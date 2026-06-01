楽天、Amazonで多数の賞を獲得し、ブランド累計売上個数3,000,000個突破※1のメンズコスメブランド『NULL（ヌル）』（株式会社G.Oホールディングス：大阪府大阪市）は、『NULL パーフェクトウォータープルーフ日焼け止めジェル』をリニューアル発売いたします。 本製品は、SPF50+／PA++++の高い紫外線カット力を備えながら、ベタつきにくく日常使いしやすい日焼け止めとして、多くの方にご好評いただいてきました。 今回のリニューアルでは、新たに整肌成分を配合し、紫外線対策に加えて肌コンディションにも配慮した処方へと進化。軽やかな使用感とスキンケア発想を両立したアイテムとして、より使いやすくなりました。 ※1 2026年4月14日時点

【リニューアルポイント】

◾️整肌成分※1を新たに配合 肌を整える成分を追加し、紫外線対策に加えて肌コンディションにも配慮した処方へ ◾️成分設計を見直し、よりシンプルな処方に 必要な機能はそのままに、毎日使いやすい設計へアップデート ◾️D5フリー処方に変更 成分トレンドにも配慮し、より使いやすい処方へ ◾️軽やかな使用感はそのままにキープ ベタつきにくく、さらっとした仕上がりは従来通り継承

■製品概要

【Point1】SPF50+／PA++++でしっかり紫外線対策

日常からレジャーシーンまで対応できる高いUVカット力。 紫外線から肌を守りながら、快適な使い心地を実現します。

【Point2】肌を整える成分を新配合

整肌成分※1を新たに配合し、肌のコンディションを整えながら紫外線対策が可能に。 日中の肌環境にも配慮した処方です。 ※1 アゼロイルジグリシンK（整肌成分）

【Point3】ベタつきにくいウォーターベース処方

みずみずしく伸びの良いテクスチャーで、肌になじみやすい設計。 塗布後もさらっとした仕上がりで、季節を問わず快適に使用できます。

【Point4】保湿成分配合で乾燥対策

ヒアルロン酸※2やビタミンC誘導体※3を配合。 日中の乾燥から肌を守り、うるおいをキープします。 ※2 ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム（保湿成分） ※3 リン酸アスコルビルMg（整肌成分）

【Point5】肌荒れを防ぎ、健やかな肌へ

グリチルリチン酸2K配合により、肌荒れを防ぎ、肌を整えます。

【Point6】毎日使いやすい設計

軽いつけ心地で、普段使いから外出時まで幅広いシーンに対応。 肌へのやさしさにも配慮した処方です。

◾️製品詳細

『NULL パーフェクトプルーフ日焼け止めジェル』 内容量：40g 発売元：株式会社G.Oホールディングス 生産国：日本 販売価格：2,017円(税込) 流通：オンライン（楽天・Shopify・Yahoo!ショッピング・auPay・Qoo10） Amazonは順次切替予定

■ブランド概要

『NULL』（ヌル）／メンズコスメブランド

全ての男性を美しく カッコ良く、そして美しい。男でも美しさをかねそなえる時代へ。 ずっとカッコ良くいたいからスキンケアする。もっと自信を持ちたいからメイクする。堂々と振る舞いたいからボディケアする。 おしゃれで、キマっていて、美しい。今までを超える、男になろう。