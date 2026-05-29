¿Íµ¤¤Î¥È¥ë¥³¥ê¥é3ÄÌ²ß¥Ú¥¢¤¬ÂÐ¾Ý¡ª¡Ø³°²ß¥Í¥¯¥¹¥È¥Í¥ª¡ÙÆþ¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¹¥ï¥Ã¥×¥Ý¥¤¥ó¥ÈºÇÂç60¡óÁý³Û¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò³°°Ù¤É¤Ã¤È¥³¥à(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃÝÆâ ½ß)¤Ï¡¢Å¹Æ¬FX¡Ø³°²ß¥Í¥¯¥¹¥È¥Í¥ª¡Ù¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¡¢2026Ç¯6·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡ÖÆþ¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¹¥ï¥Ã¥×¥Ý¥¤¥ó¥ÈºÇÂç60¡óÁý³Û¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¤Ë¿·µ¬·ú¤Æ¤µ¤ì¤¿ÂÐ¾ÝÄÌ²ß¥Ú¥¢¤Î½êÄê¤ÎÇäÇã¶èÊ¬¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢Æ±´ü´ÖÃæ¤Î³Æ±Ä¶ÈÆü¡Ê·î～¶â¡Ë¤Î¥¯¥íー¥º¡Ê¼è°ú½ªÎ»»þ¹ï¡Ë¤ò¤Þ¤¿¤°ÅÙ¤Ë¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤Î¿ôÎÌ¡Ê¤¿¤À¤·ÄÌ²ß¥Ú¥¢Ëè¤Ë½êÄê¤Î¿ôÎÌ¤ò¾å¸Â¤È¤·¤Þ¤¹¡Ë¡¢¤ª¤è¤ÓÅöÆü¤Î¥¹¥ï¥Ã¥×¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿Æü¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ°ìÄê¶â³Û¤Î¥¹¥ï¥Ã¥×¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾å¾è¤»¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾å¾è¤»Ê¬¤Ë¾å¸Â¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÁ´³ÛÁêÅö¤ÎFX¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò´ü´Ö½ªÎ»¸å¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¡Ø¤é¤¯¤é¤¯FXÀÑÎ©¡Ù¸ýºÂ¤ØÉÕÍ¿¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÅµ¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¤ÎÆþ¶â³Û¢¨1¤¬¡Ö10Ëü±ß¡×°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¸Â¤êÅ¬ÍÑÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ¼õ¼è¥¹¥ï¥Ã¥×¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î²áµîÊ¿¶ÑÃÍ¤Î30¡ó¤â¤·¤¯¤Ï60¡ó¤ËÁêÅö¤¹¤ë¾å¾è¤»¶â³Û¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Æþ¶â³Û¢¨1Ëè¤Î¾å¾è¤»ÎÁÎ¨(¡ó)¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡ÊÂÐ¾Ý3ÄÌ²ß¥Ú¥¢¶¦ÄÌ¡Ë¡£
¡¦10Ëü±ß°Ê¾å～100Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Î¾ì¹ç¡§¼õ¼è¥¹¥ï¥Ã¥×¥Ý¥¤¥ó¥ÈÊ¿¶ÑÃÍ¤Î30¡ó
¡¦100Ëü±ß°Ê¾å¤Î¾ì¹ç¡§¼õ¼è¥¹¥ï¥Ã¥×¥Ý¥¤¥ó¥ÈÊ¿¶ÑÃÍ¤Î60¡ó
