Á´¹ñ¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤È¤â¤Ë¼«Å¾¼Ö¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÎÃåÍÑ¤ò¡ª
¡Êº¸¤«¤é¡ËÂçºåÉÜ¹ÊóÃ´ÅöÉûÃÎ»ö¡Ö¤â¤º¤ä¤ó¡×¡¢°¦É²¸©°¦´é¡Ê¤¨¤¬¤ª¡ËPRÆÃÌ¿ÉûÃÎ»ö¡Ö¤ß¤¤ã¤ó¡×¡¢¹âÃÎ¸©¥¤¥áー¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤¯¤í¤·¤ª¤¯¤ó¡×¡¢Ê¼¸Ë¸©¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ö¤Ï¤Ð¥¿¥ó¡×
¡¡¼«Å¾¼ÖÍÑ¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¹ñÆâ¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¥áー¥«ー¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥¸ー¥±ー¥«¥Ö¥È¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìÂçºå»Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌÚÂ¼¹°µª¡Ë¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö¤ä¾®·¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î°ÂÁ´ÍøÍÑ»Üºö¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¤ë¼«¼£ÂÎ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑ·¼È¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶¨ÎÏ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¼«¼£ÂÎ¤È¤Î»ö¶ÈÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¡¢¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ØÀìÍÑ¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÎÄó¶¡¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÀÆàÀî¸©PR¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤«¤Ê¤¬¤ï¥¥ó¥¿¥í¥¦¡×
ÂçºåÉÜ¡Ö¤â¤º¤ä¤ó¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢°¦É²¸©¡Ö¤ß¤¤ã¤ó¡×¡¢Ê¼¸Ë¸©¡Ö¤Ï¤Ð¥¿¥ó¡×¡¢¹âÃÎ¸©¡Ö¤¯¤í¤·¤ª¤¯¤ó¡×¤Ø¤È¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹¤²¡¢2026Ç¯5·î3Æü¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ë¿ÀÆàÀî¸©¡Ö¤«¤Ê¤¬¤ï¥¥ó¥¿¥í¥¦¡×¤Ë¤âÀìÍÑ¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÂ£Äè¤·(https://www.ogkkabuto.co.jp/about/topics/2026/05/topics-7.html)¡¢³ÆÃÏ°è¤Ç¤Î·¼È¯³èÆ°¤Ë³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¼«Å¾¼Ö¡¿¾®·¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î°ÂÁ´ÍøÍÑ»Üºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¼«¼£ÂÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑ·¼È¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨ÎÏ¤ò¿ï»þ¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¼£ÂÎ¤äÃÏ°è¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¡¢ÃÏ°è¤ÎÆÃÀ¤ä¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¡¢¼«Å¾¼Ö¡¿¾®·¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î°ÂÁ´ÍøÍÑ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ä¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÏ¢·È
¢£¤¤Ã¤«¤±¤ÏÂçºåÉÜ¹ÊóÃ´ÅöÉûÃÎ»ö¡Ö¤â¤º¤ä¤ó(https://www.pref.osaka.lg.jp/o070050/koho/character2/)¡×
2016Ç¯4·îÅö»þ¡¢ÂçºåÉÜ¤Ç¤Ï¼«Å¾¼Ö»ö¸Î¤Ë¤è¤ë»àË´¡¦½Å½ý¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¹âÎð¼Ô¤Ø¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑ·¼È¯¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ò¤í¤á¤Ã¤È¥Áー¥à¹Êó¥êー¥Àー¡×¤ËÂçºåÉÜ¹ÊóÃ´ÅöÉûÃÎ»ö¡Ö¤â¤º¤ä¤ó¡×¤¬½¢Ç¤¤·¡¢Åö¼Ò¤Ë¤â¡Ö¤â¤º¤ä¤ó¡×ÀìÍÑ¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÀ©ºî¤ÎÁêÃÌ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Ï¤³¤Î¼ñ»Ý¤Ë»¿Æ±¤·¡¢ÂçºåÉÜ¤È¡Ö¤â¤º¤È¤â¶¨Äê¡×¤òÄù·ë¡£Æ±»þ´ü¤ËÂçºåÉÜ¤Ç¤Ï¼«Å¾¼ÖÊÝ¸±²ÃÆþ¤¬µÁÌ³²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¹Êó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀìÍÑ¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Î´óÂ£¼°¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤º¤ä¤ó¡×ÀìÍÑ¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤¬³èÆ°¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë
¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°¤Ê¤É¤Ç¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È»Ñ¤Î¡Ö¤â¤º¤ä¤ó¡×¤¬³èÌö
