Michter′s、待望の「10 Year Rye」の2026年リリースを発表





ケンタッキー州ルイビル, 2026年5月29日 /PRNewswire/ -- 2026年6月、ケンタッキー州ルイビルに拠点を置く蒸留酒メーカーMichter'sは、「10 Year Single Barrel Kentucky Straight Rye」を発売します。



Michter's Announces 2026 Release of Its Coveted 10 Year Rye.



「試飲会では、これまでの経験からライの試飲をためらうバーボン愛飲家に時折出会うことがあります」と、Michter'sの社長であるJoseph J. Maglioccoは述べています。「Michter'sでは、多くの米国産ライウイスキーとは一線を画す、ケンタッキースタイルのライウイスキーを造っていることをご説明しています。実際に試していただくと、多くのバーボン愛飲家の方々に当社のライを気に入っていただいています。」

「当社では、多くのライウイスキーよりもコーンとモルト化大麦の比率を高めた、ケンタッキースタイルの原料配合を採用しています。その結果、豊かな甘みと複雑な風味がスパイス感と調和した、バランスの取れたライウイスキーに仕上がっています」と、Michter'sのマスターディスティラーであるDan McKeeは述べています。

ライウイスキーは、Michter'sが25年以上にわたり注力してきた分野です。Michter'sの熟成部門責任者であるAndrea Wilsonによると、「Michter's 10 Year Rye」の品質と個性を確かなものにする上で、クーパレッジへのこだわりと熟成工程は極めて重要な要素であるといいます。Wilsonは、「Michter's 10 Year Ryeの熟成において鍵となるのは、10年以上の熟成を経たケンタッキースタイルのライウイスキーの魅力とエレガンスを引き立てる樽を仕立てることです」と説明しています。「このウイスキーは、焼き菓子を思わせるスパイス香、シトラス、そしてフローラルな特徴によって、複雑味と洗練された味わいの調和を実現しており、それらの風味はオーク由来の甘みと円熟味によってさらに引き立てられています。」

アルコール度数92.8プルーフ（アルコール分46.4％）の「Michter's 10 Year Rye」は、シングルバレルウイスキーとして展開され、米国での希望小売価格は210ドルです。

2025年10月、Michter'sは、英国拠点のDrinks Internationalが招集した国際的な審査員団により、3年連続で「世界で最も称賛されるウイスキー（The World's Most Admired Whiskey）」に選出された史上初のウイスキーとなりました。Michter'sは、品質に一切妥協しない伝統的なアメリカンウイスキーを長年にわたり造り続けてきた、豊かな歴史と伝統を誇ります。各限定生産品を最適な熟成状態に達するまで熟成させることで、Michter'sは、バーボン、ライウイスキー、サワーマッシュウイスキー、アメリカンウイスキーを含む、高い評価を受けるラインアップを展開しています。Michter'sの詳細については、michters.comをご覧ください。また、Instagram、Facebook、Xで当社をフォローしてください。

問い合わせ先：

Joseph J. Magliocco

+1 (502) 774-2300 x580

jmagliocco@michters.com

写真：https://mma.prnasia.com/media2/2988463/Michters_10_Year_Rye.jpg?p=medium600

ロゴ：https://mma.prnasia.com/media2/1923917/5988945/MICHTER_S_DISTILLERY__LLC_LOGO_Logo.jpg?p=medium600







（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com