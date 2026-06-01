千葉県で好評のタイヤ・ホイール買取専門店Reキャリーが県内2店舗目を成田市にオープン！
CARRY GROUP株式会社(所在地：秋田県秋田市、代表取締役：岡部 佑太)は、当社が展開するブランド『タイヤ・ホイール買取専門店Reキャリー』の新店舗を、2026年6月1日(月)、千葉県成田市にオープンします。
成田店
■『タイヤ・ホイール買取専門店Reキャリー』について
タイヤ・ホイール買取専門店Reキャリーは車のタイヤ・ホイールを買い取りするリサイクルショップです。高級ブランドホイールは勿論の事、他社では買い取らない“バーストしたタイヤが付いたホイール”や“ガリキズのあるホイール”、“リム曲がりのあるホイール”そして“スチールホイール(鉄チン)”も値段をつけて買い取ります。
買取商品
■『タイヤ・ホイール買取専門店Reキャリー』の特徴
・最短5分のスピード査定
・即現金でお渡し
・予約不要
・美品や新車外し品は高価買取
■店舗概要
【タイヤ・ホイール買取専門店Reキャリー成田店】
開店日： 2026年6月1日(月)
所在地： 〒287-0244 千葉県成田市川上245-558 コーポチェリー101
TEL ： 0476-37-3266
URL ： https://recarry.work
【タイヤ・ホイール買取専門店Reキャリー千葉店】
開店日： 2026年2月11日(水)
所在地： 〒264-0037 千葉県千葉市若葉区源町584 サンハイムミナモト B
TEL ： 043-301-3464
URL ： https://recarry.work
千葉店