¢£Á´¹ñ¥È¥Ã¥×¤ÎÃåÍÑÎ¨¤ò¸Ø¤ë¡¢°¦É²¸©¤Î°¦´é¡Ê¤¨¤¬¤ª¡ËPRÆÃÌ¿ÉûÃÎ»ö¡Ö¤ß¤¤ã¤ó(https://www.pref.ehime.jp/site/mican/16895.html)¡×
¼«Å¾¼ÖÍÑ¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑÎ¨¤¬Á´¹ñ¥È¥Ã¥×¤Î°¦É²¸©¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ËÀè¶î¤±¤Æ¸©Î©¹â¹»À¸¤ÎÃåÍÑµÁÌ³²½¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Å¾¼Ö°ÂÁ´ÍøÍÑ»Üºö¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢SNS¾å¤Ë¡Ö¤ß¤¤ã¤ó¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤¬¥º¥ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¤ò¸«¤¿¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤¬¡È¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥µ¥¤¥º¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¤ß¤¤ã¤óÀìÍÑ¥µ¥¤¥º¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÂ£¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¡£¸©Ã´Åö¼Ô¤È¤ÎÄ´À°¤ò·Ð¤Æ2024Ç¯10·î¡Ö¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤·¤Þ¤Ê¤ß2024¡×¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ»þ¤Ë´óÂ£¤¬¼Â¸½¤·¡¢°¦É²¸©¤Ë¤ª¤±¤ë°ÂÁ´³èÆ°¤Ë³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Å¾¼Ö´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È»Ñ¤Î¡Ö¤ß¤¤ã¤ó¡×¤¬ÅÐ¾ì
SNS¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥µ¥¤¥º¤¬À½ºî¤µ¤ì¤¿
¢£¹â¹»À¸¤Î°ÂÁ´ÍøÍÑ»Üºö¤ò¿Ê¤á¤ë¡¢Ê¼¸Ë¸©¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ö¤Ï¤Ð¥¿¥ó(https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk03/habatan_pro.html)¡×
Ê¼¸Ë¸©¤Ï¡¢¼«Å¾¼ÖÍÑ¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Î¹ØÆþÊä½õ¶â¤ò¸©Á´ÂÎ¤Ç¿Ê¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Å¾¼Ö°ÂÁ´ÍøÍÑ»Üºö¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»À¸¤ÎÃåÍÑÂ¥¿Ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¼«Å¾¼Ö°ÂÁ´ÍøÍÑ¥â¥Ç¥ë¹»»ö¶È¡×¤ò¼Â»Ü¤·¡¢³Æ¹»¤Ç°ÂÁ´¶µ°é¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÏÊ¼¸Ë¸©¤È»ö¶ÈÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¡¢2025Ç¯3·î¡¢¸©Æâ¤Î¼«Å¾¼ÖÄÌ³Ø¹â¹»À¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È3,000¸Ä¤ò´óÂ£¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ê¼¸Ë¸©¡¦ã·Æ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤È¤È¤â¤Ë¸©¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤Ï¤Ð¥¿¥ó¡×¤Ë¤âÀìÍÑ¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÂ£Äè¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ã·Æ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤Ï¤Ð¥¿¥ó¡×¤ËÀìÍÑ¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÂ£Äè
¡Ö¼«Å¾¼Ö°ÂÁ´ÍøÍÑ¥â¥Ç¥ë¹»»ö¶È¡×¤Ë¤â¶¨ÎÏ
¢£¹âÃÎ¸©¥¤¥áー¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤¯¤í¤·¤ª¤¯¤ó(https://www.pref.kochi.lg.jp/kuroshiokun/)¡×
Ê¼¸Ë¸©¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÃÎ¤Ã¤¿¹âÃÎ¸©Ê¸²½À¸³èÉô¸©Ì±À¸³è²Ý¤è¤ê¡¢¡Ö¹âÃÎ¸©¤â¼«Å¾¼ÖÍÑ¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸©¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤¯¤í¤·¤ª¤¯¤ó¡×ÀìÍÑ¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¼«Å¾¼Ö°ÂÁ´ÍøÍÑÅù¤Î»ö¶ÈÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¡£2026Ç¯4·î6Æü¡¢½Õ¤ÎÁ´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°¡Ö½ÐÈ¯¼°¡×¤Ë¤Æ´óÂ£¼°¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¹âÃÎ¸©¡¦ßÀÅÄ¾Ê»ÊÃÎ»ö¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤¯¤í¤·¤ª¤¯¤ó¡×¤ËÀìÍÑ¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÂ£Äè¤·¤Þ¤·¤¿¡£https://www.ogkkabuto.co.jp/about/topics/2026/04/topics-6.html
½Õ¤Î¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°½ÐÈ¯¼°¤Ë¹ç¤ï¤»¡Ö¤¯¤í¤·¤ª¤¯¤ó¡×¤ËÂ£Äè
ßÀÅÄ¾Ê»ÊÃÎ»ö¤È¶¦¤Ë¡£¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÇï¼ê¤¬Â£¤é¤ì¤¿
