots Workerは、スワーブ型の車輪機構を採用しており、前後左右および斜め方向への平行移動をスムーズに行うことができます。また、上下昇降機構を備えることで、低い位置から高い位置まで幅広い作業高さに対応可能です。

さらに、台車下部の前後には3D LiDARを搭載しており、自己位置推定や経路計画などの既存の自律移動技術との連携を見据えた構成としています。これにより、単なる遠隔操作ロボットにとどまらず、自律移動とフィジカルAIによる作業実行を組み合わせた運用への発展を目指します。

視覚・音声インターフェース

顔部には、コミュニケーションやロボットの状態表示に活用できるディスプレイを搭載しているほか、双眼の広角カメラを備えています。これにより、遠隔操作、環境認識、作業状態の把握など、フィジカルAI活用に必要な視覚情報の取得を可能にします。

また、スピーカーを搭載しており、将来的には音声対話機能との連携も可能です。作業者への状態通知、遠隔操作者からの音声出力、案内・受付用途での対話など、作業現場における人とロボットの自然なコミュニケーションへの展開も想定しています。

メンテナンス性と拡張性

本ロボットは、メンテナンス性と拡張性にも重きを置いて設計されています。腕部は容易な脱着を見据えた構造としており、将来的には利用者側での腕ユニット交換にも対応できる設計を目指しています。また、前腕部についても、カメラ付き並行リンクグリッパから5指ハンドへの交換など、用途に応じたエンドエフェクタの拡張を想定しています。

Robot Technology Japan 2026への出展について

AGIRobotsは、2026年に開催される「Robot Technology Japan 2026」に出展いたします。

当社ブースでは、新型セミヒューマノイドロボット「AGIRobots Worker」を実機展示いたします。実機をご覧いただきながら、製造業・物流業におけるフィジカルAI活用、実機データ収集、PoC導入、データ収集工場での活用などについてご相談いただけます。

また、AGIRobots Workerに加え、当社が開発を進める自社製QDD（Quasi Direct Drive）アクチュエータも展示予定です。QDDアクチュエータは、ロボットの関節駆動において重要となる高応答性、制御性、メンテナンス性を見据えて開発しているものであり、今後のセミヒューマノイドロボットやロボットハンド、各種ロボット機構への展開を目指しています。

展示場所：展示ホールD

小間番号：D29

ご関心のある企業様・研究機関様は、ぜひ弊社ブースまでお越しください。

また、展示会以外での実機見学やご相談をご希望の場合も、お気軽にお問い合わせください。

AGIRobots株式会社について

当社は、「汎用人工知能（AGI）とロボティクスの融合」を掲げ、自社開発のロボットプラットフォームを通じて社会課題の解決を目指すテックスタートアップです 。

社名: AGIRobots 株式会社

事業内容: ヒューマノイドロボットの開発・製造、AIアルゴリズムの研究開発、自動化ソリューションの提供

URL:https://www.agirobots.com/