株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）は、韓国発ライフスタイルブランド「BLUELUE（ブルールー）」の新作キャップ2種を、2026年6月10日(水)より日本国内にて発売いたします。 発売は、ジェイアール名古屋タカシマヤにて開催される「CAViAR PRODUCTS POP UP SHOP “LIFESTYLE EDIT” 」を皮切りに、CAViAR PRODUCTS（https://www.caviar-products.jp/）、ZOZOTOWN、全国のセレクトショップなどで順次展開予定です。

今回登場するのは、BLUELUEのコアメッセージ“CHOOSE LOVE”を落とし込んだ2型のキャップ。 どちらもウォッシュ加工を施したコットン素材と深めの6パネルシルエットを採用し、日常に自然と溶け込む被り心地を実現。キャップというプロダクトを通して、 “小さな愛のメッセージ”を提案する「BLUELUE」。韓国カルチャー、ヴィンテージ、ストリートの空気感を横断しながら、日本での展開を本格的にスタートします。

CHOOSE LOVE CAP - CAMO “日常の中で、愛を選ぼう” ウォッシュ加工を施したカモフラージュボディに、 “CHOOSE LOVE”の刺繍と小さなハートを配置。ヴィンテージライクな空気感の中に、BLUELUEらしい温かさとユーモアを感じさせるデザインに仕上がっています。 素材：コットン100％ カラー：カモ サイズ：FREE(54-66cm) 価格：7,700円(税込)

MADE CAP - PURPLE “愛のために生まれ、愛を込めて作られたメッセージ” 「MADE FOR LOVE CAP」は、 “MADE FOR LOVE / MADE WITH LOVE / MADE TO LOVE”のメッセージを、ラフなハンドライティング刺繍で表現。深みのあるパープルボディと淡いイエロー刺繍のコントラストが、静かな存在感を放ちます。 素材：コットン100％ カラー：パープル サイズ：FREE(54-66cm) 価格：7,700円(税込)

【発売日】 2026年6月10日(水) 【販売店舗】 ・ジェイアール名古屋タカシマヤ9階イベントスポット1 「CAViAR PRODUCTS POP UP SHOP “LIFESTYLE EDIT” 」 ※2026年6月10日(水)～6月16日(火) ・CAViAR PRODUCTS（https://www.caviar-products.jp/） ・ZOZOTOWN ・全国のセレクトショップほか ▼お客様お問い合わせ先 株式会社ビヨンクール 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-13-22-207 TEL：03-6804-5201