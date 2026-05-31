¡Ú²¬»³Âç³Ø¡ÛDX¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ë¡¡²¬»³³Ø·Ý´Û¹âÅù³Ø¹»¤Ç¶µ°÷ÂÐ¾Ý¤Î¡ÖÀ¸À®AI¥»¥ß¥Êー¡×¤ò¼Â»Ü ～³Æ¹»¤Î²ÝÂê¤Ë±þ¤¸¤¿DX»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤òÅ¸³«～
2026¡ÊÎáÏÂ8¡ËÇ¯ 5·î 31Æü
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø
https://www.okayama-u.ac.jp/
¢¡³µ Í×
¡¡¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¡ÊËÜÉô¡§²¬»³»ÔËÌ¶è¡¢³ØÄ¹¡§Æá¿ÜÊÝÍ§¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯5·î19Æü¡¢²¬»³³Ø·Ý´Û¹âÅù³Ø¹»¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¡¢Æ±¹»¤Î¡Ö¹âÅù³Ø¹»DX²ÃÂ®²½¿ä¿Ê»ö¶È¡ÊDX¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ë¡Ë¡×³èÆ°¤Ø¤Î»Ù±ç¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Ê£¿ô¤Î¶µ²Ê¤òÃ´Åö¤¹¤ë¶µ°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê¡ÖÀ¸À®AI¥»¥ß¥Êー¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿ ¡£Æ±¹»¤Ï¡¢ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙDX¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ë½ÅÅÀÎà·¿¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë·¿¡×¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤¿Á´¹ñ20¹»¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜ³Ø¤Ç¤ÏÆ±¹»¤ÎÀè¿ÊÅª¤Ê³Ø¤Ó¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â·ÑÂ³Åª¤Ê¹âÂçÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¶µ°é»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿ ¡£
¡¡º£²ó¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ë¤Ï¡¢¹ñ¸ì¡¢¿ô³Ø¡¢Íý²Ê¡¢ÃÏÎò¸øÌ±¡¢±Ñ¸ì¡¢¾ðÊó¤Î³Æ¶µ²Ê¤«¤é¡¢¼ø¶È¤ä³Ø½¬»ØÆ³¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Î³èÍÑ¤òÌÏº÷¤¹¤ë°ÕÍßÅª¤Ê¶µ°÷13¿Í¤¬»²²Ã¡£¶µ°÷¤é¤Ï¼«¿È¤ÎÃ¼Ëö¤òÁàºî¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÂºÝ¤Î¶µ°é¸½¾ì¤ä¶µºà³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌòÎ©¤ÄÀ¸À®AI¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê±¿ÍÑÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ç®¿´¤Ë±é½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¡¢ËÜ³Ø¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹Éô¡ÊDSÉô¡ËÂåÉ½¤Ç·ÐºÑ³ØÉô¤ÎÁ°ÅÄÎÐ¿Î¡Ê¤Þ¤¨¤À ¤ê¤ç¤¯¤È¡Ë¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëËÜ³Ø¤Î³ØÀ¸¤é¤¬¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¡¢Ê¸¾ÏÀ¸À®AI¡ÖGemini¡×¤ä¡ÖNotebookLM¡×¤òÀ¸ÅÌ¤¬¼«³Ø¼«½¬¤Ë³èÍÑ¤¹¤ëÎã¤È¤½¤Î¾ì¹ç¤ÎÃí°ÕÅÀ¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿ ¡£
¡¡¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢À¸À®AI¤ò¡ÖÍý²òÅÙ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤ÊÀ¸ÅÌÌò¡×¤ËÀßÄê¤·¡¢¶µ°÷¤ä³Ø½¬¼Ô¤¬¡ÖÀèÀ¸Ìò¡×¤È¤·¤Æ¤½¤ÎAI¤Ë³µÇ°¤òÀâÌÀ¤·¤ÆÍý²ò¤òÂ¥¤¹¤È¤¤¤¦¡¢µÕÅ¾·¿¤ÎÁÐÊý¸þ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥éー¥Ë¥ó¥°¼êË¡¤ò¾Ò²ð ¡£Á°ÅÄÂåÉ½¤Ï¡ÖÀ¸À®AI¤òÃ±¤ËÅú¤¨¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊØÍø¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ»È¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸ÅÌ¤¬¼«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¹Í¤¨¡¢ÀâÌÀ¤·¡¢Íý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¤Î¶¨Æ¯¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¼ø¶ÈÆâ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢¿¿¤Î¶µ°é¸ú²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¶µ°é¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥í¥ó¥×¥È¹½ÃÛ¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿ ¡£
