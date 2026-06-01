AAHIのSLA-SEアジュバント技術、リリーによる次世代帯状疱疹ワクチン開発企業キュレボの買収を後押し





SLA-SEアジュバント、重い副反応を伴わずに感染症から人々を守る優れたワクチン技術として検証済み

シアトル--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- グローバルヘルスに向けたワクチンおよび技術の開発に取り組む非営利バイオテクノロジー組織であるAAHI（Access to Advanced Health Institute）は、リリーによるキュレボ（Curevo）の買収について、イーライリリー・アンド・カンパニーとキュレボ・ワクチン（Curevo Vaccine）に祝意を表しました。

キュレボの主要開発品であるamezosvatein（CRV-101）は、AAHI独自のSLA-SEアジュバントを採用した、帯状疱疹（herpes zoster）予防用の第3相試験に移行可能なサブユニットワクチンです。今回の買収は、忍容性を高め、強力な免疫応答をもたらすことができる次世代アジュバントへの評価が高まっていることを示しています。

「SLA-SEは、良好な安全性プロファイルを備えつつ、強力なT細胞免疫を誘導するよう設計された、アジュバント技術における重要な進歩です」と、AAHIの最高経営責任者（CEO）であるキーリー・フォーリーは述べました。「AAHIで開発されたこの技術が、リリーの世界トップクラスの開発力と商業化能力を通じて、人々に届けられる体制が整ったことを大変うれしく思います。」

重要な点として、AAHIは、帯状疱疹（水痘・帯状疱疹ウイルス）ワクチン分野以外の用途におけるSLA-SEアジュバントのライセンス供与および開発に関する権利を保持しています。これには、他の抗原との組み合わせによる幅広い感染症、がんワクチン、およびその他の適応への活用が含まれます。

AAHIとその取り組みに関する詳細は、www.aahi.orgをご覧ください。

AAHI（Access to Advanced Health Institute）について

AAHIは、シアトルを拠点とする非営利バイオテクノロジー研究機関であり、大きな効果が期待される科学的成果を、手頃な価格で効果的かつ利用しやすいワクチンとして実用化することに注力しています。AAHIは、米国、イングランド、南アフリカで活動を展開するグローバルな拠点網を有し、感染症との闘いと健康の公平性の向上に向けて、世界各国のパートナーと連携しています。詳細については、https://www.aahi.org/をご覧いただくか、https://www.aahi.org/contact/よりお問い合わせください。

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