¤Ê¤ª¡¢ÆÃÅµ¤Ç¤¢¤ëFX¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÉÕÍ¿¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý´ü´Ö¤Î½ªÎ»Æü»þ¤Þ¤Ç¤Ë¡Ø¤é¤¯¤é¤¯FXÀÑÎ©¡Ù¤Î¸ýºÂ³«Àß¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨1 ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤¤¤¦¡ÖÆþ¶â³Û¡×¤È¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¤Î¡Ö½ãÁý³Û¡×¡ÊÂÐ¾Ý´ü´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë³°Éô¤«¤é³°°Ù¤É¤Ã¤È¥³¥à¸ýºÂ¤Ø¤ÎÆþ¶â¤Î¹ç·×¤È¡¢³°°Ù¤É¤Ã¤È¥³¥à¸ýºÂ¤«¤é¶âÍ»µ¡´ØÍÂÃù¶â¸ýºÂ¤Ø¤Î½Ð¶â¤Î¹ç·×¤È¤Îº¹³Û¡Ë¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÂÐ¾ÝÄÌ²ß¥Ú¥¢
¡Ö¥È¥ë¥³¥ê¥é/±ß¡×¡ÊTRY/JPY¡Ë¡¢¡ÖÊÆ¥É¥ë/¥È¥ë¥³¥ê¥é¡×¡ÊUSD/TRY¡Ë¡¢¡Ö¥æー¥í/¥È¥ë¥³¥ê¥é¡×¡ÊEUR/TRY¡Ë
¢¨¡Ö¥È¥ë¥³¥ê¥é/±ß¡×¤ÏÇã¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤ÎÂ¾ÄÌ²ß¥Ú¥¢¤ÏÇä¥Ý¥·¥¸¥ç¥ó¤ËÂÐ¤·Å¬ÍÑ
¢£ÂÐ¾Ý¼Ô
³°°Ù¤É¤Ã¤È¥³¥à¤ÎÅ¹Æ¬FX¡Ø³°²ß¥Í¥¯¥¹¥È¥Í¥ª¡Ù¸ýºÂ¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý
¢¨¡Ø¤é¤¯¤é¤¯FXÀÑÎ©¡Ù¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥¹¥ï¥Ã¥×¥Ý¥¤¥ó¥ÈºÇÂç60¡ó¾å¾è¤»¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÂÐ¾Ý´ü´Ö
2026Ç¯6·î1Æü(·î)¸áÁ°7»þ00Ê¬～2026Ç¯6·î27Æü(ÅÚ)¸áÁ°5»þ55Ê¬
¢£¥¨¥ó¥È¥êーÊýË¡
³°°Ù¤É¤Ã¤È¥³¥à ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Î¡ÖÆþ¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¹¥ï¥Ã¥×¥Ý¥¤¥ó¥ÈºÇÂç60¡óÁý³Û¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×°ÆÆâ¥Úー¥¸¤Ë¤¢¤ëÀìÍÑ¥¨¥ó¥È¥êー¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¼µ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.gaitame.com/campaign/increase-swap-2606/
¢£ÆÃÅµ¡ÖFX¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
FX¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ø¤é¤¯¤é¤¯FXÀÑÎ©¡Ù¤ÎÇãÉÕÃíÊ¸¤Ë¡Ö1¥Ý¥¤¥ó¥È¡á1±ß¡×¤È¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£FX¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¼µ¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.gaitame.com/service/rakutsumu/fxp/
¡Ú¡ª¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡Û
