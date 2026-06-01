CARRY GROUP株式会社(所在地：秋田県秋田市、代表取締役：岡部 佑太)は、当社が展開するブランド『タイヤ・ホイール買取専門店Reキャリー』の新店舗を、2026年6月1日(月)、千葉県成田市にオープンします。





成田店





■『タイヤ・ホイール買取専門店Reキャリー』について

タイヤ・ホイール買取専門店Reキャリーは車のタイヤ・ホイールを買い取りするリサイクルショップです。高級ブランドホイールは勿論の事、他社では買い取らない“バーストしたタイヤが付いたホイール”や“ガリキズのあるホイール”、“リム曲がりのあるホイール”そして“スチールホイール(鉄チン)”も値段をつけて買い取ります。





買取商品





■『タイヤ・ホイール買取専門店Reキャリー』の特徴

・最短5分のスピード査定

・即現金でお渡し

・予約不要

・美品や新車外し品は高価買取









■店舗概要

【タイヤ・ホイール買取専門店Reキャリー成田店】

開店日： 2026年6月1日(月)

所在地： 〒287-0244 千葉県成田市川上245-558 コーポチェリー101

TEL ： 0476-37-3266

URL ： https://recarry.work





【タイヤ・ホイール買取専門店Reキャリー千葉店】

開店日： 2026年2月11日(水)

所在地： 〒264-0037 千葉県千葉市若葉区源町584 サンハイムミナモト B

TEL ： 043-301-3464

URL ： https://recarry.work





千葉店