函館国際ホテル The Screen Tonesと味わう「孤独のグルメ」の世界観を函館で体験

函館国際ホテル（所在地：北海道函館市、総支配人：佐藤則幸、以下当ホテル）は、2026年8月28日（金）に、ドラマ「孤独のグルメ」の音楽を手がける音楽制作ユニット「The Screen Tones」を招いた「SUMMER BEER PARTY 2026 The Screen Tones『孤独のグルメ』－はるばる来たぜ函館編－ライブ＆トーク＆ディナー」（以下当イベント）を開催いたします。毎年恒例の夏イベントとして好評を博してきた人気企画で、テレビで親しまれている楽曲のライブ演奏や軽快なトークとともに、当ホテルならではのディナーと飲み放題をお楽しみいただけます。予約受付は6月1日（月）より開始いたします。

■「孤独のグルメ」の世界観をライブとトークで体感できる一夜限定イベント

当イベントでは、ドラマ「孤独のグルメ」の原作者・久住昌之さん率いる音楽制作ユニット「The Screen Tones（ザ・スクリーントーンズ）」が登場します。2012年の放送開始以来、作編曲、演奏、ミキシングまでを担い、2026年放送の「孤独のグルメ Season11」まで全シーズンの音楽を手がけてきた同ユニットによるステージでは、テレビでおなじみの楽曲をライブ演奏で披露します。それぞれ異なる音楽的バックボーンを持つメンバーによる臨場感あふれる演奏に加え、ユーモアを交えた軽快なトークも魅力です。長年作品を支えてきたThe Screen Tonesならではの世界観を、夏の函館でお楽しみいただけます。2019年から続く人気企画として、過去開催時にも多くのお客様から好評をいただいています。

■ドラマゆかりのメニューを函館国際ホテル仕様でアレンジした特別ディナー

お料理は、2024年秋に「黄綬褒章」を受章した当ホテル総料理長、木村史能が監修し、ドラマに登場した印象的なメニューを当ホテル仕様にアレンジしてご用意します。「大海老と野菜の龍井茶炒め（Season4 第9話）」や「五味一体 赤の麻婆豆腐（Season7 第5話）」など、作品ファンには親しみ深い料理を、ホテルならではの仕立てで味わっていただけます。さらに、「抹茶ロールケーキ 愛知県産西尾の抹茶とカシスのジュレ（Season3 第9話）」などのデザートもラインアップ。函館サーモンや北海道産昆布〆カレイ、八雲産ポークなど地域の食材も取り入れながら、ドラマの世界観とホテルディナーが融合した特別なコースに仕上げました。久住さんの大好物として知られる「あの琥珀色の液体」を含む飲み放題とともに、音楽とグルメが彩る贅沢な夏のひとときをお過ごしいただけます。ライブ・トーク・ディナーを通じて、「孤独のグルメ」の世界観を函館でご満喫いただける特別な一夜をお届けします。

【イベント概要】

名称：

SUMMER BEER PARTY 2026

The Screen Tones「孤独のグルメ」－はるばる来たぜ函館編－ライブ＆トーク＆ディナー

開催日：2026年8月28日（金）

時間：受付18:00 開演18:30

場所：函館国際ホテル 2階宴会場

料金：おひとり様 11,000円（税・サービス料込） ※飲み放題付

メニュー：

・函館サーモン、北海道産昆布〆カレイ、北海道産水ダコのカルパッチョ

・大海老と野菜の龍井茶炒め（Season4 第9話）函館国際ホテルアレンジ

・海鮮と蒸し鶏と焼き茄子の函館産ガゴメ昆布ソース

・八雲産ポークのグリル 塩ソース

・五味一体 赤の麻婆豆腐（Season7 第5話）函館国際ホテルアレンジ

・抹茶ロールケーキ 愛知県産西尾の抹茶とカシスのジュレ（Season3 第9話）函館国際ホテルアレンジ

ドリンク：

生ビール、焼酎、ウイスキー、日本酒、ワイン（赤・白）、ノンアルコールビール、オレンジジュース、ウーロン茶など

ご予約・お問い合わせ：予約受付開始 6月1日（月）

函館国際ホテル 宴会営業部 TEL：0138-23-6161（受付時間 9:00～18:00）

※お席はご予約先着優先／円卓形式

※チケット購入後の払い戻しはいたしかねます。

※満席になり次第受付終了となります。

「函館国際ホテル」 施設概要

【名称】 函館国際ホテル

【所在地】 〒040-0064 北海道函館市大手町5番10号

【アクセス】 函館空港からバスで30分、新函館北斗駅からJRで30分、JR函館駅から徒歩7分

【階数】 東館7階／本館13階／西館8階

【客室】 総客室数435室（東館130室／7タイプ・新棟本館198室／5タイプ・西館117室／4タイプ）、収容人数1,030名

【館内施設】

■料飲施設

鉄板焼「ビュメール」（西館8階）／スカイラウンジ「ル・モン・ガギュー」（西館8階）／レストラン「アゼリア」（東館1階）／日本料理「松前」（東館2階）／ラウンジ「ル・アーヴル」（東館1階）／ホテルショップ「モンモランシー」（本館1階）

■宴会場 全7会場

天平（着席550名収容）／高砂（着席300名収容）／アクアマリン（着席60名収容）／サンゴ（着席15名収容）／パール（着席15名収容）／ルビー（着席15名収容）／スカイバンケット（着席50名収容）

■その他

ウエディングチャペル、会議室、ブライダルサロン、写真室、コインランドリー、アートギャラリー

■温泉

天然温泉展望大浴場 函館汐見の湯 ※泉質：ナトリウム-塩化物強塩温泉（高張性中性高温泉）

【お問い合わせ】 TEL：0138-23-5151（代表）FAX：0138-23-0239

公式ウェブサイト：https://www.hakodate-kokusai.jp/

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





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