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ï¡¢½êÄê¤ÎÂÐ¾Ý¾ò·ï¤äÂÐ¾Ý´ü´Ö¡¢¤´Ãí°Õ»ö¹à¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´»²²Ã¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¥ê¥ó¥¯Àè¤Î¹ðÃÎ¥Úー¥¸¤òÉ¬¤º¤´°ìÆÉ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï½êÄê¤Î¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÄÌ²ß¥Ú¥¢¤ò¹½À®¤¹¤ëÄÌ²ß¤Î¤¦¤Á¡¢ÁêÂÐÅª¤Ë¹â¶âÍø¤ÎÄÌ²ß¤òÇä¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤Þ¤¿¤ÏÁêÂÐÅª¤ËÄã¶âÍø¤ÎÄÌ²ß¤òÇã¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¼è°ú¿ôÎÌÁêÅö¤Î¥¹¥ï¥Ã¥×¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊÄÌ²ß¥Ú¥¢¤ò¹½À®¤¹¤ëÎ¾ÄÌ²ß¤Î¶âÍøº¹¤ÎÄ´À°³Û¡Ë¤Î»ÙÊ§¤¤³Û¤¬Æü¡¹ÃßÀÑ¤µ¤ì¡¢»þ´Ö¤Î·Ð²á¤ËÈæÎã¤·¤ÆÂ»¼º³Û¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¥¹¥ï¥Ã¥×¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÄÌ²ß¥Ú¥¢¤ò¹½À®¤¹¤ëÎ¾ÄÌ²ß¤Î¶âÍøº¹¤¬½Ì¾®¤Þ¤¿¤ÏµÕÅ¾¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¼õ¤±¼è¤ê¶â³Û¤¬½Ì¾®¤·¤¿¤ê¡¢È¿ÂÐ¤Ë»ÙÊ§¤¤¤Ø¤ÈÅ¾¤º¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³°°Ù¤É¤Ã¤È¥³¥à¤Î¼è°·ÄÌ²ß¤Î¤¦¤Á¥È¥ë¥³¥ê¥é¡¦Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¥é¥ó¥É¡¦¥á¥¥·¥³¥Ú¥½¡¦¿ÍÌ±¸µ¡¦¥í¥·¥¢¥ëー¥Ö¥ëÅù¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¿·¶½¹ñÄÌ²ß¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ëÄÌ²ß¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Ð¥ó¥¯¡Ê¶ä¹Ô´Ö°ÙÂØ»Ô¾ì¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ëÎ®Æ°À¤¬¼çÍ×¹ñÄÌ²ß¤ËÈæ¤ÙÁêÂÐÅª¤ËÄã¤¯¡¢·ÐºÑ»ØÉ¸È¯É½¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¶âÍ»À¯ºöÊÑ¹¹¤ä¤½¤ÎÂ¾À¯¼£ÅªÍ×°ø¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÃÏÀ¯³ØÅª¥ê¥¹¥¯Åù¤ÎÍ×°ø¤Ë¤è¤ëÆÍÈ¯Åª¤ÊÁê¾ìµÞÊÑÆ°¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤´Ä¶²¼¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¿·¶½¹ñÄÌ²ß¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥ê¥¹¥¯¡¢¤ª¤è¤ÓÄ¾¶á»þÅÀ¤Ç¤Î¥ê¥¹¥¯¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢²¼µ¥ê¥ó¥¯Àè¤Î¥Úー¥¸¤ò¤´»²¾È´ê¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.gaitame.com/beginner/swap-trade/emerging-risk.html
¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¤½¤ÎÂ¾¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ê»¤»¤Æ¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.gaitame.com/campaign/
º£¸å¤â³°°Ù¤É¤Ã¤È¥³¥à¤Ç¤Ï¡¢³°¹ñ°ÙÂØ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Åê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤Î¤´´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ä¤ª¼è°ú´Ä¶¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò³°°Ù¤É¤Ã¤È¥³¥à
