株式会社ライヴス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：清家 貴）は、建物全体の水をウルトラファインバブル水化するノズル「UFB DUAL®」シリーズの最新・最大モデルとして、大型施設に対応する「UFB DUAL® 50A」を2026年5月より全国で発売いたします

開発背景

人手不足とコスト高騰に抗う「予防メンテナンス」への転換

現在、ホテル、病院、大型マンションなどの施設運営において、管理コストの増大が経営を圧迫しています。従来の管理手法では、配管内に付着する「ヌメリ」「汚れ」を除去するために定期的な高圧洗浄や化学薬品による清掃が欠かせませんでした。こうした現場の苦悩に対し、当社は「汚れが付着しにくい環境を構築する」という答えに辿り着きました。人手に頼る「清掃」から、水そのものの力で清潔を保つ「予防メンテナンス」への転換こそが、持続可能な施設運営の鍵となります。

「建物丸ごと洗浄」を可能にする過去最大モデルの投入

これまでの「UFB DUAL®」シリーズは、戸建住宅や中規模マンション向けのラインナップ（13A～40A）を中心に展開してきましたが、今回の「50A」モデルの登場により、従来の小型モデルでは対応できなかった大規模施設の給水配管への直接設置が可能になりました。 本製品は建物内の全ての水をノズル1つでウルトラファインバブル化できます。客室のシャワー、厨房のシンク、トイレ、さらには壁の裏側にある目に見えない配管内部まで、24時間365日、バブルの洗浄力が届き続けます。これまで対症療法的であった配管の維持管理を、日常的に清浄化が行われる仕組みへと変えるものです。

大型施設の経営課題を解決する3つのイノベーション

1. 50Aの配管に直接設置可能

直径50mmの配管に対応。これまでのUFB DUALでは対応できなかった大規模施設でも水圧や流量への影響を最小限に抑えつつ、建物全体へUFB水を供給できます。

2. 電力不要・メンテナンスフリーで故障リスクを排除

本製品は電源や複雑な電子部品を一切使いません。故障による断水リスクが極めて低く、一度設置すれば部品交換なしで長期間安定して稼働し続けます。

3. 圧倒的なコスト削減効果

配管内の汚れ付着抑制が期待されます。 • 清掃コスト削減の例：「1年に1回の清掃」が「3年に1回」の頻度に • 薬剤コスト削減の例：ある透析病院では次亜塩素酸ナトリウムの使用量が約60％削減。

●製品の主な仕様

型番：HU-50型 接続口径：50A（テーパーRC2接続） 外形全長：217.5mm 材質：鉛フリー快削黄銅・SUS304・POM 認証：給水用具等認証 Z-418（JWWA）取得済み 保証期間：10年間 リリース元：株式会社ライヴス 製品ページURL： https://ultrafinebubble.jp

●本件に関するお問い合わせ先

メディア取材の依頼、製品仕様の詳細、導入についてのご相談については、 下記担当までご連絡ください。 担当： 境井（サカイ）・工藤（クドウ） 電話番号： 03-5792-4408 E-mail： sakai@lives.ne.jp

●会社概要

社名： 株式会社ライヴス 所在地： 〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-13-1 フジキカイ広尾ビル5F 代表者： 代表取締役 清家 貴 事業内容： ウルトラファインバブル生成ノズル「UFB DUAL®」の販売特約店 会社HP：https://www.lives.ne.jp