日本農産工業株式会社(本社：神奈川県横浜市、代表取締役 社長執行役員：小山 剛)は、『ヨード卵・光』発売50周年を記念して、2026年6月1日～7月31日まで、最大6,000円分をキャッシュバックする「ヨード卵・光 発売50周年 キャッシュバックキャンペーン」を実施します。





キャンペーンバナー画像





■実施背景

『ヨード卵・光』は、1976年に発売した日本初※のブランド卵です。最大の特長である「コク3.5倍※※」を強みに、多くの方に愛され、今年で50周年を迎えました。これを機にこれまでのお客様への感謝と日常的に食べる「卵」を通じて食卓を応援したいという想いから、抽選でお買い物金額から最大6,000円分をキャッシュバックするキャンペーンを実施することとしました。





※ヒット商品調べ(秋場 良宣, 竹間 忠夫「ヒット商品 ネーミングの秘密」講談社, 2000年12月)

※※株式会社味香り戦略研究所調べ(一般的な卵の平均値との比較)









■キャンペーン概要

【内容】

対象商品税込み300円以上を含む購入レシートと商品バーコードを送信して応募すると、レシート金額に応じて最大6,000円分のお買い物がえらべるPayでキャッシュバックされます。

※対象商品を合計300円(税込)以上ご購入いただいたレシート(1枚)に記載された合計金額(税込)がプレゼント対象金額となります。なお、プレゼント金額は、対象金額を100円単位で四捨五入して算出します。

※複数レシートの合算は対象外です。





【応募手順】

(1) ヨード卵・光【公式】のLINE公式アカウントを友だち追加

(@145agpnq： https://page.line.me/145agpnq )

(2) マイページからレシート金額を入力

(3) 対象商品税込300円以上を購入したレシートと商品バーコードを撮影してアップロード





※同じ日付のレシートが何枚あっても、応募に使えるのは1枚だけです。

※日付が異なるレシートであれば、1日に何枚でもご応募いただけます。尚、一度に登録できるレシートは一枚ですので、お手数ですが、レシート1枚につき1回ずつ応募してください。

※通販サイトでご購入の場合は、レシートの代わりに「注文内容の表示された画面」や「領収書」を撮影し投稿してください。(対象商品のバーコードも一枚の写真に収められている必要があります)





キャンペーン詳細URL： https://yodoran-lp.stamp.iridgeapp.com/





【対象商品】

ヨード卵・光 6個入り

ヨード卵・光 平飼い6個入り

ヨード卵・光 6個入り＋2個増量





※一部地域・店舗によって取扱いのない商品もございます。

※通販サイトで購入された商品も対象です。

※一部バーコードが無い商品については、対象外となります。





【応募期間】

1回目：2026年6月1日(月)12:00～2026年6月30日(火)23:59

2回目：2026年7月1日(水)0:00～2026年7月31日(金)23:59





【レシート有効期間】

2026年6月1日(月)～2026年7月31日(金)





【お問い合わせ先】

ヨード卵・光 発売50周年キャッシュバックキャンペーン事務局

メールアドレス｜ info@yodoran50.com

営業時間 ｜ 10:00～17:00［土・日・祝日、盆期間(8月12日～14日)を除く］

事務局開設期間｜ 2026年6月1日(月)～8月19日(水)









■日本初のブランド卵「ヨード卵・光」とは

発売50周年を迎えた日本初のブランド卵です。ブランド卵の先駆けとして、ニワトリの食べるものからこだわり、約20年の研究を経て『ヨード卵・光』専用飼料を開発、試行錯誤を繰り返しながら1976年に誕生しました。最大の特徴はコクが3.5倍であるということ。まったりとした濃厚さと旨味を感じられます。





ヨード卵・光6個入





■日本農産工業株式会社について

社名 ： 日本農産工業株式会社

本社所在地： 横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号 横浜ランドマークタワー46階

事業内容 ： 1931年に畜産飼料事業を始めて以来、ノーサングループとして

“ヨード卵・光”に代表される鶏卵事業や

水産飼料事業・ペットフード事業などの事業を展開。

設立 ： 1931年8月6日

HP ： https://www.nosan.co.jp/









■商品ラインアップ ※本キャンペーン対象外の商品を含みます





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