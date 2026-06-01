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【拓殖大学】2026年度 第一弾オープンキャンパスを6月14日（日）に文京キャンパスで開催
拓殖大学(東京都文京区・学長 鈴木昭一)は、オープンキャンパスを6月14日(日)に文京キャンパスで開催。入試スタッフによる「大学選びのポイント」や先輩学生による「合格体験記」など、来場することで得られるリアルを余すことなく伝えます。
入試専門スタッフによる大学選びのポイントや、学生が伝える合格体験記やキャンパスライフのプレゼンテーションの他、駿台予備学校の進学指導のプロによる対策講座や国際大学ならではの留学生向け入試説明会、学食体験など、大学進学を志す方、サポートする全ての方が対象となるコンテンツが満載です。
１．日 時
6月14日（日）10:00〜15:00
２．会 場
文京キャンパス
３．対象学部
商学部、政経学部（法律政治学科、経済学科）
※その他の学部学科は学部相談のみ実施
４．実施内容
大学紹介・入試説明、大学選びのポイント、先輩学生による合格体験記、キャンパスツアー、総合型選抜対策講座、体験授業、相談コーナー、先輩学生とのしゃべり場 等
５．申し込み
拓殖大学ホームページ「受験生サイト」より受付
６．ホームページ
拓殖大学受験生サイト
https://www.takudai.jp/event/opencampus/oc2026/oc0614.html
７．参考
■前回開催の様子
https://www.youtube.com/watch?v=ipOe8sZuGW8
■先輩学生による合格体験記
https://youtu.be/1RwjR2an9_4?si=GOyBXJ9m0b4mQnl2
┌───[ 2026年度 オープンキャンパス日程 ]───┐
6月 14日（日） ／文京キャンパス
7月 12日（日） ／八王子国際キャンパス
8月 1日（土）・ 2日（日） ／八王子国際キャンパス
8月22日（土）・23日（日）／文京キャンパス
※開催時間はいずれも10:00〜15:00
└───────────────────────┘
▼本件に関する問い合わせ先
拓殖大学 入学課
TEL：03-3947-7159
メール：web_adm@ofc.takushoku-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
入試専門スタッフによる大学選びのポイントや、学生が伝える合格体験記やキャンパスライフのプレゼンテーションの他、駿台予備学校の進学指導のプロによる対策講座や国際大学ならではの留学生向け入試説明会、学食体験など、大学進学を志す方、サポートする全ての方が対象となるコンテンツが満載です。
6月14日（日）10:00〜15:00
２．会 場
文京キャンパス
３．対象学部
商学部、政経学部（法律政治学科、経済学科）
※その他の学部学科は学部相談のみ実施
４．実施内容
大学紹介・入試説明、大学選びのポイント、先輩学生による合格体験記、キャンパスツアー、総合型選抜対策講座、体験授業、相談コーナー、先輩学生とのしゃべり場 等
５．申し込み
拓殖大学ホームページ「受験生サイト」より受付
６．ホームページ
拓殖大学受験生サイト
https://www.takudai.jp/event/opencampus/oc2026/oc0614.html
７．参考
■前回開催の様子
https://www.youtube.com/watch?v=ipOe8sZuGW8
■先輩学生による合格体験記
https://youtu.be/1RwjR2an9_4?si=GOyBXJ9m0b4mQnl2
┌───[ 2026年度 オープンキャンパス日程 ]───┐
6月 14日（日） ／文京キャンパス
7月 12日（日） ／八王子国際キャンパス
8月 1日（土）・ 2日（日） ／八王子国際キャンパス
8月22日（土）・23日（日）／文京キャンパス
※開催時間はいずれも10:00〜15:00
└───────────────────────┘
▼本件に関する問い合わせ先
拓殖大学 入学課
TEL：03-3947-7159
メール：web_adm@ofc.takushoku-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/