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©105-0021 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÅì¿·¶¶£²ÃúÌÜ£¸ÈÖ£±¹æ
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃÝÆâ¡¡½ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ò²ð¤·¤¿Å¹Æ¬¥Ç¥ê¥Ð¥Æ¥£¥Ö¼è°ú»ö¶È
HP¡§https://www.gaitame.com/
Å¹Æ¬³°¹ñ°ÙÂØÊÝ¾Ú¶â¼è°ú¡¢Å¹Æ¬CFD¼è°ú¤ª¤è¤ÓÅ¹Æ¬ÄÌ²ß¥Ð¥¤¥Ê¥êー¥ª¥×¥·¥ç¥ó¼è°ú¤Ï¸µËÜ¤äÍø±×¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áê¾ì¤ÎÊÑÆ°¤ä¶âÍøº¹¤Ë¤è¤êÂ»¼º¤¬À¸¤º¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¼è°ú¤ÎÁ°¤Ë½¼Ê¬ÆâÍÆ¤òÍý²ò¤·¡¢¤´¼«¿È¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤ª¼è¤êÁÈ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¡Ø³°²ß¥Í¥¯¥¹¥È¥Í¥ª¡Ù¡¡¼è°ú·ÁÂÖ¡§Å¹Æ¬³°¹ñ°ÙÂØÊÝ¾Ú¶â¼è°ú¡¡°ÑÂ÷ÊÝ¾Ú¶â¡§³ÆÄÌ²ß¤Î´ð½à¥ìー¥È¤Ë¤è¤ê·×»»¤µ¤ì¤¿¼è°ú¶â³Û¤ÎÊÝ¾Ú¶âÎ¨4¡ó°Ê¾å¤ËÀßÄê¡ÊË¡¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢ÊÝ¾Ú¶âÎ¨1¡ó°Ê¾å¤È¤Ê¤ë³Û¤Þ¤¿¤Ï¶âÍ»ÀèÊª¼è°ú¶È¶¨²ñ¤¬»»½Ð¤·¤¿ÄÌ²ß¥Ú¥¢¤´¤È¤Î°ÙÂØ¥ê¥¹¥¯ÁÛÄêÈæÎ¨¤ò¼è°ú¤Î³Û¤Ë¾è¤¸¤ÆÆÀ¤¿³Û¤Î¤¦¤Á¡¢¤¤¤º¤ì¤«¹â¤¤³Û°Ê¾å¤Î°ÑÂ÷ÊÝ¾Ú¶â¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ÙÂØ¥ê¥¹¥¯ÁÛÄêÈæÎ¨¤È¤Ï¡¢¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶ÈÅù¤Ë´Ø¤¹¤ëÆâ³ÕÉÜÎáÂè117¾òÂè31¹àÂè1¹æ¤Ëµ¬Äê¤µ¤ì¤ëÄêÎÌÅª·×»»¥â¥Ç¥ë¤òÍÑ¤¤»»½Ð¤·¤Þ¤¹¡Ë¡¡ÇäÇã¼ê¿ôÎÁ¡§0±ß¡¡¡Ø¤é¤¯¤é¤¯FXÀÑÎ©¡Ù¡¡¼è°ú·ÁÂÖ¡§Å¹Æ¬³°¹ñ°ÙÂØÊÝ¾Ú¶â¼è°ú¡¡°ÑÂ÷ÊÝ¾Ú¶â¡§100¡ó¡Ê¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸1ÇÜ¡Ë¡¢50¡ó¡Ê¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸2ÇÜ¡Ë¡¢33.34¡ó¡Ê¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸3ÇÜ¡Ë¡ÊË¡¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢100¡ó¡Ê¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸1ÇÜ¡Ë¤Î¤ß¡Ë¡¡ÇäÇã¼ê¿ôÎÁ¡§0±ß¡¡¡ÚÃí¡Û¤ªµÒÍÍ¤¬¤ªÍÂ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÊÝ¾Ú¶â³Û°Ê¾å¤Î¤ª¼è°ú³Û¤Ç¼è°ú¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢ÊÝ¾Ú¶â°Ê¾å¤ÎÂ»¼º¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¼è°ú¥ìー¥È¤Ë¤ÏÇäÃÍ¤ÈÇãÃÍ¤Ëº¹¡Ê¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¡Ë¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£¡ä
