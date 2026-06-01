オフィス仲介及びオフィス移転コンサルティング事業を展開する株式会社アットオフィス（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：谷健太郎、以下「アットオフィス」）は、株式会社不動産総合研究所（本社：東京都港区、代表取締役：永見日菜子、以下「不動産総合研究所」）が主催する25歳以下の空間デザインコンペティション「U25 AI×3D PERSPECTIVE AWARD 2026」と連携し、最終選考へ進出した優秀な若手クリエイターを対象に、実際のオフィス空間提案案件への参画機会を提供する「実務協業・成果報酬スキーム」を開始したことをお知らせいたします。

本取り組みにより、参加者にとっては“受賞して終わり”ではない実務実績とキャリアへの接続を創出し、デザインを採用する企業様にとっては「次世代クリエイターの支援」という新たな価値を提供いたします。

コンペ詳細：https://fudosoken.co.jp/U25AI%C3%973DPERSPECTIVEAWARD/2026

取り組みの背景と目的

近年、生成AIの急速な進化により、空間デザインや3Dパース制作における表現の可能性は飛躍的に広がっています。しかし、熱意と技術を持った若手クリエイターが、実際の商業案件や実務に触れる機会は依然として限られているのが現状です。

年間多くのオフィス移転・空間デザインを手掛けるアットオフィスは、「若手の発想を業界と接続する」という理念の下、当社の持つオフィス設計・施工のノウハウと、AIネイティブであるU25世代の斬新なビジュアル提案力を掛け合わせることで、これまでにない「未来の働く場」を具現化すべく、本スキームの構築に至りました。

「実務協業・成果報酬スキーム」の概要

「U25 AI×3D PERSPECTIVE AWARD 2026」の最終選考進出者6名は、アットオフィスが取り扱う実際のオフィス移転案件（50～100坪未満を想定）へ直接参画し、空間コンセプトの提案からパース制作までを担当します。

複雑な法的要件やレイアウト設計、施工管理などの実務面はアットオフィスが全面的にバックアップするため、若手クリエイターは自身の強みである「世界観の構築」や「ビジュアル提案」に特化して力を発揮できる分業体制を確立しています。

担当領域

若手クリエイター

・ ビジュアルコンセプトの構築

・ 生成AI・3Dを用いた空間パース制作

アットオフィス

・ レイアウト設計

・ 図面作成

・ 法規・設備確認

・ 施工管理・工事

クリエイターへの対価・メリット

成果報酬の支給

提案パース制作の対価として、1案件あたり15万円（税別）を支給します。

商業実績の獲得とクレジット掲載

自身のデザインが実際の企業に採用・施工されるという貴重な実績を提供。実績公開時にはデザイナー名（または学校名・チーム名）をクレジットとして掲載します。

若手クリエイターには報酬と商業実績を、デザインを採用する企業様には次世代支援という付加価値を提供しながら、アットオフィスとしても顧客への新たな提案価値の創出と次世代人材との接点づくりを目指す。本スキームは、三方良しの仕組みとして設計されています。

各社コメント





アットオフィス 執行役員 デザイン企画部部長 髙嶋秀一郎

「弊社が本コンペに協賛し、最終選考メンバーとの実務協業・成果報酬スキームを構築した理由は、皆さんの突出した才能をアイデアだけで終わらせず、いち早くビジネスの世界と接続させたいという強い想いがあるからです。そしてこの取り組みは、デザインを採用する企業様にとっても『若手支援』という大きな価値に繋がります。皆さんの無限の可能性が、実際のオフィス空間として誕生する瞬間を心待ちにしています。」





不動産総合研究所 代表取締役 永見日菜子

「 単に受賞をゴールとするのではなく、参加者のアイデアや表現が実際の空間提案やプロジェクトへつながる機会を、アットオフィス様と共に創出できることを大変嬉しく思っています。本取り組みを通じて、若手クリエイターの創造力や表現力が実際の現場で活かされる機会を広げていきたいと考えています。 」

不動産総合研究所 について

会社名：株式会社不動産総合研究所

代表者：代表取締役 永見日菜子

所在地：東京都港区南青山2丁目2-8 DFビル

事業内容：不動産業界に特化したビジネスソリューションの開発・提供

会社HP：https://fudosoken.co.jp

アットオフィス について

会社名：株式会社アットオフィス

代表者：代表取締役社長CEO 谷 健太郎

所在地：〒107-0062 東京都港区南青山1-15-9 第45興和ビル 5階

事業内容：

・オフィス移転コンサルティング・物件検索サイト『アットオフィス』運営

・内装サービス：https://www.at-office.jp/naisoo/

・クリニック開業支援・物件検索サイト『アットクリニック』運営

・ビルオーナー向けサービス『ビルアド』運営

・起業家支援メディア『ベンチャー.jp』運営

会社HP：https://www.at-office.co.jp/