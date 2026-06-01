株式会社友創は、物流・送迎業界における深刻なドライバー不足に対応するため、全国対応・掲載のドライバー特化型マッチングサイト「DRIVE UP」を正式にリリースいたしました。

■深刻化するドライバー不足に対応する新サービス

日本では少子高齢化の加速により労働人口が急減しており、なかでも物流・送迎・運輸業界におけるドライバー不足は年々深刻さを増しています。国土交通省の調査によると、トラックドライバーの不足数は今後さらに拡大する見込みであり、いわゆる「2024年問題」による時間外労働規制の強化が追い打ちをかけています。 このような業界構造の変化に対応するため、株式会社友創では、ドライバーとして働きたい求職者と人材を求める企業を効率的につなぐプラットフォームとして「DRIVE UP」の開発・運用を開始いたしました。従来の総合求人サイトではカバーしきれなかったドライバー職特有のニーズ（免許区分・車種・業務内容などによる詳細検索）に特化することで、ミスマッチを減らし、迅速なマッチングを実現します。

■「DRIVE UP」の主な特長

全国47都道府県対応・無料（期間限定！）掲載

全国47都道府県対応・無料（期間限定）掲載 北海道から沖縄まで、全国の求人を掲載可能です。開始当初は求職者・企業ともに無料（期間限定）で利用でき、初期費用ゼロで導入いただけます。中小・中堅の運送会社や個人事業主の方でも気軽にご利用いただける環境を整えています。

ドライバー業種に完全特化

ドライバー業種に完全特化した検索・マッチング機能 タクシー、路線バス・観光バス、役員車・ハイヤー、大型・中型・普通貨物、軽貨物（宅配・ラストワンマイル配送）、引越し、倉庫作業など、多様なドライバー業務に対応しています。求職者は免許区分（大型・中型・普通・二種など）、希望車種、勤務エリア、雇用形態（正社員・パート・業務委託）などの条件から最適な求人を絞り込んで検索できます。企業側も必要なスキル・資格を持つ候補者をスピーディーに探すことができます。

特定技能実習生の受け入れに対応

特定技能・技能実習生の受け入れに対応。2024年の制度改正により「自動車運送業（ドライバー職）」が特定技能の対象分野に追加されたことを受け、DRIVE UPでは外国人材の受け入れを検討する企業へのサポート機能も提供しています。特定技能制度の概要説明から、受け入れ支援機関との連携まで、企業の担当者が抱える疑問や手続きの不安を解消できる体制を整えています。

■今後の展望

今後、掲載求人数および登録ドライバー数の拡大に加え、業界向け研修および外国人人材の受け入れ支援体制強化など、物流業界全体の人材確保に寄与する取り組みを進めてまいります。

■サービス概要

サービス名：DRIVE UP（ドライブアップ） URL：https://driveup.jp 利用料：無料（期間限定 詳細はお問い合わせください） 対応エリア：全国47都道府県 対応職種：タクシー、バス、大型・中型・普通貨物、軽貨物、役員車、引越し、倉庫作業 ほか

企業情報

企業名：株式会社友創（ゆうそう） 所在地：三重県員弁郡東員町南大社612－3 代表者：代表取締役社長 古澤 与識 事業内容：人材派遣 URL：https://yusou-co.com/

メディア関係者向けお問い合わせ先

企業名：株式会社友創 電話番号：0593-27-5325 お問い合わせフォーム：https://driveup.jp/service/jobseeker/

対応時間：平日 9:00～18:00