¡ã¡ØCFD¥Í¥¯¥¹¥È¡Ù ¼è°ú·ÁÂÖ¡§Å¹Æ¬CFD¼è°ú °ÑÂ÷ÊÝ¾Ú¶â¡§Å¹Æ¬»Ø¿ôCFD¼è°ú ÁÛÄê¸µËÜ¤Î 10¡óÁêÅö³Û¡¢Å¹Æ¬¾¦ÉÊCFD¼è°ú ÁÛÄê¸µËÜ¤Î5¡óÁêÅö³Û¡¢Å¹Æ¬³ô¼°CFD¼è°ú ÁÛÄê¸µËÜ¤Î 20¡óÁêÅö³Û°Ê¾å¤ËÀßÄê ¼è°ú¼ê¿ôÎÁ¡§0±ß ¥í¥¹¥«¥Ã¥È¼ê¿ôÎÁ¡Ê1¼è°úÃ±°Ì¤¢¤¿¤ê¡Ë¡§Å¹Æ¬»Ø¿ôCFD¼è°ú 110±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢Å¹Æ¬¾¦ÉÊCFD¼è°ú 110±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢Å¹Æ¬³ô¼°CFD¼è°ú 55±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¡ÚÃí¡Û¼è°ú¼ê¿ôÎÁ¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¶âÍøÄ´À°³Û¡¢¸¢ÍøÄ´À°³Û¡¢²Á³ÊÄ´À°³Û¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¤ªÍÂ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÊÝ¾Ú¶â³Û°Ê¾å¤Î¤ª¼è°ú³Û¤Ç¼è°ú¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢ÊÝ¾Ú¶â°Ê¾å¤ÎÂ»¼º¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¼è°ú¥ìー¥È¤Ë¤ÏÇäÃÍ¤ÈÇãÃÍ¤Ëº¹¡Ê¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¡Ë¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£¡ä
¡ã¡Ø³°²ß¥Í¥¯¥¹¥È¥Ð¥¤¥Ê¥êー¡Ù¡¡¼è°ú·ÁÂÖ¡§Å¹Æ¬ÄÌ²ß¥Ð¥¤¥Ê¥êー¥ª¥×¥·¥ç¥ó¼è°ú¡ÊËþ´ü¤Ç¤¢¤ëÈ½Äê»þ¹ï¤ò¤â¤Ã¤Æ¼«Æ°¸¢Íø¹Ô»È¤È¤Ê¤ë¥èー¥í¥Ô¥¢¥ó¥¿¥¤¥×¡Ë¡¡¹ØÆþ²Á³Ê¡§1Lot¤¢¤¿¤êÌó40～999±ß¡¡ÇäÇã¼ê¿ôÎÁ¡§0±ß¡¡¡ÚÃí¡ÛÅ¹Æ¬ÄÌ²ß¥Ð¥¤¥Ê¥êー¥ª¥×¥·¥ç¥ó¼è°ú¤Ï´ü¸Â¤ÎÄê¤á¤Î¤¢¤ë¼è°ú¤Ç¤¢¤ê¡¢Áê¾ì¤ÎÊÑÆ°Åù¤ÎÍ×°ø¤Ë¤è¤ê¸¶»ñ»º²Á³Ê¤¬ÊÑÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Í½ÁÛ¤¬³°¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÅê»ñ¸µËÜ¤ÎÁ´³Û¤ò¼º¤¦¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê¤ÈÈ½Äê²Á³Ê¤È¤Î´Ø·¸¤¬¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍø±×¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¼«Æ°¸¢Íø¹Ô»È¤Ë¤è¤ê¥Ú¥¤¥¢¥¦¥È³Û¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Â»¼º¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¸¢Íø¾ÃÌÇ¤Ë¤è¤êÁ´¹ØÆþ¶â³Û¤¬Â»¼º¤È¤·¤Æ³ÎÄê¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¹ØÆþ²Á³Ê¤ÈÇäµÑ²Á³Ê¤Ë¤Ïº¹¡Ê¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¡Ë¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò³°°Ù¤É¤Ã¤È¥³¥à ¢©105-0021 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÅì¿·¶¶2-8-1 ¥Ñ¥é¥Ã¥Ä¥©¥¢¥¹¥Æ¥Ã¥¯4³¬ TEL¡§03-5733-3065
¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼Ô¡¡´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡Ê¶â¾¦¡ËÂè262¹æ¡¡¾¦ÉÊÀèÊª¼è°ú¶È¼Ô¡¿°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¶âÍ»ÀèÊª¼è°ú¶È¶¨²ñ¡¢ÆüËÜ¾Ú·ô¶È¶¨²ñ¡¢ÆüËÜ¾¦ÉÊÀèÊª¼è°ú¶¨²ñ