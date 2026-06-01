独自の「半顔スプレー体験」が話題 3日間で400名超が来場、SNS・口 コミを通じて新規顧客獲得へ

株式会社STARTKEY（本社：大阪府、代表取締役：中西博子）が展開する敏感肌・乾燥肌向けビューティーケアブランド「porté（ポルテ）」は、2026年5月22日（金）から24日（日）まで東京・原宿 WITH HARAJUKU HALLにて開催された「＜My Organic Friends Fes 2026＞ 第9回ラキャルプフェス2026」に全日程出展いたしました。 同イベントは、「美しさの、その先へ。未来をつくる選択を讃える」をテーマに開催された日本最大級のウェルネス＆ビューティーフェスです。 3日間で2,375名が来場し、60ブランド以上が出展。ウェルネス、美容、オーガニック、サステナブルをテーマにしたブランドが全国から集結しました。 今回、portéはブースNo.50に出展し、ブランドコンセプトである「引き算の美学」を体感できる空間を展開。主力商品「ナノPTブースターセラム」を中心に、多くの来場者へブランドの世界観を発信しました。

「引き算の美学」という新しいスキンケアの考え方

portéは、敏感肌・乾燥肌に悩む方のために誕生したスキンケアブランドです。 現代の美容市場では、多機能化や高配合化が進む一方で、 「何を使っても肌に合わない」 「成分が多すぎて不安」 「シンプルなケアをしたい」 という悩みも増えています。 portéが大切にしているのは、「足す美容」ではなく「引き出す美容」。 余分なものを加えるのではなく、本当に必要な成分だけを厳選し、肌本来の美しさを引き出すことを目指しています。

ナノPTブースターセラムについて

今回出展した「ナノPTブースターセラム」は、portéを代表する導入美容液です。 【商品概要】 商品名：ナノPTブースターセラム 内容量：30mL 価格：6,820円（税込） 【特徴】 ・500ダルトンの低分子コラーゲンを90％以上配合 ・ナノ化したゴールド / プラチナを配合 ・完全無添加処方 ・敏感肌・乾燥肌を考慮したシンプル設計 導入美容液として洗顔後すぐに使用することで、スキンケアの土台を整え、肌にうるおいとハリを与えます。

「半顔スプレー体験」で実感型マーケティングを実施

今回のラキャルプフェスでは、全日程を通じて「半顔スプレー体験」を実施しました。 来場者自身の顔の左右どちらか一方のみにナノPTブースターセラムをスプレーし、使用面と未使用面の違いをその場で体感していただくプログラムです。 商品の魅力を言葉だけで伝えるのではなく、自らの肌で実感していただくことを目的として企画しました。 実際に体験された来場者の中には、 「すごいから友人にも試してほしい」 と、その場で知人や家族を連れて再びブースへ戻ってくる方も多数見られました。 さらに、 「一度会場を回ったけれど、やっぱり購入したい」 と再来場し、その場で商品をご購入いただくケースも発生。 体験から口コミ、そして購買へと自然につながる理想的な体験導線が生まれました。

来場者数400名超、サンプル配布345件

3日間の出展成果は以下の通りです。 ・フェス総来場者数：2,375名 ・出展ブランド数：60ブランド以上 ・portéブース来場者数：400名以上 ・サンプル配布数：345件 ・出展期間：3日間全日程 新ブランドとしては非常に大きな反響となり、ブランド認知拡大の大きな機会となりました。

来場者の声

会場では多くの嬉しいお声をいただきました。 50代女性 「本当にこの商品、すごい！」 40代女性（美容部員） 「基本は自社商品しか使わないけれど、この商品はすごく良いから購入します！」 一般消費者だけでなく、美容業界関係者や販売員からも高い評価をいただき、商品の品質や体感価値を改めて確認する機会となりました。

Instagram LIVE出演・特別セミナー登壇

イベント初日には、株式会社STARTKEY代表取締役の中西博子がラキャルプ公式Instagram LIVEへ出演。ブランド誕生の背景や、「引き算の美学」に込めた想いについて発信しました。 また最終日には、ラキャルプ代表・新井ミホ氏による特別セミナー 「美しく整える『ウェルネス習慣』を学ぼう」に登壇。 ブランドストーリーや製品開発への想いを、「ウェルネス習慣」というテーマを通じて紹介しました。

SNSでも反響、会期中最高リーチ投稿を記録

イベント期間中はInstagramを中心に情報発信を実施。 イベント会場に来られなかったフォロワーからも、 「使ってみたい」 「次回のPOPUPに行きたい」 「敏感肌でも使えそう」 など多くの反応が寄せられました。 SNSを通じてブランド認知がさらに広がる結果となりました。 会期中に投稿したコンテンツの中で最も多くのリーチを獲得した投稿はこちらです。

出展をきっかけに新規購入・バイヤー商談も進行

https://www.instagram.com/p/DYqeK3SmYru/?img_index=1

今回のラキャルプフェス出展をきっかけに、新規顧客による購入が複数発生しました。 また、美容専門店やライフスタイルショップなど複数のバイヤー企業との商談も進行しており、今後の販路 拡大に向けた具体的な動きがスタートしています。 イベント出展による認知拡大だけでなく、実際の売上や商談にもつながる成果を得ることができました。

代表取締役 中西博子 コメント

「ラキャルプフェス2026という素晴らしい舞台で、多くのお客様と直接お会いできたことを大変嬉しく思います。 私たちが目指しているのは、華やかな美容ではなく、毎日の生活に寄り添いながら肌本来の美しさを引き出すスキンケアです。 今回のイベントでは商品だけでなく、ブランドの考え方や価値観にも共感していただけたことが大きな収穫でした。 これからも敏感肌や乾燥肌に悩む方々へ寄り添いながら、『シンプルで本質的な美容』を届けてまいります。」

今後の展開

portéでは、今回のラキャルプフェス2026で得られた反響を受け、今後もPOPUPストアや美容イベントへの継続出展を予定しております。 リアルな体験を通じて商品の魅力を伝えながら、敏感肌・乾燥肌のための新しいスタンダードブランドを目指し、さらなる商品開発とブランド展開を進めてまいります。

【公式サイト】

https://portebeauty.com/

【公式Instagram】

https://www.instagram.com/porte_cosmetics/