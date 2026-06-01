鈴与シンワート株式会社（代表取締役 社長執行役員 紱田 康行、本社所在地：東京都港区、以下「鈴与シンワート」）は、運転前アルコールチェック＆検温※1クラウドサービス「あさレポ」のオプションサービスとして、2026年6月3日から「車両予約機能」を提供開始することを発表しました。

「車両予約機能」を活用することで、専用アプリやブラウザから車両の予約と参照ができるほか、管理画面から車両の予約状況と稼働状況を可視化できます。

■「あさレポ」オプションサービス「車両予約機能」について

「車両予約機能」は、専用アプリ、ブラウザから、社用車の利用予約ができる「あさレポ」のオプションサービスです。直観的な操作で簡単に15分単位の予約ができます。

管理者は、予約された車両が稼働しているか、遊休車両がないかを管理画面から一目で確認可能で、車両の遊休時間削減と、効率的な車両運用を実現します。

社用車の予約管理をデジタル化し、「誰が」、「いつ」、「どの車両を」利用するかを簡単に登録できるようになることでドライバーの負担を軽減しつつ、管理者の課題である車両の遊休時間削減と、効率的な車両運用を可能にします

＜「車両予約機能」でできること＞

▶専用アプリで直感的に予約

・15分単位で予約可能

・重複予約はシステムで自動的にブロック

・専用アプリは、自身が予約した情報のみが時系列で表示されるシンプルな設計

・一度の操作で素早く新規予約が可能

▶アルコールチェックの実施忘れ防止

・車両予約時刻までにアルコールチェックをしていない場合、

対象ドライバーのスマホにアルコールチェックを促す通知を表示

▶利用実績レポート

・「予約したのに利用しない」等の機会損失を防止

・「遊休車両」の実状を把握、車両の整理をしてコスト削減

・予約情報と実際の走行履歴から、予実対比をCSV形式で出力可能※２



「車両予約機能」でできること



■運転前アルコールチェック＆検温※1クラウドサービス「あさレポ」について

「あさレポ」は、これまでアルコールチェックの法令遵守・監査対応を支援するクラウドサービスとして多くの企業・自治体で利用されてきました。今後は、運転管理・点呼・安全運転評価・車両利用までを一元管理できる「運行プラットフォーム」としてドライバーと管理者の業務をスマートに変革します。

＜「あさレポ」の特長＞

① アルコールチェックの法令遵守・監査対応を支援するクラウドサービス

② アルコールチェック＋運行管理・車両予約・動態管理・健康管理をひとつのパッケージで実現

③ データ全てはクラウドサーバで一元管理

④ 月額基本料0円の従量課金プランも用意

運転前アルコールチェック＆検温※1クラウドサービス「あさレポ」のサービス詳細はこちらからご覧ください。

https://saas.shinwart.co.jp/asarepo/

※1 本製品は表面温度を測定する目的で作られています。正確な体温を測定するには、市販の体温計をご使用ください。

鈴与シンワート指定の検温機能付きアルコール検知器利用時に検温が可能です。

※2 「運転日報」オプション（有償）利用時に出力可能です。

■鈴与シンワートについて

鈴与シンワートは、鈴与グループ唯一の上場企業として大規模情報システムの開発、ビジネスITコンサルティングサービス、人事・給与・会計などの業務ソリューション及びアウトソーシングの提供、そしてデータセンター＆クラウドサービスを展開しております。

https://www.shinwart.co.jp/

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