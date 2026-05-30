5.31(Æü)¡ÖK-1 REVENGE 2026¡×Á°Æü·×ÎÌ Á´Áª¼ê·×ÎÌ¥¯¥ê¥¢¤·¡¢¥µ¥Ã¥¿¥ê¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È

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[Âè5»î¹ç/Âè7ÂåK-1 WORLD GP¥Õ¥§¥¶ーµé²¦ºÂ·èÄêÀï/3Ê¬3R¡¦±äÄ¹1R]
ÀÐÅÄÎ¶Âç(ÆüËÜ/POWER OF DREAM) ¢ª57.50kg
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[Âè4»î¹ç/K-1¥é¥¤¥Èµé/3Ê¬3R¡¦±äÄ¹1R]
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[Âè3»î¹ç/K-1¥¹ー¥Ñー¡¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé/3Ê¬3R¡¦±äÄ¹1R]
ÍþÌÀÉð(ÆüËÜ/K-1¥¸¥àÁíËÜÉô¥Áー¥à¥Ú¥¬¥µ¥¹) ¢ª55.00kg
vs
²µÄÅÎ¦(ÆüËÜ/KNODK OUT¥¯¥í¥¹¥Ý¥¤¥ó¥ÈÂçÀô) ¢ª55.00kg
[Âè2»î¹ç/K-1¥¹ー¥Ñー¡¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé/3Ê¬3R¡¦±äÄ¹1R]
ÃÓÅÄ¹¬»Ê(ÆüËÜ/ReBORN·ÐÆ²) ¢ª55.00kg
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Æ£ÅÄÏÂ´õ(ÆüËÜ/K-1¥¸¥àÌÜ¹õTEAM TIGER) ¢ª55.00kg
[Âè1»î¹ç/K-1¥¹ー¥Ñー¡¦¥Õ¥§¥¶ーµé/3Ê¬3R¡¦±äÄ¹1R]
Î¶æÆ(ÆüËÜ/EX ARES) ¢ª60.00kg
vs
¾®Ìî»ûÈ»(ÆüËÜ/K-1¥¸¥àÂçµÜ¥Áー¥à¥ì¥ª¥ó) ¢ª59.60kg
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