¡¡¼õ¹Ö¤·¤¿¶µ°÷¤«¤é¤Ï¡Ö¼ø¶È¤Î½àÈ÷¤¬¸úÎ¨²½¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¸ÅÌ¤Î»×¹ÍÎÏ¤äÉ½¸½ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÁ´¤¯¿·¤·¤¤³Ø½¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î²ÄÇ½À¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦Á°¸þ¤¤Ê´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿ ¡£
¡¡²¬»³Âç³Ø¤Ç¤Ï¡¢³Æ¹âÅù³Ø¹»¤¬Êú¤¨¤ë¸ÄÊÌ¤Î²ÝÂê¤ä¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥»¥ß¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É·¿¤Î»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¶µ°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¸¦½¤·Á¼°¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ³Ø¤Ç¤ÏÀ¸ÅÌ¤ÎÌÜÀþ¤ËÎ©¤Ã¤ÆÈ¼Áö¤¹¤ë¡ÖÁí¹çÅª¤ÊÃµµæ¤Î»þ´Ö¡×¤Ø¤ÎÇ¯´Ö¤òÄÌ¤·¤¿³Ø½¬¥µ¥Ýー¥È¤ä¡¢¥»¥ó¥µー¡¦3D¥×¥ê¥ó¥¿ー³èÍÑ¡¢ºÇÀèÃ¼¹©¾ì¤Î¸«³Ø¡¦¼Â½¬¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó¹ÖºÂ¤ò¿ôÂ¿¤¯¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¿ôÇ¯Àè¤ÎÅù¿ÈÂç¤ÎÀèÇÚ¤È¤ÎÂÐÏÃ¡×¤ò¼´¤È¤·¤¿ËÜ³Ø¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½ÐÄ¥¹ÖµÁ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢Â¾¹»¤Ç¤ÎÆ³Æþ»öÎã¤âÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³Ø¹»¤ÎÆÃÀ¤äÍ½»»¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿½ÀÆð¤Ê¼Â»Ü¤ò¤¹¤¹¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ³Ø¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¡¢¹âÂçÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¶µ°é¤Î³èÀ²½¤ä¡¢Æ±ÍÍ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÆ³Æþ¤Ë´Ø¿´¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¶µ°é´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤´ÁêÃÌ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò³«¤«¤ì¤¿ÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¡§²¬»³Âç³Ø¤Î¼èÁÈ¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Gemini¤ÈNotebookLM¤ò¼ø¶È¤ÇÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¼«¤é¤Î¶µ²Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿·¤·¤¤»ØÆ³°Æ¤ÎºîÀ®¤ò¿Ê¤á¤ë¶µ°÷¤é¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§²¬»³³Ø·Ý´Û¹âÅù³Ø¹»¤ª¤è¤Ó²¬»³Âç³Ø¡Ë
¶µ°÷¤ÎÎÙ¤ÇºÙ¤ä¤«¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ê¡¢Ç®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿ÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤ëËÜ³ØDSÉô¤Î¥á¥ó¥Ðー¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§²¬»³³Ø·Ý´Û¹âÅù³Ø¹»¤ª¤è¤Ó²¬»³Âç³Ø¡Ë
¼õ¹Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤¿²¬»³³Ø·Ý´Û¹âÅù³Ø¹»¤Î¶µ°÷¤«¤é¤ÎÈ¯É½¤ÈÆ±¹»¾®³Þ¸¶·òÆóÉû¹»Ä¹¡Ê±¦Ã¼¡Ë¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§²¬»³³Ø·Ý´Û¹âÅù³Ø¹»¤ª¤è¤Ó²¬»³Âç³Ø¡Ë
¢¡»² ¹Í
¡¦²¬»³³Ø·Ý´Û¹âÅù³Ø¹»
¡¡https://www.gakugeikan.ed.jp/
¡¦²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½
¡¡https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/
¡¦²¬»³Âç³Ø¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹Éô¡ÊDSÉô¡Ë
¡¡https://okadai-dsc.studio.site/home
