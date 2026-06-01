借金問題の相談先比較サービスを提供する株式会社cielo azul（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役：大泉 聡）が運営する「債務整理相談ナビ」は、「自己破産後の後悔・満足度」に関するインターネット調査を実施し、その結果を公開しました。 本調査では、自己破産後の生活の変化・手続きのタイミングに対する後悔・手続き中に最も大変だったことの3点について整理しています。

調査結果のポイント

https://saimu.cieloazul.co.jp/news/jikohasan-satisfaction-survey/

今回の調査では、自己破産を経験した102人に対し、手続き後の生活の変化・タイミングへの後悔・手続き中の負担の3点について尋ねました。 「精神的に楽になった」という肯定的な変化が過半数を占める一方、9割以上が「もっと早く決断すればよかった」と感じており、相談の先延ばしがいかに多くの方に後悔をもたらしているかが浮き彫りになりました。

【ポイント1】生活で最も変化したこと1位は「精神的に楽になった」--53.9%

「自己破産後、生活で最も変化したことは何ですか？」と尋ねたところ、「精神的に楽になった（53.9%）」が最多でした。「クレジットカードが使えなくなった（27.5%）」「仕事・収入に影響した（10.8%）」と続きます。 「自己破産＝人生の終わり」というイメージとは対照的に、過半数が手続き後に精神的な安堵を得ているという実態が明らかになりました。

【ポイント2】「もっと早くすればよかった」が94.1%

「自己破産を『もっと早くすればよかった』と思いますか？」と尋ねたところ、「強くそう思う（54.9%）」「どちらかといえばそう思う（39.2%）」を合わせると94.1%が「早く決断すればよかった」と回答しました。「全くそう思わない」はわずか1.0%でした。 相談を先延ばしにするほど選択肢が狭まるという専門家側の指摘（別調査：弁護士・司法書士501人対象）とも一致する結果です。 関連調査：https://saimu.cieloazul.co.jp/news/saimuseiri-gap/

【ポイント3】手続き中に最も大変だったこと1位は「書類・通帳の準備」--34.3%

「手続き中に最も大変だったことは何ですか？」では、「書類・通帳の準備（34.3%）」「費用の工面（29.4%）」「精神的なストレス（12.8%）」の順となりました。一方、「特になかった（5.9%）」という方も一定数おり、弁護士・司法書士によるサポートの質が手続き体験に大きく影響することが示されています。

掲載ページ

https://saimu.cieloazul.co.jp/news/jikohasan-satisfaction-survey/

本調査の詳細データおよびグラフは以下のページでご確認いただけます。 自己破産「もっと早くすればよかった」が94%--経験者102人の後悔・満足度調査 https://saimu.cieloazul.co.jp/news/jikohasan-satisfaction-survey/

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会社概要

https://saimu.cieloazul.co.jp/

会社名：株式会社cielo azul 代表者：代表取締役 大泉 聡 所在地：〒810-0004 福岡市中央区渡辺通5丁目14番12号 南天神ビル3F 設立：2014年2月 事業内容：情報提供事業 コーポレートサイト：https://www.cieloazul.co.jp/

調査概要

調査名：自己破産後の後悔・満足度に関する調査 調査期間：2026年5月20日（水）～2026年5月22日（金） 調査方法：インターネット調査 調査人数：102人 調査対象：調査回答時に「自己破産」を行ったと回答したモニター 調査元：株式会社cielo azul 債務整理相談ナビ モニター提供元：サクリサ