フィラーシステムズ株式会社(本社：大阪市西区、代表取締役：鴻池 明、以下「当社」)は、長年にわたりさまざまな企業の業務支援やシステム開発を行う中で、多くの組織が抱える「人材採用」の課題と向き合ってきました。

その経験を活かし、人材紹介サービス「フィラー転職」を開始いたしました。

業界を限定せず、幅広い職種・企業ニーズにお応えできる総合的な紹介サービスとして、企業と求職者双方に寄り添ったマッチングを提供して参ります。





事業課題解決型人材紹介





■サービスの特徴

1. 幅広い職種・業界に対応

ITエンジニア、営業、バックオフィス、企画・マーケティング、製造業関連職など、多様なポジションのご紹介が可能です。企業の規模や業種を問わず、柔軟に対応いたします。





2. 丁寧なヒアリングによる最適マッチング

企業の事業課題や求める人物像、求職者のキャリア志向・価値観を丁寧にヒアリング。

ミスマッチのない、長く活躍できるマッチングを目指します。





3. 採用活動をワンストップでサポート

候補者のご提案、日程調整、条件交渉、内定後フォローまで、採用に関わる業務を一貫してサポート。企業の負担を軽減し、より効率的な採用活動を実現します。









■想定紹介領域

ITエンジニア・DX・AX関連人材

エグゼクティブ

管理系職種(総務・経理・人事など)

営業・企画・マーケティング

製造・生産管理

※上記以外の職種にも柔軟に対応いたします。









■お問い合わせ

人材採用に関するご相談・サービスの詳細については、以下よりお気軽にお問い合わせください。





フィラーシステムズ株式会社

担当 ： 横川

電話 ： 06-6441-2155

E-Mail： career_renraku@fsz.co.jp









■会社概要

商号 ： フィラーシステムズ株式会社

代表者 ： 代表取締役 鴻池 明

所在地 ： 〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1-4-22 肥後橋プラザビル8F

設立 ： 2007年10月

事業内容： 人材紹介事業(有料職業紹介事業)厚生労働大臣許可番号 27-ユ-305268、

医薬製薬業界向けSaaS、AWS導入支援、CSV関連システム開発

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://fsz.co.jp/