¢£¿ÀÆàÀî¸©PR¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤«¤Ê¤¬¤ï¥¥ó¥¿¥í¥¦(https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/1197/kintaro/)¡×
¿ÀÆàÀî¸©¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¹â¹»À¸¤Î¼«Å¾¼ÖÄÌ³Ø»þ¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿¤¤¡£¤µ¤é¤Ëº£¸åÁ´¸©Ì±¤ËÂÐ¤·¤Æ¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤È¤È¤â¤ËÃåÍÑ·¼È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¶¨ÎÏÍ×ÀÁ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯3·î9Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¦¿ÀÆàÀî¸©·Ù»¡¡¦Åö¼Ò¤Î»°¼Ô¤Ë¤è¤ëÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¡£5·î3Æü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¦Ê¿ÅÄÎÉÆÁÉûÃÎ»ö¤ÈÅö¼ÒÂåÉ½¡¦ÌÚÂ¼¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¸©¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤«¤Ê¤¬¤ï¥¥ó¥¿¥í¥¦¡×¤ËÀìÍÑ¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÂ£Äè¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Ê¤ª¡Ö¤«¤Ê¤¬¤ï¥¥ó¥¿¥í¥¦¡×¤ÎÆ¬°Ï¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇÂç¤È¤Ê¤ëÌó300cm¤Ç¤¹¡£
https://www.ogkkabuto.co.jp/about/topics/2026/05/topics-7.html
¿ÀÆàÀî¸©¡¦¿ÀÆàÀî¸©·Ù»¡¤È¤Î»°¼ÔÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë
¸òÄÌ°ÂÁ´³èÆ°¤Ë¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¡Ö¤«¤Ê¤¬¤ï¥¥ó¥¿¥í¥¦¡×¤¬³èÌö
¼«Å¾¼Ö¾èÍÑÃæ»à¼Ô¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬Æ¬Éô¤ËÃ×Ì¿½ý¡¢°ìÊý¤Ç¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑÎ¨¤ÏÁ´¹ñÊ¿¶Ñ£²£±¡ó
·Ù»¡Ä£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼«Å¾¼Ö¾èÍÑÃæ¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Î53.1¡ó*¹¤¬Æ¬Éô¤ËÃ×Ì¿½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ç¤ËÆ¬Éô¤òÉé½ý¤·¤¿»à¼Ô¡¦½Å½ý¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤ÎÌó1.7ÇÜ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹*²¡£(¡ö1,2¡§ÎáÏÂ2Ç¯¤«¤é6Ç¯¤Þ¤Ç¤Î5Ç¯´Ö¤Î¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë»»½Ð)¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢2023Ç¯4·î1Æü¤«¤éÁ´Ç¯Îð¤òÂÐ¾Ý¤ËÅØÎÏµÁÌ³¤¬²Ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢2025Ç¯6·î¤Ë·Ù»¡Ä£¤¬¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÃåÍÑÎ¨¤ÏÁ´¹ñÊ¿¶Ñ21.2¡ó¤È¡¢Á°Ç¯Èæ4¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¾å¾º¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¯ÉÜ¤¬5·î29Æü¤Ë³ÕµÄ·èÄê¤·¤¿¡ÖÂè3¼¡¼«Å¾¼Ö³èÍÑ¿ä¿Ê·×²è(https://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_002101.html)¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑÎ¨¤Î¸þ¾å¤â·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¼Ò¤Ï°ú¤Â³¤¡¢¼«¼£ÂÎ¤ä·Ù»¡¡¢¶µ°éÄ£¤ä³Ø¹»¤ÈÏ¢·È¤·¡¢·¼È¯³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
https://www.ogkkabuto.co.jp/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥¸ー¥±ー¥«¥Ö¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼«Å¾¼ÖÍÑ¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¡¢¼«Å¾¼Ö¶¥µ»ÆüËÜÂåÉ½¥Áー¥à¤ä¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥ªー¥È¥Ð¥¤¥ìー¥¹¤Ç¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¥áー¥«ー¡£1982Ç¯ÀßÎ©¡£¥ªー¥È¥Ð¥¤¡¿¼«Å¾¼ÖÍÑ¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Î¡Ø°Â¿´¡Ù¡Ø°ÂÁ´¡Ù¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¼«Å¾¼ÖÍÑ¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¸þ¤±¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¡¢¹ñÆâ¤Î°ÂÁ´´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¯Ç§¾Ú¥Þー¥¯¡ÖSG¡×¡ÖJCF¡×¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÎÉáµÚ¤ÈÃåÍÑ·¼È¯¤òÅ¸³«¡£·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ë¤è¤ë¡ÖÀ½ÉÊ°ÂÁ´ÂÐºöÍ¥ÎÉ´ë¶ÈÉ½¾´¡ÊPS¥¢¥ïー¥É¡Ë¡×¡ÊÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¡¦6Ç¯ÅÙ¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£