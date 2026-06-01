ミッキーマウスがデザインされた山野楽器限定モデルのメトロノームウオッチを6月25日(木)数量限定発売！

株式会社山野楽器（本社：東京都中央区銀座、代表取締役社長 山野政彦）は、ミッキーマウスのデザインを施した山野楽器限定モデル「メトロノームウオッチ ミッキーマウス コンダクターエディション」を、2026年6月25日(木)に数量限定で発売します。「メトロノームウオッチ」は、セイコーインスツル株式会社製の腕時計で、針の動きにより楽器演奏に必要なテンポや基準音を確認できます。

なお、本商品は発売に先立ち、6月8日(月) 10:00から6月24日(水)15:00までの期間、山野楽器オンラインショップにて先行予約を承ります。





「メトロノームウオッチ」は、音楽を愛する方のために生まれた、セイコーならではのメトロノーム機能を搭載した腕時計です。山野楽器限定発売の本モデルでは、指揮棒を持ったミッキーマウスのアートを採用し、クラシックでありながら遊び心あふれるデザインに仕上げています。数量限定となっており、音楽ファンはもちろん、ディズニーファンにとってもコレクションしたくなる特別な一本です。

■「メトロノームウオッチ ミッキーマウス コンダクターエディション」 ラインアップ

＜レザーバンド＞





【ブラック】

品番：SMW001D

限定数量：500本

価格：\44,800（税込）

※裏ぶたシリアルナンバー入り





【ホワイト】

品番：SMW002D

限定数量：200本

価格：\44,800（税込）

※裏ぶたシリアルナンバー入り

＜メタルバンド＞





【シルバー】

品番：SMW003D

限定数量：100本

価格：\59,800（税込）

※裏ぶたシリアルナンバー入り





【ゴールド】

品番：SMW004D

限定数量：100本

価格：\59,800（税込）

※裏ぶたシリアルナンバー入り





【ピンクゴールド】

品番：SMW005D

限定数量：100本

価格：\59,800（税込）

※裏ぶたシリアルナンバー入り

■商品特徴





「メトロノームウオッチ」は、一般のアナログ腕時計の機能以外に、楽器の演奏に必要なメトロノーム機能と基準音発音機能が搭載されています。普段はおしゃれな腕時計としてお使いいただきながら、外出先でのちょっとした楽器の練習などにぴったりの商品です。

裏ぶたには、限定モデルの証として「LIMITED EDITION」の文字とシリアルナンバーが配置されています。（レザーバンドとメタルバンドではシリアルナンバーの表記仕様が異なります。）

またBOXには、本製品の世界観を演出する特製アートカードが同梱されています。

※シリアルナンバーはお選びいただけません



レザーバンド仕様



メタルバンド仕様









■販売情報

・発売日：2026年6月25日(木)

・オンライン先行予約期間：6月8日(月) 10:00～6月24日(水)15:00

・取扱店舗：山野楽器オンラインショップ、銀座本店 3F 楽譜フロア、イオンモール鶴見緑地店

・特設サイト：https://www.yamano-music.co.jp/information/56366/

※在庫状況はオンラインショップおよび各店舗により異なり、販売状況により完売となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

■商品スペック

【株式会社山野楽器 (YAMANO MUSIC CO.,LTD) 】

銀座4丁目に本社を構える、1892年創業の総合音楽専門店。2026年に創業134年を迎えた。

ピアノやギター、管弦楽器などの楽器全般、楽譜や CD の小売・販売店のほか、Warwick、Rickenbackerなどの国内輸入代理店を務める。首都圏を中心に、全国で約40拠点の音楽教室の運営も行っている。



代表取締役社長：山野政彦

本社：〒104-0061 東京都中央区銀座4-5-6

創業：1892年（明治25年）4月21日

設立：1915年（大正4年）3月20日





主な事業内容：音楽教室の運営

楽器、楽譜、付属品、輸入楽器などの小売、および卸売

音楽・映像ソフト（CD/DVD/ブルーレイなど）の小売

音楽に関するイベント事業（ヤマノ・ビッグバンド・ジャズ・コンテストなど）、レストラン事業

Wisdom Guitar ほか、自社オリジナルの企画開発商品の販売および卸売

主な海外取り扱いブランド：Warwick、Sadowsky、Rickenbacker、Sireほか

ホームページ：https://www.yamano-music.co.jp/

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■山野楽器への取材などのお問い合わせ：https://www.yamano-music.co.jp/info/public_inquiry/

■過去のプレスリリース：https://www.yamano-music.co.jp/press-release/