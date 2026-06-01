株式会社ナガサワ文具センター（本社：兵庫県神戸市）は、法人向けノベルティ・記念品事業の強化の一環として、専用サイト「with NAGASAWA（ウィズ ナガサワ）」を2026年6月1日（月）にオープンします。 1882年の創業以来、神戸の地で文具を通じてお客様との関係を築いてきたナガサワ文具センター。法人営業を通じて企業・学校・行政機関・各種団体のノベルティや記念品制作にも長年対応してきました。 「with NAGASAWA」は、こうした取り組みをより分かりやすくお届けするための専用サイトです。「神戸からワクワクするモノづくりをはじめよう」をコンセプトに、企業や団体の想いを形にするノベルティ・記念品づくりを支援します。 周年記念品、販促ノベルティ、卒業記念品、施設限定グッズ、スポーツ・エンタメ関連グッズなど、企画段階の相談から製造・納品まで一貫して対応します。

【新サイトURL】https://with-nagasawa.com （2026年6月1日オープン）

開設の背景

https://with-nagasawa.com

ナガサワ文具センターでは、神戸を中心に地域の企業・学校・行政機関・各種団体とのお取引を重ねる中で、ノベルティや記念品制作のご相談を数多くお受けしてきました。 周年の節目に贈る記念品、地域イベントで配布するノベルティ、施設オリジナルグッズ、社内施策で活用するアイテムなど、ご相談内容は年々多様化しています。 一方で、こうした取り組みは既存のお取引やご紹介を通じた対応が中心であり、ナガサワ文具センターが法人向けのノベルティ・記念品制作に対応していることを、広く知っていただく機会は多くありませんでした。 そこで今回、制作実績や対応可能なアイテム、加工方法を分かりやすく発信し、より多くのお客様に気軽にご相談いただける入口として、「with NAGASAWA」をオープンします。 サービス名の「with」には、お客様の目的や想いに寄り添い、対話を重ねながら一緒に形にしていく姿 勢を込めています。

「with NAGASAWA」の特徴

1. 企画段階から 相談できる提案型対応

「何を作ればよいか分からない」「予算内でできることを知りたい」といった企画初期の段階から相談可能。用途や目的に応じて最適な提案を行います。

2. 名⼊れからオリジナル 制作まで幅広く対応

既製品へのロゴ印刷・箔押し・レーザー加工から、素材や仕様から検討するオリジナル制作まで対応。小ロット案件から本格制作までご相談いただけます。

3. 神戸で 培ったネットワークを 活かしたものづくり

文具専門店として築き上げてきた仕入先様・協力工場様とのネットワークを活かし、ノート、筆記具、革小物、パッケージ、ピンズ、刺繍製品、アパレルなど幅広い制作に対応します。

主な利用シーン

・企業・学校・団体の周年記念品／卒業記念品 ・展示会・イベント・地域PR向けノベルティ ・採用施策／社内表彰などのインナーブランディング ・地域イベント・地域連携企画 ・施設限定グッズ／スポーツ・エンタメ関連グッズ