日本初(※自社調べ)。MOJAMOJAjunction株式会社が運営するMOJAQUEスタジオは、スタジオ付き動画制作パッケージ「ソクパケ」の提供を開始しました。

※自社調べ。法人向けスタジオ撮影・撮影中編集・BGM／テロップ／カメラ切替込み・撮影本数ごとの即日納品を一体化した動画制作パッケージとして。





「ソクパケ」は、プロの撮影スタッフが動画を撮影しながら編集を行い、BGM・テロップ・カメラ切替付きの動画を即日納品する、事業者向けの動画制作パッケージです。撮影本数は時間内であれば自由。1分動画を100本、120分のセミナー動画を1本、複数社合同のインタビュー動画など、企業の目的に合わせて柔軟に活用できます。





撮影の様子(ダミー)





■サービスの開発背景

近年、企業のSNS運用、採用広報、営業活動、研修、セミナー配信において、動画活用の重要性は急速に高まっています。一方で、従来の動画制作には「費用が高い」「納品まで時間がかかる」「見積もりが分かりにくい」「1本ずつ依頼するのが面倒」といった課題がありました。





「ソクパケ」は、こうした動画制作のハードルを下げるために開発されたサービスです。スタジオ、撮影用カメラ3台、照明、ピンマイク3台、撮影・音響・画面切替スタッフ、編集、確認モニター、控室など、動画制作に必要な要素をパッケージ化。利用者はスタジオに来て話すだけで、すぐに使える動画を制作できます。





専用機材





■最大の特徴は、「撮影日が納品日」であること

通常、動画制作では撮影後に編集工程が発生し、納品まで数週間から1か月以上かかるケースも少なくありません。実際、動画制作の一般的な工程では、企画、撮影準備、撮影、編集、最終調整など複数の工程が必要とされ、制作期間は数週間単位になることがあります。





一方、「ソクパケ」では、撮影と編集を同時並行で進めることで、撮影後すぐにデータ納品が可能です。撮影ごとにデータを分けて納品できるため、SNS投稿、広告配信、営業資料、採用ページ、研修コンテンツなど、撮影した動画をその日のうちに活用できます。MOJAQUEスタジオでは、これを「撮影日が納品日」という新しい動画制作体験として提案します。









■料金

料金は、平日10時～22時の場合、2時間33万円・税込み(時間変更可能)。1本あたりの撮影時間は2時間利用の場合、1秒～120分まで対応。使用時間内であれば、撮影本数は100本でも即日納品OKです。通常であれば約50万円以上相当となる内容を、この破格値で提供します。









■利用シーン

利用シーンは幅広く、企業広報用のSNS動画、代表メッセージ、社員インタビュー、採用動画、営業用プレゼン動画、商品説明動画、セミナー動画、研修動画、講座コンテンツ、イベント後の発信用動画などに対応します。タテ型動画・ヨコ型動画のどちらにも対応しているため、YouTube、Instagram、TikTok、X、Webサイト、採用ページ、営業資料など、複数チャネルへの展開も可能です。









■MOJAMOJAjunction株式会社 代表取締役 富田健司 コメント

「動画制作は、もっと簡単で、もっと早くて、もっと分かりやすくていいはずです。これまで動画制作は、スタジオ代、カメラ代、編集費、BGM代などが積み上がり、最終的な金額が分かりにくいものでした。ソクパケは、そのハードルを下げるために作ったサービスです。撮影しながら編集すれば、終了後すぐに納品できる。お客様はその動画をすぐに公開できる。企業が動画をもっと気軽に、もっと戦略的に使えるようにしたいと考えています。」





映像クリエイターもじゃ(代表取締役 富田健司)





「ソクパケ」の利用フローは、無料相談、仮予約、ヒアリング、入金、撮影、データ納品、動画公開の7ステップ。撮影場所は、東京都台東区のMOJAQUEスタジオ。秋葉原駅から徒歩約10分の立地で、法人の動画撮影・配信・コンテンツ制作に活用できます。





今後MOJAQUEスタジオは、「撮影日が納品日」という新しい動画制作の選択肢を通じて、企業のSNS発信、採用活動、営業活動、教育研修、広報PRのスピードアップを支援してまいります。









■サービス概要

サービス名 ： ソクパケ

内容 ： スタジオ付き動画制作パッケージ

特徴 ： 撮影しながら編集、

BGM・テロップ・カメラ切替付き動画を即日納品

料金 ： 2時間33万円・税込み(利用時間は変更可能)

対応時間 ： 平日10時～22時(利用時間は変更可能)

撮影時間 ： 1本あたり1秒～120分(※2時間利用の場合)

撮影本数 ： 100本でも即日納品OK

対応形式 ： タテ型・ヨコ型動画

主な用途 ： SNS動画、採用動画、営業動画、研修動画、セミナー動画、

社長インタビュー、商品説明動画

スタジオ所在地： 東京都台東区台東2-6-6 陽輪台みかみビル地下1階

URL ： https://mojaque.com/sokupake/

サービスCM動画： https://www.youtube.com/watch?v=1Ir5CDzrvAs









■会社概要

会社名 ： MOJAMOJAjunction株式会社

代表者 ： 代表取締役 富田健司(クリエイター名：もじゃ)

所在地 ： 東京都台東区台東2-6-6 陽輪台みかみビル 地下1階

設立 ： 2010年6月

資本金 ： 2,000万円

事業内容： 動画撮影、動画制作、ライブ配信、配信スタジオ運営、

映像制作関連サービス