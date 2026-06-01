【武蔵大学】歴史学者の本郷和人氏が特別招聘教授に就任―学生への正課授業に加え、一般向けの講座まで幅広く担当―

【武蔵大学】歴史学者の本郷和人氏が特別招聘教授に就任―学生への正課授業に加え、一般向けの講座まで幅広く担当―