¢¡»²¹Í¾ðÊó
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û²¬»³Âç³ØÀ¸¤È¤È¤â¤Ë¡È¥»¥ó¥µー¤ÇÆ°¤¯¤´¤ßÈ¢¡ÉÀ½ºî¤ËÄ©Àï～´ØÀ¾¹âÅù³Ø¹»¤ÇDX¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ë»Ù±ç¤Î½ÐÁ°¼ø¶È¤ò¼Â»Ü～
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003284.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û³ØÀ¸¤È²¬»³Ä«Æü¹â¹»À¸¤ÎÂÐÏÃ¥È¥é¥¤¥¢¥ë-DX¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ë³èÆ°¤ò»Ù±ç-
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003147.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û²¬»³Âç³Ø¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹Éô¡ÊDSÉô¡Ë³ØÀ¸¹â¹»À¸¸þ¤±À¸À®AI¥»¥ß¥Êー¤ò¼Â»Ü～²¬»³³Ø·Ý´Û¹â¹»¤ÎDX¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ë³èÆ°¤ò»Ù±ç～
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003190.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û²¬»³Âç³Ø³ØÀ¸¤¬3D¥×¥ê¥ó¥¿ー³èÍÑ¥»¥ß¥Êー¤ò¼Â»Ü～²¬»³¸©Î©²¬»³Ë§Àô¹â¹»¤ÎDX¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ë³èÆ°¤ò»Ù±ç～
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003223.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û¹âÎÂÀîÎ®°è¤Ë¤âDX¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ë»Ù±ç¤ò³ÈÂç～²¬»³¸©Î©¹âÎÂ¹âÅù³Ø¹»¤ÇÀ¸À®AI¥»¥ß¥Êー¤ò¼Â»Ü～
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003253.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û²¬»³Âç³ØÀ¸¤¬´ØÀ¾¹âÅù³Ø¹»¤Ç½ÐÁ°¼ø¶È¤ò¼Â»Ü～À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿±Ñ¸ì¥¹¥Ôー¥Á～
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003793.000072793.html
²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ê²¬»³»ÔËÌ¶è¡Ë
¢¡ËÜ·ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½ ¸¦µæ´ë²èÀïÎ¬¼¼¡¡º´Æ£¹ÀºÈ
¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1 ²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï
E-mail¡§sato.hiroya¡ýokayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨@¤ò¡ý¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹
https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15375.html
¡ã²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¤È¤ÎÏ¢·ÈÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë·ï¡ÊÀ½Ìô¡¦°åÎÅµ¡´ï´ë¶È´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡Ë¡ä
¡¡²¬»³Âç³ØÉÂ±¡ ¿·°åÎÅ¸¦µæ³«È¯¥»¥ó¥¿ー
¡¡¢©700-8558 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶è¼¯ÅÄÄ®2-5-1
¡¡²¼µURL¤è¤ê³ºÅö¤¹¤ë°Æ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/
¡ã²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¤È¤ÎÏ¢·ÈÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë·ï¡Ê°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¡¦¸¦µæ¼Ô¤ÎÊý¡Ë¡ä
¡¡²¬»³Âç³ØÉÂ±¡ ¸¦µæ¿ä¿Ê²Ý »º³Ø´±Ï¢·È¿ä¿ÊÃ´Åö
¡¡¢©700-8558 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶è¼¯ÅÄÄ®2-5-1
¡¡TEL¡§086-235-7983
¡¡E-mail¡§ouh-csnw¡ýadm.okayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤
¡¡http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/
¡ã²¬»³Âç³Ø¤Î»º³Ø´±Ï¢·È¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½ »º³Ø´±Ï¢·ÈËÜÉô
¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1¡¡²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï1³¬
¡¡TEL¡§086-251-8463
