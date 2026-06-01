立ち飲みフェス実行委員会(実行委員長：猪口 朋彦、企画・運営：株式会社アイドマ)主催、「下町ハイボールフェス2026 in 上野恩賜公園」を東京・上野恩賜公園 竹の台広場(噴水前広場)にて、2026年6月11日(木)～14日(日)の4日間開催いたします。





下町ハイボールフェス告知チラシ





公式ホームページURL： https://shitamachi-highball.com/ueno/





本イベントは、全国各地のご当地グルメや多彩なドリンクを厳選し、誰もが気軽に楽しめる場を創出。立ち飲みイベントを通じて“みなさんのご縁を繋いでいく！”ことをコンセプトとする「立ち飲みフェス実行委員会」主催のイベントです。





“立ち飲み”という人と人の距離を縮めるスタイルで、一年中、個性豊かでHAPPYなイベントを展開中！





今回の下町ハイボールフェスは、合計65店舗が軒をつらねる熱量の高いイベント！

(酒ブース 24店舗、グルメブース 32店舗、縁日・その他PRブース9店舗)





下町ハイボールフェス会場の様子





ハイボールのラインナップも充実し、王道のハイボールから、メディアでも多く取り上げられている元祖焼酎ハイボール、青森りんごハイボールなどのフルーツ系ハイボールも登場！

ハイボールに合うグルメ、大人も子供も一緒に楽しめる昔懐かしい射的・輪投げ・ボールすくいなどの縁日も出店します！





あおもり酒場 りんごハイボール









【イベント概要】

イベント名 ： 下町ハイボールフェス2026 in 上野恩賜公園

開催日時 ： 2026年6月11日(木)～14日(日)

開催場所 ： 台東区上野恩賜公園 竹の台広場(噴水前広場)

所在地 ： 東京都台東区上野公園8-8

アクセス ： JR上野駅公園口徒歩3分、各上野駅徒歩5～10分

参加費／チケット料金： 入場無料

URL ： https://shitamachi-highball.com/ueno/





博多とりかわ長政 博多名物のとりかわ串