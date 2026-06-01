アイワン株式会社(大阪府堺市、代表取締役：真木 康之)は、2026年6月1日、動物病院向けクラウド型管理システム「iWan Cloud」を正式リリースいたしました。1990年代から提供してきたオンプレミス型管理システム「iWan」の後継クラウドプラットフォームであり、これまでの操作性を継承しながら、予約管理・遠隔アクセス・自動アップデートなどクラウドならではの機能を標準提供します。





iWan Cloud





【開発の背景】

「iWan」は長年にわたり国内動物病院の診療現場を支えてきましたが、近年、院内サーバーの老朽化・バックアップ管理の負担・スタッフの働き方の多様化など、オンプレミス型システムでは対応しにくい課題が現場で顕在化しています。

アイワン株式会社は、既存ユーザーの「使い慣れた操作感」を損なわず、これらの課題を解決するクラウドプラットフォームとして「iWan Cloud」を開発しました。コンセプトは「今のiWanの使い勝手のまま、できることが広がります。」です。









【主な特長】

1. 予約管理が標準搭載

オンライン予約・スタッフ間のスケジュール管理を追加費用なしで利用できます。院長・経営者の「予約管理を別システムで運用している」という負担を解消します。





2. ブラウザでどこからでもアクセス

院内パソコンはもちろん、在宅勤務中・往診先・複数拠点からも安全にアクセスできます。専用ソフトのインストールは不要です。





3. サーバー管理が不要

ハードウェアの老朽化・バックアップ管理の手間から解放されます。システムのアップデートは自動で行われます。





4. データは病院に帰属

患者データは病院に帰属します。AI学習等への利用はご同意なく行いません。









【料金】

月額8,000円～(税別)

※施設規模・利用形態により変動。詳細は下記URLをご参照ください。









【サービス詳細】

https://i-wan.jp/cloud/









【既存iWanユーザーへの移行サポート】

オンプレミス版iWanをご利用中の施設には、データ移行を無償でサポートします。移行前後の並行運用期間を設けるほか、ご契約満了日まで現行料金での継続利用が可能です。強制移行は行いません。









【会社概要】

会社名 ： アイワン株式会社

代表者 ： 代表取締役 真木 康之

所在地 ： 大阪府堺市西区上229番地1-302号

創業 ： 2018年1月5日(平成30年)

事業内容： 動物病院向け管理システムの開発・販売・サポート

URL ： https://i-wan.jp/