¡¡E-mail¡§sangaku¡ýokayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤
¡¡https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/
¡ã²¬»³Âç³Ø¤Î¸¦µæµ¡´ï¶¦ÍÑ¡Ê¥³¥¢¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¡Ë¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæµ¡´ï¤Î¶¦ÍÑ¤ÎÂÎÀ©¡¦À°È÷Åù¤Î¶¯²½Â¥¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©ー¥¹¡ÊÎ¬¾Î¡§¥Áー¥à¶¦ÍÑ¡Ë
¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1 ²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï1³¬
¡¡TEL¡§086-251-8705
¡¡FAX¡§086-251-7114
¡¡E-mail¡§cfp¡ýokayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤
¡¡https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/
¡ã²¬»³Âç³Ø¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½ ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãーÁÏ½ÐËÜÉô
¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1 ²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï1³¬
¡¡E-mail¡§start-up1¡ýadm.okayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤
¡¡https://venture.okayama-u.ac.jp/
¡¡²¬»³Âç³Ø¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖOTD¡×¡Ê¥¢¥×¥ê¡Ë¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html
¡¡²¬»³Âç³Ø¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖOTD¡×¡Ê¥¦¥§¥Ö¡Ë¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html
¡¡²¬»³Âç³Ø¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º Online Shop¡§https://okadaigoods.official.ec/
¡¡²¬»³Âç³ØÅý¹çÊó¹ð½ñ2025¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html
¡¡²¬»³Âç³ØSDGs¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://sdgs.okayama-u.ac.jp/
¡¡²¬»³Âç³ØSDGs～ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤ë¡ÊYouTube¡Ë¡§https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik
¡¡²¬»³Âç³ØImage Movie (YouTube)¡§https://youtu.be/pKMHm4XJLtw
¡¡²¬»³Âç³ØÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡§https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/
¡¡»º³Ø¶¦ÁÏ³èÆ°¡Ö²¬»³Âç³Ø¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×2026Ç¯4·î´ü¶¦ÁÏ³èÆ°¥Ñー¥È¥ÊーÊç½¸Ãæ¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003912.000072793.html
¡¡ÀßÃÖÈñ¡¦ÊÝ¼éÈñ¡¦½¤ÍýÈñ¡¦Å±µîÈñ¤¬ÉÔÍ×¤Ê¤ªÆÀ¤Ê¸¦µæµ¡´ï¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥êー¥¹¡ØSX¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ù
¡¡https://sxplatform.jp/
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¤Ï¡¢¹ñÏ¢¤Î¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡ÊSDGs¡Ë¡×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¯ÉÜ¤ÎÂè1²ó¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥óSDGs¥¢¥ïー¥É¡×ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¤È¤·¤Æ¶¦°é¶¦ÁÏ¤ò¿Ê¤á¤ë²¬»³Âç³Ø¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤
- ²¬»³Âç³Ø Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡×¤ËºÎÂò～ÃÏ°è¤ÈÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦ÁÏ¤·¡¢À¤³¦¤Î³×¿·¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ë¸¦µæÂç³Ø¡§²¬»³Âç³Ø¤Î¼Â¸½¤ò²ÃÂ®¤È¤È¤â¤ËÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë²æ¤¬¹ñ¤Î¸¦µæÂç³Ø¤Î»³Ì®¤òÃÛ¤¯～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html