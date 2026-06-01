伊豆の国市の初夏の風物詩「源氏あやめ祭」

ココでしか見れないサーチライト演出で視線を釘付けに！



今夏お勧めNo,1の温泉街でのお祭り！伊豆の国市、伊豆長岡温泉地域を代表する夏の恒例のお祭り「源氏あやめ祭」が2026年7月4日(土)＆7月5日(日)に開催されます！ 古奈温泉街と長岡温泉街が長い年月を経て、今夏天空で結ばれる天空アート演出は必見です！ 武将「源頼政(みなもとのよりまさ）」の妻となった「あやめ御前(ごぜん）」を偲ぶ伝統行事として親しまれ、今年で91回目を迎えます。 山頂周辺からは温泉街や狩野川流域を眺めることができる「源氏山」 あやめ御前を偲んで建立された石像や祠がある「あやめ御前広場」 温泉街の落ち着いた雰囲気と自然が調和する「古奈もみじ公園」などといった、 あやめ御前にゆかりのある場所をAXIZLight［アクシーズライト］が幻想的にライトアップ。 伊豆長岡一帯が風車装飾とライトアップに彩られ、源氏山を中心に古奈地区と長岡地区を結ぶ華やかな演出が展開されます。

【昨年の2倍を超えるライティング演出】

昨年も多くの来場者様からご好評をいただいたライトアップは、さらに進化を遂げパワーアップ。 丁寧に配置されたライトアップ機材が、細部まで色鮮やかに照らし、皆様の視線を一瞬で奪うほどの光を放って未だ見たことがない世界へと誘います。 主に昨年と違う箇所は「レトロモダンな世界観を演出したライトアップ」となっており、歴史のある美女桜や情景を静かな雰囲気で表現しつつ、提灯などの風情溢れる装飾によって、古くから続く各地を二倍も三倍も見慣れた景色から一変した幻想的な表情へと変化させます。 そして、地上から雲を突き抜けて天空へと光を一直線に伸びる2本のサーチライトが、古奈地区と長岡地区を結び、手と手を取り合って支え合うかの様な表現を演出し、源氏あやめ祭りの格調をより一層引き立てます。 昨年度にAXIZLight［アクシーズライト］が手掛けた光りの演出は、歴史ある源氏あやめ祭と先進の光りの融合を実現し。数多くの称賛をいただけた源氏あやめ祭の魅力を引き出す光りのアート演出！第91回目を迎える源氏あやめ祭を、皆さまの忘れられない夏の思い出に代えさせていただきます。

【開催情報】

■イベント名：「第91回 源氏あやめ祭」 ■日 程：2026年7月4日（土）、7月5日（日） ※イベント詳細日時については、公式サイトにて順次お知らせいたします。 ■時 間：11:30～22:00 ■場 所：長岡・古奈温泉街 / 源氏山 / あやめ御前広場 / 湯らっくす公園 / 古奈もみじ公園ほか 〈湯らっくす公園〉 静岡県伊豆の国市長岡613-1 〈古奈もみじ公園〉 静岡県伊豆の国市古奈60-1

【幻想的な世界に包まれる風車装飾】

第91回源氏あやめ祭では、古奈地区と長岡地区をつなぐ風車の装飾を実施します。 源氏あやめ祭を象徴する人気コンテンツのひとつとして注目を集めており、夏の風物詩として多くの来場者が訪れます。 風車は昔から「祈り」や「厄払い」「人々の想いを風に乗せる」という意味合いがあります。 数千個にも及ぶ風車は、源氏山の風を受けて一斉に回転することで、来場者様の願いや目に見えない想いが可視化されるような幻想的な空間を創り出します。 ライトアップ演出含め、SNS映え間違いなしの写真撮影スポットとしても楽しめますので、是非お越しください。

【ゆる～くデザイン“あくち～む”とは？】

『ゆる～くデザイン“あくち～む”』は若手チームでありながら、国宝や世界遺産、城跡等の重要文化財でのライトアップ、著名観光地イルミネーションなどの照明デザイン・プログラムを數多く担当している演出照明のプロ集団。 最新の照明システム、サーチライト照明、プロジェクション演出など多彩な演出照明を従え、そのすべてを100分の4秒単位で音楽と光の同期プログラムを実現。 先進技術×AI ＋ 照明デザイン×AI ＝“あくち～む”が目指す新感覚ゆる～くデザイン“あくち～む”は、対象物側が持つ魅力を最大限に高め、SNS拡散性にフォーカスしたバズる照明デザインを創造する、クセになる新感覚デザインと演出照明を制御する緻密なプログラムで、各地で来場者の心を捉えている。 ■ゆる～くデザイン“あくち～む”：https://axizlight.com/?page_id=3052

【照明演出チーム AXIZ Light とは？】

AXIZLight［アクシーズライト］－ 国宝や世界遺産、東京ドーム、皇居、城郭、オリンピック関連など膨大な実績を有する演出ライティングに特化したプロフェッショナル照明デザイン＆照明プログラムチーム。 ライトアップデザインやイルミネーションデザインではＴＶや新聞などにも多数取り上げられ、日本中の話題の名所を多数手掛ける。 特に、最新鋭のデジタル演出照明プログラムやLED素子までの拘り、そして色彩1600万色以上100分の4秒まで音楽を刻む演出技法は一線を画す高い次元の演出ライティングを確立し、光りに究極に特化した照明デザイン＆プログラムチームが作り出す作品として多大な評価を多数頂けている。 ■AXIZLight：https://www.izsound.jp/Laser/info.html ■イルミネーション事例：https://www.izsound.jp/Laser/LED_ConstructionAXIZ_000.html ■ライトアップ事例：https://www.izsound.jp/Laser/LED_ConstructionAXIZ_2_000.html ■演出照明デザイナーKITA TOSHI：https://www.kitatoshi.com/ ■ゆる～くデザイン“あくち～む”：https://axizlight.com/?page_id=3052 【会社情報】 名称 （株）One Bit［カブシキガイシャ ワンビット］ 所在地 〒166-0012 東京都杉並区和田1-1-13-B1F／代表TEL:03-3229-7790／FAX:03-3229-7792 設立 2007年2月13日 資本金 1,000万円 商標登録 AXIZLight 第5901293・第5901295／その他SG STUDIO、To You home’s取得済 主要取引先 日本テレビ放送網（株）／（株）東京放送／（株）フジテレビジョン／ 全国朝日放送（株）／（株）テレビ東京／日本放送協会／BS・CS放送全般／電通／博報堂／そのほか都道府県・市町村・各種代理店・制作会社・神社仏閣・ホテル・商業施設 等 輸入国 東アジア フランス アメリカ 取扱商材数 1,000点以上 全種日本国内生産物責任法保険加入 ＡＸＩＺＬｉｇｈｔ建設業許可番号 東京都知事 許可（般－５）第１５７４６２号 お問い合わせ info@izsound.jp ～One Bit & iz sound（ワンビット＆イズサウンド）～ 弊社へのお仕事の御相談・御発注はこちらまで、お気軽にどうぞ https://www.izsound.jp/izsound/izsoundsyoukai.html エキストラ・役者・ナレーター・モデルほか 振り付け師・ダンサー・ポージング・楽器奏者ほか レンタルスタジオ・レンタル衣装・レンタル小道具・レンタル照明・音響ほか リサーチ・撮影・編集・ロケーションコーディネイトほか Tel（代）03-3229-7790 info@izsound.jp