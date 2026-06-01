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【武蔵大学】歴史学者の本郷和人氏が特別招聘教授に就任―学生への正課授業に加え、一般向けの講座まで幅広く担当―
武蔵大学（東京都練馬区／学長 郄橋徳行）は、歴史学者として活躍する本郷和人氏を2026年6月1日よりリベラルアーツ＆サイエンス教育センター（LASEC）の特別招聘教授として迎えます。本郷氏は、ながらく東京大学史料編纂所の教授を務め、数多くの著書や論文を発表するとともに、歴史ドラマやアニメなどの時代考証も手がけてこられました。武蔵大学では、全学生を対象とする日本史関係の授業や社会人向けの公開講座を通じて、学びのすそ野を広げる役割を担っていただくことになります。
本郷 和人 氏プロフィール
1988年 東京大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得退学
1988年 東京大学史料編纂所 助手
2000年 東京大学史料編纂所 助教授
2008年 東京大学史料編纂所 准教授
2012年 東京大学史料編纂所 教授
2026年3月31日 東京大学史料編纂所 退任
2026年6月1日 武蔵大学特別招聘教授 就任
本郷 和人 氏のコメント
私は武蔵高等学校中学校の卒業生です。このたび、母校と同じ学園である武蔵大学で教える機会を与えられ、心から喜んでいます。私の専門である歴史学の研究は、新発見の古文書を読んだり歴史的事件の現場を詳しく調査したりする必要があるため、一般の人にとっては敷居が高いかもしれません。しかし研究の成果を公表するときには、ほかの学問とはやや異なり、小学生から高齢者まで、だれにでも理解できる言葉で表現することができます。武蔵大学でもこれを実践し、いわゆる「専門知」と「総合知」をつなぐ役割を果たしたいと考えています。
参考
リベラルアーツ＆サイエンス教育センター（LASEC）についてhttps://www.musashi.ac.jp/education/lasec/
▼本件に関する問い合わせ先
武蔵大学 広報部
増田（ますだ）・西（にし）
住所：〒176-8534 東京都練馬区豊玉上1-26-1
TEL：03-5984-3813
メール：pubg-r@sec.musashi.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
1988年 東京大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得退学
1988年 東京大学史料編纂所 助手
2000年 東京大学史料編纂所 助教授
2008年 東京大学史料編纂所 准教授
2012年 東京大学史料編纂所 教授
2026年3月31日 東京大学史料編纂所 退任
2026年6月1日 武蔵大学特別招聘教授 就任
本郷 和人 氏のコメント
私は武蔵高等学校中学校の卒業生です。このたび、母校と同じ学園である武蔵大学で教える機会を与えられ、心から喜んでいます。私の専門である歴史学の研究は、新発見の古文書を読んだり歴史的事件の現場を詳しく調査したりする必要があるため、一般の人にとっては敷居が高いかもしれません。しかし研究の成果を公表するときには、ほかの学問とはやや異なり、小学生から高齢者まで、だれにでも理解できる言葉で表現することができます。武蔵大学でもこれを実践し、いわゆる「専門知」と「総合知」をつなぐ役割を果たしたいと考えています。
参考
リベラルアーツ＆サイエンス教育センター（LASEC）についてhttps://www.musashi.ac.jp/education/lasec/
▼本件に関する問い合わせ先
武蔵大学 広報部
増田（ますだ）・西（にし）
住所：〒176-8534 東京都練馬区豊玉上1-26-1
TEL：03-5984-3813
メール：pubg-r@sec.musashi.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/